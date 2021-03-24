Оползни заперли жителей грузинских сел. Какая участь ждет Тбилиси?

На востоке Грузии сошел мощный оползень: более 20 населенных пунктов оказались отрезаны от внешнего мира. Опасное природное явление угрожает и Тбилиси. Из-за угрозы схода лавин закрыта граница с РФ. Чего боятся жители соседнего с Россией государства, выяснил «360».

В регионе Мцхета-Мтианети оползень начался 23 марта. Камнями завалило дорогу Ошпители — Гудамакари, перекрыв выезд из 22 сел. Об этом писал «Sputnik Грузия». В Национальном агентстве окружающей среды заявили, что населению опасность не грозит.

Сообщение с десятками сел потеряно

Специалисты посоветовали начать очистительные работы и установить на склоне горы металлические защитные сетки, сообщило агентство в Facebook.

Источник фото: Национальное агентство окружающей среды / Facebook.

Займутся этим сотрудники департамента автомобильных дорог Минрегионразвития Грузии, согласовав «определенные детали» с агентством.

«Сложно назвать конкретное время начала работ. Однако они начнутся сегодня», — заявил государственный уполномоченный в регионе Мцхета-Мтианети Давид Нозадзе.

Второй оползень — из-за сильных проливных дождей — сошел в Рача-Лечхум. Он повредил трассу, а около 10 семей оказались заблокированы. Оползневые процессы продолжаются, тем самым затрудняя расчистку дороги.

Оползень на окраине Тбилиси движется

Не на шутку встревожились жители Тбилиси: столице страны угрожает массивный оползень. В Институте Земли и Национальном центре сейсмологии предположили, что оползневая зона появилась в результате грубого вмешательства человека в окружающую среду.

Мэр города Каха Каладзе, слова которого привело РИА «Новости», заявил об отсутствии оснований для паники. Ситуацию он назвал контролируемой. Специалисты между тем обратили внимание, что оползневая масса на склоне Вашлиджвари движется примерно на пять сантиметров в сутки. Глубина образовавшейся в этом районе трещины — 18 метров.

Источник фото: РИА «Новости»

В Тбилиси приехали немецкие эксперты. Они проводят исследование и обещают сообщить его результаты и дать рекомендации к концу недели.

Смерть в ожидании проезда

Границу РФ с Грузией временно закрыли на въезд и выезд из-за угрозы схода лавин, что привело к скоплению сотен фур.

Источник рассказал «360» о драке между двумя дальнобойщиками в районе Крестового перевала. В потасовке один из мужчин погиб. Сообщалось, что это может быть армянский водитель. Позже в МИД Армении опровергли эту информацию, уточнил «Sputnik Грузия». Стычка, отмечено в материале, произошла между водителями турецкого и узбекского происхождения. Последний скончался.