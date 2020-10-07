Заморозки, гололедица и снегопады ожидаются на этой неделе в разных уголках России. Жители Центральной России пока могут выдохнуть и не лезть за валенками на антресоли. Неужели октябрь не приготовил никаких сюрпризов?

Заморозки, гололедица и другие зимние погодные явления будут наблюдаться на этой неделе в Сибири. А в Иркутской области, Хакасии, на Таймыре и Чукотке пройдет снег, рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. Подморозит даже южные области — Ростовскую, Астраханскую и Волгоградскую.

Юг России могут ждать и сильные ветра, которые будут сопровождаться пыльными бурями. Особенно высока вероятность таких погодных аномалий в Ставропольском крае, Калмыкии и Ростовской области. Сильный ветер будет также в Дагестане и Чечне.

В Центральной России, в том числе Москве и Подмосковье, пока тепло. Но уже с конца недели температура начнет ежедневно на градус-два понижаться.

Конец октября

В ближайшие дни погода в Москве и области будет на шесть-семь градусов выше климатической нормы, рассказал «360» директор Гидрометцентра Дмитрий Киктев. Да и в целом почти весь октябрь будет достаточно теплым.

«В четверг-пятницу температура будет выше на градус-другой, чем сегодня. Мы будем находиться в зоне теплого фронта циклона. Ближайшей ночью в городе +9…+11, по области +6…+11, а днем будет +18…+20, в области — от +16 до +21 градуса. Без осадков пока», — добавил Киктев.

В пятницу тоже будет тепло. В Москве +17…+19, в Подмосковье примерно так же, но уже пройдут небольшие дожди. В субботу до столичного региона докатится волна холодного фронта и температура снизится. В ночь на субботу будет +5…+10, днем +13…+18 градусов и временами дождь. В воскресенье ночью — от +3 до +8, дневная — снова +13…+18. Но уже преимущественно без осадков. Холодный фронтальный раздел уйдет дальше.

По прогнозам Киктева, в московском регионе еще может установиться стационарный антициклон, благодаря которому осенью бывает теплая погода, которую называют «бабьим летом». Но пока спрогнозировать точные приходы таких периодов сложно.

Первые заморозки

Как правило, устойчивый переход среднесуточной температуры через нулевую отметку происходит в Центральной России в конце первой декады ноября. В третьей декаде месяца обычно формируется снежный покров, хотя иногда и неустойчивый.

«До этого времени будут, конечно, волны холода с температурами около нуля и ниже. Но в ближайшие дни этого не видно», — подчеркнул Киктев.

Происходящие сейчас над столичным регионом атмосферные процессы могут смениться в конце второй декады октября, сообщила «360» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк. Не исключено, что тогда в регион придут первые заморозки.

«Но пока мы не ждем какого-то наступления зимы. Более того, лишь в третьей декаде месяца в Москве ощутимо похолодает. Да и то, я думаю, скорее всего, провал холода окажется достаточно кратковременным. И говорить не только о зиме, но и о предзимье будет рановато», — отметила Волосюк.

Тепло или холодно?

По предварительному прогнозу Гидрометцентра, в целом приближающаяся зима в столице и Подмосковье будет обычной, скорее теплой. Температуры будут близкими к климатическим нормам, какие-нибудь лютые морозы пока не ожидаются.

«Температуры будут около и выше климатических норм. При этом надо понимать, что будут и волны холода, и непогода. Без этого никак. Но в целом зима ожидается около и выше по температурному фону, чем климатическая норма», — заключил Киктев.

Предыдущая зима, напомнила Елена Волосюк, выдалась аномально бесснежной. Нормальный снег выпал в Москве фактически только после Нового года. Но сейчас ничто не предвещает повторения прошлогоднего сценария.