Пережил блокаду и покорил мир спорта. Каким запомнят олимпийского чемпиона Александра Иваницкого

Несколько дней спасатели искали пропавшего олимпийского чемпиона по вольной борьбе Александра Иваницкого. Спортсмена нашли мертвым после того, как он ушел в лес за грибами. Ему было 82 года. За свою долгую жизнь он успел испытать ужасы блокады и радости от многочисленных побед.

Утром 22 июля Иваницкий решил пособирать грибы и отправился в лес. Когда мужчина не вернулся домой, родные забили тревогу.

«Вышел из деревни Ельники в сторону реки за грибами. Взял с собой пластиковое детское корытце. Схема такая: туда кладутся вещи, переплывает реку человек голый фактически, дальше одевается и в лесу собирает грибы», — рассказал «360» сын спортсмена Владимир Иваницкий.

К поискам пропавшего приступили правоохранители, волонтеры и водолазы. Через какое-то время удалось найти то самое корытце с вещами Иваницкого, но самого мужчины нигде не было.

«В первую ночь на месте поиска отлетал квадрокоптер с тепловизором, работали пешие группы в природе, ПСО-28 отрабатывали ближайшие населенные пункты. К утру 23 июля летал повторно квадрокоптер, летал вертолет ВПСО „Ангел“, который обнаружил вещи пропавшего в реке», — сообщил поисковый отряд «Лиза Алерт».

По словам Владимира, его отец был крепким человеком и ничем не болел, несмотря на возраст. Мужчина предположил, что все-таки что-то могло случиться именно со здоровьем.

Спустя три дня поисков спасатели нашли тело Иваницкого. ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах уточнил, что спортсмен утонул в реке. Предварительно установили, что смерть не была насильственной.

Источник фото: vk.com/lizaalert_real

Военное детство

Детство Иваницкого выпало на страшное время войны. Он родился 10 декабря 1937 года в селе Яровая Донецкой области. Спустя два года семья перебралась в Ленинград, где им пришлось пережить блокаду. Иваницкий рассказывал, что внук не раз просил его описать те события, но сделать он этого не мог.

«Как рассказать сегодняшнему человеку, что такое 125 грамм хлеба на день? Сырой ломтик. Еле режется ножом, в нем и целлюлоза, и овсяные хлопья, и солома. На ноже оставалась мокрая пленочка, мать эту стружку соскабливала другим ножом. Это была наша добавка», — поделился спортсмен с газетой «Спорт-Экспресс».

Эвакуировали Иваницкого вместе с родителями в 1942 году по Дороге жизни. По словам чемпиона, своей жизнью он обязан мертвецу.

«Ночью по Дороге жизни переправились через Ладогу, мороз лютый. Хозяйки в хаты не пускают. В нашем грузовике были и полуживые, и трупы. Всю дорогу мне что-то кололо в бок. Выяснилось, патефон. А хозяин его по пути умер. Так за патефон нас пустили в дом, уложили на печь. Не было бы мертвеца — не было бы сейчас и меня. Замерзли бы», — вспоминал спортсмен.

До 1944 года семья жила на Урале, а после снятия блокады ей удалось вернуться в Ленинград. Иваницкий окончил сначала радиотехникум, затем Государственный центральный институт физической культуры. Через несколько лет получил еще одно образование — журналиста в Академии общественных наук при ЦК КПСС. Долгие годы Иваницкий проработал в качестве спортивного журналиста. Был комментатором церемоний открытия и закрытия Олимпиады-80.

Спортивные достижения

Увлекаться спортом Иваницкий начал в 1955 году, когда занялся самбо в секции спортобщества «Труд». Он стал чемпионом Ленинграда в тяжелом весе и начал заниматься вольной борьбой под руководством тренера Сергея Преображенского.

Завоевать серебро чемпионата СССР в весовой категории более 85 килограммов удалось в 1960 году. Потом были две золотые медали на первенствах страны в 1964 и 1965 годах. Еще Иваницкий завоевал три серебряные медали (1962, 1963, 1966) и одну бронзовую (1961).

Чемпионом мира по вольной борьбе Иваницкий стал в 1962 году. Тогда он выступал в США в весовой категории свыше 97 килограммов. Затем были первые места на чемпионатах мира в Болгарии (1963) и Великобритании (1965). В 1964 году спортсмен взял золото XVIII летних Олимпийских игр в Токио.

Иваницкого называли великим борцом, не проигравшим ни единого балла зарубежному сопернику. Но сам спортсмен говорил, что жутко не любил такие слова. «Что значит „великий“? Как Ойстрах сказал о себе: „Я — вторая скрипка мира. На первую претендентов много“», — отмечал он.

Чемпион в свое время дружил с трехкратным олимпийским чемпионом Александром Медведем. По словам Иваницкого, именно им удалось изменить борьбу тяжеловесов и заложить основу.

«До нас в этой категории боролись бесформенные толстяки. И тут выходим мы — поджарые, как борзые собаки. Техничные, как мухачи… А вот то, что на официальных турнирах не проиграл даже балла иностранцу, доставляет колоссальное удовольствие. Я словно боксер, не пропустивший ни одного удара», — подчеркивал спортсмен.

Иваницкий до последних дней был в прекрасной форме. В свои 75 лет он раскрыл секрет своего успеха.

Главное, ребята, никому не завидовать. Я восхищаюсь талантом художников, писателей, скульпторов. Но никогда не испытывал зависть к чужим заработкам, славе. У поэта Игоря Шкляревского есть замечательные строчки: «Дай мне все! Я не стану богаче. Все возьми! Я не стану бедней» Александр Иваницкий олимпийский чемпион по вольной борьбе.

«Честный и порядочный человек»

Советский борец вольного стиля, олимпийский чемпион Анатолий Белоглазов рассказал «360», что очень хорошо знал Иваницкого.

«Мы с ним очень много вместе провели, на разных соревнованиях были вместе, чемпионатах мира. Всегда я с ним советовался. Он такой открытый был человек, жизнерадостный, честный, порядочный. Мы много раз разговаривали на разные темы, он был такой эрудит», — сказал он.

Белоглазов добавил, что Иваницкий был легендарным спортсменом. Таких великих атлетов очень мало во всем мире.

«Как жалко, конечно, я в шоке. Соболезнования семье передаю и самые близкие, чтобы держались, крепились. Это ужасно, конечно», — отметил олимпийский чемпион.

Президент ФСБР Михаил Мамиашвили подчеркнул, что смерть Иваницкого стала неоценимой утратой для его семьи и близких людей.

«Иваницкий принадлежал к числу героических людей — дети войны, с обостренным чувством гордости, понимания того, что они представляют великий народ-победитель, и это красной нитью проходило через всю его жизнь. Это чувство колоссальной ответственности, понимание, какую они страну представляют, это формировало таких людей. <…> Это наше великое наследие, светлая память», — заключил он.