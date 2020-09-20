Бессменный ведущий, наставник и «неотъемлемая часть вахтанговского братства». Каким запомнят Михаила Борисова

Известного телеведущего Михаила Борисова забрали в больницу прямо с очередных съемок. Несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось — актер умер в 71 год. За свою жизнь он успел сняться в фильмах, поработать режиссером и педагогом, а также порадовать зрителей на сцене театра.

Первые тревожные сообщения о Борисове появились поздно вечером 19 сентября. Официальный представитель артиста рассказал «360», что ведущего госпитализировали, но он находится в стабильном состоянии. Медики заподозрили у пациента воспаление легких.

Позже СМИ написали, что Борисову стало плохо во время съемки телевизионной программы. Из-за ухудшения состояния ведущего ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи решили перевезти пациента в специализированную больницу. По дороге он пережил клиническую смерть. Медики проводили реанимационные мероприятия, но до второй больницы Борисов так и не добрался.

Сначала сестра телеведущего Нина Борисова опровергла информацию о смерти брата. Она заверила, что диагноз еще никто не поставил, но сам Борисов находится в больнице. Утром 20 сентября печальную новость официально подтвердили в Театре имени Щукина.

«Вчера нас постигла тяжелая утрата — ушел из жизни Михаил Борисович Борисов. В это невозможно поверить. Всегда энергичный, полный жизни, немного ироничный — Михаил Борисович казался воплощением стабильности и спокойной уверенности в завтрашнем дне», — сообщили на сайте театра.

Борисов очень много работал на телевидении, в кино и театре. Но у него всегда получалось делать свое дело с чувством собственного достоинства, отметили в театре. Он преподавал на кафедре режиссуры в театральном институте, а студенты его очень любили.

«Без него трудно представить себе Щукинскую школу. Он был щукинцем. Он был вахтанговцем. Михаил Борисов был настоящим артистом и ушел как артист — прямо со съемочной площадки. Мы скорбим», — заключили в сообщении.

«Абсолютно уникальный педагог»

Смерть Михаила Борисова стала потрясением для актера Александра Олешко. Коллеги виделись всего полторы недели назад у Театра имени Вахтангова. Олешко рассказал «360», что в тот день шутил с Борисовым и ничто не предвещало такой беды и такого скоропостижного ухода.

Это тяжелейший и совершенно неожиданный удар для всех его учеников, для его семьи, сестры, сына и всех тех, кто работал с этим человеком, потому что это профессионал высокого класса. Это абсолютно уникальный педагог, замечательный режиссер. <...> Это ужасная потеря для мира искусства, театра, педагогики, потому что на таких людях держится театральная школа Александр Олешко актер.

Актер подчеркнул, что телезрители знают Борисова прежде всего как ведущего программы «Русское лото», но он был неотъемлемой частью вахтанговского братства. По словам Олешко, ведущий был человеком, который умел дружить со своими студентами и будущими коллегами, поддерживать профессиональные взаимоотношения, а также помогать советом, словом и участием.

«Он был верен искусству, делу, театру. Он передавал эту эстафетную палочку, поэтому сегодня утро для меня просто тяжелейшее. Я глубокие соболезнования выражаю его семье и скорблю, потому что это очень и очень был важный, добрый и нужный всем нам человек», — заключил актер.

Художественный руководитель Театра имени Вахтангова Римас Туминас планировал поставить с Борисовым спектакль, но воплотить эти задумки в жизнь так и не удалось.

«Он хотел играть. Он все мне повторял: „Не забудь, я актер и неплохой актер“. Да, он внушительный, импозантный, сильный. Но сильный по таланту, по мысли. Мы часто встречались и беседовали, поскольку он был заведующим кафедрой», — поделился он с «360».

Туминас подчеркнул, что Борисов был прекрасным педагогом, изобретательным и мудрым человеком. Утрату он назвал большим горем.

«Один грустный вывод: нужно делать то, что запланировали, пообещали друг другу. Не откладывать жизнь», — отметил худрук театра.

От горного университета до сцены

Михаил Борисов увлекся процессом съемок еще в детстве. Он родился 8 февраля 1949 года в семье фотокорреспондента Бориса Фишмана (Борисова) и Анны Цунц. Впервые будущий ведущий снялся в телепрограмме в 11 лет. Позже по настоянию отца Борисов поступил в Московский государственный горный университет. Там он увлекся игрой в КВН, а в 1982 году окончил Театральный институт имени Щукина.

За годы своей профессиональной карьеры Борисов успел поработать режиссером Томского драматического театра и главным режиссером Московского драматического театра «Глобус». Кроме того, он играл на сцене Театра имени Ермоловой. Среди театральных работ постановки «Кармен» и «Вечер комедии». Еще Борисова можно увидеть в таких фильмах и сериалах, как «Обручальное кольцо», «Огни большого города», «Товарищ Сталин» и многих других.

В 1994 году Борисов стал ведущим художественным руководителем еженедельной программы «Русское лото». Передачу он вел до самой смерти. В одном из интервью он рассказывал, что сам покупал несколько билетов перед каждым выпуском игры. Удача ему так и не улыбнулась, но зато его сыну удалось выиграть телевизор.

В компании «Столото» выразили соболезнования близким Борисова. Теперь известную программу будут вести Ирида Хусаинова, Инна Воронина и Виктория Панина. Именно они на протяжении многих лет были соведущими Михаила Борисова.