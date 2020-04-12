Музыка на всю станцию и два часа тренировок. Как живут космонавты на МКС

Космонавт до сих пор остается профессией мечты, которая вызывает целую массу вопросов: как есть, спать и просто жить в условиях невесомости. В честь Дня космонавтики знаменитые Герои России поделились воспоминаниями о жизни и быте в космосе.

Кто может стать космонавтом

Самое главное — это миф, что, чтобы стать космонавтом, на это нужно решиться еще в детстве. В Роскосмосе рассказали, что в отряд человек может попасть до 35 лет. Но важно к этому времени не набрать вес, получить опыт работы и изучить языки. Вот так выглядели требования в 2019 году.

Источник фото: Роскосмос

Причем, чтобы стать космонавтом, необязательно быть военным. Это требование действительно существовало пару десятков лет назад, но сейчас отряды смешанные.

Судя по данным Gоogle, среди вопросов, которые мучают жителей России, — что можно взять с собой на МКС. На самом деле, немного. Герой РФ, космонавт Роскомоса Сергей Ревин признался, что взять с собой можно только один килограмм вещей, которые помещаются в специальную коробочку.

«Многие берут детскую игрушку, это может быть индексатором невесомости. Берут рисунки, письма. Мне нравится география, мне нравится изучать поверхность Земли, особенно глядя на нее с орбиты МКС. На тот момент я был увлечен Австралией. Поэтому из космоса я мог делать много фотографий. Взял с собой географическую карту Австралии, взял игрушку-кенгуренка», — рассказал Ревин.

Правда, и времени на занятия своими делами у космонавтов не остается. По их признаниям, целыми днями они проводят научные эксперименты, ремонтируют оборудование, да еще нужно два часа ежедневно посвящать физкультуре. Вечером — подготовка к следующему рабочему дню. Ревин рассказал, что называл это «домашним заданием».

Жизнь в космосе

Свободные минуты космонавты стараются потратить на общение с родными. Это миф, что на МКС члены экипажа мало общаются. Во-первых, они на связи с Землей. Во-вторых, могут позвонить родным, а еще они никогда не бывают на станции поодиночке.

Вечером, собравшись за столом поужинать, прекрасно, когда дружеская компания, обмениваемся информацией и эмоциями, которые мы приобрели в течение рабочего дня Сергей Ревин космонавт.

Кроме того, космонавты могут на станции слушать музыку. Причем прослушивание начинается еще на Земле. Каждый член экипажа «Союза» (а с 2011 года долететь до станции можно только на нем) выбирает себе пять песен. В итоге получается 15. Когда они садятся в корабль за 2,5 часа до вылета, им включают эти песни.

На станции музыкальный выбор побольше — 90 Гб.

Музыка звучит на станции постоянно. Кому если что не нравится, у него есть наушники Олег Артемьев космонавт.

Уединиться можно и в собственной каюте, опять же, если есть время. Она, конечно, не похожа на шикарные апартаменты, зато в каюте есть иллюминатор с видом на Землю, чему может позавидовать любой отель.

Источник фото: Google и Роскосмос

Здесь же космонавты спят, в специальных мешках.

Еще один стабильно популярный вопрос — что космонавты едят. Как рассказал Олег Скрипочка, у них разработано разнообразное меню на 16 дней, потом цикл повторяется. Там есть мясо, каши, супы, десерты.

«Рацион питания повторяется каждые 16 суток. Продукты есть в сублимированном виде. Например, творог с орехами. Во внутренний пакет нужно добавить воды, получится готовое блюдо», — отметил Скрипочка.

Космонавт поделился лайфхаками, которые они придумали на борту МКС. Поскольку еда там в буквальном смысле летает, к пакетам с супом они приделывают прищепку. Суп едят с помощью трубочки.

Источник фото: Google и Роскосмос

У космонавтов есть режим. Утром и вечером, как и все, они чистят зубы. К этому в условиях невесомости тоже нужно привыкнуть.

Источник фото: Google и Роскосмос

Многих пользователей Google волнует, как космонавтам удается сохранять форму, несмотря на то, что они проводят так много времени в замкнутом пространстве. Этот вопрос стал особенно актуален сейчас, когда мир попал на изоляцию.

Космонавты признаются, что в невесомости растерять форму легко, поэтому их надо обязательно два раза в день заниматься спортом. Общее время тренировки — два часа. Но и тут не без секретов. Чтобы потренироваться на беговой дорожке или на велотренажере, нужно себя прикрепить.

«Чтобы стоять на велодорожке, нужна обязательная система притягов. Сила притяги может регулироваться в зависимости от рекомендаций специалистов», — сообщил Олег Скрипочка.

Источник фото: Google и Роскосмос

А велотренажер на МКС вообще без сидения.

Путь на МКС

Попасть на МКС можно только одним способом — прилететь на корабле «Союз». Зато мало кто знает, что от космодрома до станции может быть три разных пути.

«До станции мы летим разными путями. Можем долететь за двое суток, можем — за шесть часов, сейчас уже отработана схема, когда мы попадаем на станцию за три часа, но космонавты еще так не летают», — поделился Артемьев.

Пользователей также волнуют скафандры. На самом деле у космонавтов их два.

Скафандр „Сокол“ космонавты используют для полета с Земли к МКС и при возвращении на Землю. Этот скафандр предохраняет от нештатных ситуаций, например, от разгерметизации Алексей Овчинин.

А вот то, что многие видели на фотографиях, — это скафандры «Орлан». В них члены МКС и выходят в открытый космос. В отличие от «Соколов», «Орланы» универсальные, они все время хранятся на МКС, но подгоняются под каждого члена экипажа.

12 апреля отмечается День космонавтики. По этому случаю компания Google совместно с Роскосмосом выяснила, что больше всего хотят знать о покорителях космоса российские пользователи, и проанализировала самые популярные запросы за последний год.