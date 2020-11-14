«Один из лучших представителей эпохи». Каким запомнят Армена Джигарханяна

Коллеги и родные Армена Джигарханяна назвали его уход невосполнимой личной утратой и потерей для всех людей, кто почитал его творчество — ходил в театр и пересматривал фильмы с участием актера. «360» собрал воспоминания близких об Армене Джигарханяне.

«Не мог дышать без театра»

«Это человек, знающий театр насквозь. Он к жизни относился как к театру, к театру относился как к жизни, без него он не мог дышать. <…> Каждое его появление — взрыв эмоций», — вспомнил во время беседы с «360» Джигарханяна актер Александр Калягин.

Собеседник подчеркнул, что Джигарханян очень тонко чувствовал юмор. Он видел в смешном печаль, себя и других.

«Был одним из нескольких лучших представителей великой эпохи»

Бывшая супруга актера Виталина Цымбалюк-Романовская с большим уважением и горечью в словах отреагировала на новость о его смерти.

«Я бы хотела, чтобы его запомнили исключительно как великого актера театра и кино. Таким он и был. Такого театра и кино мы с вами больше не увидим. Он был одним из нескольких лучших представителей великой эпохи, культурно лучшей, чем наша», — заявила экс-жена Джигарханяна.

Таких ролей и образов больше не будет никогда.

«Его уход — это очень страшно»

Актриса Светлана Немоляева в разговоре с Nation News призналась, что ее партнером по жизни был муж Александр Лазарев, а партнером в театре — Джигарханян. Для нее было большим счастьем работать вместе с ним.

«Это была ходячая школа. Даже когда я с ним не играла, у меня сцены не состыковывались, я всегда спускалась и смотрела на его игру, он был потрясающий артист, Богом поцелованный человек. Для меня это очень тяжелая утрата. Я понимаю — и его здоровье, и его возраст, все те переживания, которые на него свалились в последние годы, но все равно его уход — это очень страшно», — поделилась своими эмоциями и воспоминаниями Немоляева и поблагодарила судьбу за то, что она связала ее с Арменом Борисовичем.

«Сильная личность, настоящий профессионал»

«Он умел создать вокруг себя неповторимую творческую атмосферу. За это его любили и ценили коллеги по цеху, ученики.<…> Его появление на экране и сцене всегда вызывало восторг и неподдельную радость. Ироничный, отзывчивый, добрый и вместе с тем сильный как личность, настоящий профессионал — таким запомнят его окружающие», — рассказала РИА «Новости» министр культуры России Ольга Любимова.

Глава Минкультуры отметила, что гениальные роли актера будет невозможно забыть.

«Обладал уникальной человеческой теплотой»

Режиссер Юрий Грымов работал с Джигарханяном в сериале «Казус Кукоцкого». Актер согревал всех на съемочной площадке.

«Большая утрата. Большой артист. Большой человек. Он обладал уникальной человеческой теплотой. Когда мы работали на фильме „Казус Кукоцкого“, он ухитрялся отапливать все и всех — и даже павильон, он это делал с аппетитом», — вспомнил Джигарханяна Грымов.

В разговоре с РИА «Новости» режиссер добавил, что его старший товарищ был бесспорным явлением театра и кино.

«Обалденная харизма»

Коллега Джигарханяна актер Олег Шкловский рассказал ТАСС, что каждая его роль — это попадание в цель. Джигарханян был настоящей звездой.

«Все всегда смотрели на него, он обладал обалденной харизмой, каждый дубль был другой — яркий! Он действительно настоящая звезда, причем и в молодости, и в зрелом возрасте. Я помню его работы в молодости в кино. Безусловно, каждая его роль была попаданием. Он запоминался на всю оставшуюся жизнь», — отметил Шкловский.

По его словам, Джигарханян — человек великого обаяния и блестящий импровизатор.

Армен Джигарханян умер в ночь на 14 ноября на 86-м году жизни. Перед смертью он несколько лет тяжело болел. Прощание с народным артистом СССР пройдет во вторник, 17 ноября, в Московском драматическом театре, которым он руководил.

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