Здравоохранение

Борьба с COVID-19

Андрей Воробьев отметил, что этот год преподнес людям нечто новое и сложное — пандемию. До распространения коронавируса никто не представлял, как сильно болезнь может повлиять на все сферы жизни и отразиться на каждом человеке — про такое читали только в книгах.

С появлением ковида все круто изменилось, и главной задачей стало обеспечение медицинской помощи — те, кто в ней нуждался, должны были иметь возможность получить ее с первого дня.

«Поэтому, здравоохранение в этом году было на фронте, на передовой, как говорят. И до сих пор сегодня наши врачи, вся система, специалисты среднего звена, все, кто задействован в лечении больных, испытывают серьезную нагрузку», — отметил глава региона.

Андрей Воробьев подчеркнул, что опыт, который регион получил в этом году, обязательно будут использовать после завершения пандемии. В Подмосковье на 70% увеличилось количество бригад скорой помощи. Однако выросла и нагрузка — в обычной жизни в сутки поступает 6-6,5 тысячи вызовов, а при пандемии — до 12,5 тысячи вызовов.

Мы очень серьезно работаем над оцифровкой, над увеличением количества бригад скорой помощи, регион растет, и мы должны успевать. Успевать госпитализировать, чтобы все максимально быстро получали соответствующую услугу здравоохранения. Сейчас запредельная нагрузка Андрей Воробьев.

Оцифровка нужна для того, чтобы врачи не тратили время на бумажную волокиту, а могли без лишних задач ставить диагнозы и лечить пациентов. Андрей Воробьев отметил, что сейчас в Подмосковье оцифрованы КТ и МРТ, что позволяет предоставлять пациентам услуги телемедицины.

Сейчас на койках остается чуть меньше 11 тысяч пациентов, и их количество снижается каждую неделю на 100-200 человек, которые поправляются и выписываются. На ИВЛ находится порядка 250-260 тяжелых пациентов. Лекарств и оборудования в больницах хватает, подчеркнул Андрей Воробьев.

Вакцинация

В регионе идет вакцинация от коронавируса. Сейчас на территории Подмосковья работают 92 пункта, которые оснащены всем необходимым. Сейчас Московская область ждет увеличения числа доз, пока их поступает порядка 5-7 тысяч в неделю — для адаптации системы и электронной записи.

Губернатор напомнил, что вакцинация бесплатная и добровольная. Сейчас идут испытания препарата «ЭпиВакКорона», который разработал центр «Вектор», их планируют завершить к концу года.

«Я тоже сам вакцинировался, отчасти вел консультации с врачами, потому что у каждого есть особенности и, собственно говоря, мы видим, что это сегодня надежная защита от болезни. Ну и четверть имеют уже антитела, переболели, это тоже, конечно, снижает вирусную нагрузку, распространение вируса», — отметил глава региона.

Экономика

Бюджет региона

Андрей Воробьев отметил, что до начала пандемии экономика Подмосковья росла каждый год на 3,5% — это приносило в бюджет дополнительные 50 миллионов. Область стремилась к тому, чтобы достичь триллиона рублей, однако коронавирус внес свои коррективы.

Губернатор выразил надежду, что в следующем году стабильный рост возобновится, и регион придет к долгожданному триллиону.

«Но для этого все равно нужно работать. Само по себе это не случится. И мы стараемся активно работать с инвесторами, поддерживать предприятия, сопровождать их. Ведем активный диалог, поиск инвесторов. Даже в такое сложное время. Без экономики никуда. От экономики зависят наши возможности, решения тех проблем, которые требуют от нас наши дорогие любимые жители и наша жизнь», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Поддержка бизнеса

Для поддержки предпринимателей в регионе проводили большое количество различных своевременных мероприятий, которые принял президент и реализовало правительство. Но самым важным достижением стала возможность не останавливать экономику с началом второй волны, которая пришла осенью.

«Потому что от этого зависит доход каждого человека, каждой семьи. От этого зависит очень многое в нашей жизни. И вот эти новые стандарты, которые стали уже нормой, маски, руки, фильтры, — все это в совокупности позволяет нашим предприятиям работать, спасибо им за это», — сказал губернатор.

Он отметил, что у Подмосковья очень диверсифицированная экономика — у региона нет ни нефти, ни газа, но есть «великолепные промышленные предприятия, современные, эффективные, которые открываются и осуществляют свою деятельность». Сейчас в некоторых направлениях, в том числе в пищевом, виден рост экспортного потенциала. Поэтому поддержка для региона очень важна.

Различные льготы существуют — налог на землю, прибыль и так далее. Но главная помощь бизнесу — это ключевой закон экономики, это спрос. А спрос — тогда, когда у человека есть достаток, когда есть работа. Поэтому занимаемся этим, сопровождаем бизнес. Андрей Воробьев.

Строительство и инфраструктура

Льготная ипотека

Андрей Воробьев отметил, что в Московском регионе строится восемь миллионов квадратных метров: из них четыре миллиона «квадратов» многоквартирные дома, а еще четыре — ИЖС.

«Если бы не ипотека, была бы беда. Были бы вновь появившиеся обманутые дольщики. Поэтому решение нашего президента по льготной ипотеке 6,5% просто вытащило эту ситуацию их пропасти», — отметил губернатор.

Он уточнил, что сегодня девять из 10 квартир покупают именно с помощью ипотеки. В регионе стараются строить жилье сбалансировано, чтобы рядом с домами были школы, детские сады и другая инфраструктура. При этом большое значение имеют дороги.

МЦД

В этом региону сильно помогло МЦД, которое сегодня очень востребовано. Вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным удалось радикально снизить стоимость проезда на МЦД — практически в три раза.

«Это сообщение, частота сообщений, комфортный передвижной состав. Важно довести дело до победы — это МЦД-3, МЦД-4. Они являются ключевыми. Люди, проживающие в Подмосковье, очень ждут, потому что это удобно, быстро, это экономит время и деньги. Поэтому МЦД — это проект, который окупает себя и экономически, и во всех смыслах очень полезен», — подчеркнул глава Подмосковья.

Мусорная реформа

За этот год Московская область избавилась ото всех городских свалок. На их место пришли КПО, и теперь два миллиона тонн мусора идут на переработку, благодаря жителям, которые разделяют отходы.

«Такая культура начинает формироваться. Были скептики: уж где-где, а в России разделять не будут! Но у нас разделяют мусор. Понятно, что требуется время. Как правило, со школьной скамьи эта вся культура прививается. Мы верим, что у нас все здесь будет в порядке», — отметил он.

Кроме того, закрытые свалки начали рекультивировать, потому что только так можно решить проблему с ними. Сейчас рекультивировали 10 полигонов, на семи других полигонах идут работы, а еще по 14 ведется проектирование. Кроме того, в области строятся заводы для переработки отходов, и в будущем будет нулевое захоронение.

«Что это значит? Значит, те самые „хвосты“, которые сегодня все-таки остаются на полигоне, но уже без органики, будут утилизироваться в энергию. Это должно произойти в 2022 году. И я очень надеюсь, что это будет уже следующий этап, следующая победа», — отметил Воробьев.

Цифровизация

Мы претендуем на то, что Московская область — передовая в цифровизации. Мы постоянно внедряем цифру. Большую работу ведем сегодня и с Росреестром для того, чтобы и там узелки развязать, проблему, которые там есть Андрей Воробьев.

Он отметил, что сейчас автоматизируются многие процессы. Например, студентам не нужно постоянно получать справки, чтобы продлевать льготные карты — система и так видит все необходимые данные и проверяет, числится ли этот человек в институте. Кроме того, в регионе уважают старшее поколение, и не хотят лишний раз гонять их по инстанциям за справками.

«Это все уже есть в электронных базах. Вот все это должно все больше и больше присутствовать в жизни, потому что это убирает ненужные лишние хлопоты и освобождает большое количество времени», — заключил Андрей Воробьев.