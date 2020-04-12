Музыка на всю станцию и два часа тренировок. Как живут космонавты на МКС
Кто может стать космонавтом
Самое главное — это миф, что, чтобы стать космонавтом, на это нужно решиться еще в детстве. В Роскосмосе рассказали, что в отряд человек может попасть до 35 лет. Но важно к этому времени не набрать вес, получить опыт работы и изучить языки. Вот так выглядели требования в 2019 году.
Причем, чтобы стать космонавтом, необязательно быть военным. Это требование действительно существовало пару десятков лет назад, но сейчас отряды смешанные.
Судя по данным Gоogle, среди вопросов, которые мучают жителей России, — что можно взять с собой на МКС. На самом деле, немного. Герой РФ, космонавт Роскомоса Сергей Ревин признался, что взять с собой можно только один килограмм вещей, которые помещаются в специальную коробочку.
«Многие берут детскую игрушку, это может быть индексатором невесомости. Берут рисунки, письма. Мне нравится география, мне нравится изучать поверхность Земли, особенно глядя на нее с орбиты МКС. На тот момент я был увлечен Австралией. Поэтому из космоса я мог делать много фотографий. Взял с собой географическую карту Австралии, взял игрушку-кенгуренка», — рассказал Ревин.
Правда, и времени на занятия своими делами у космонавтов не остается. По их признаниям, целыми днями они проводят научные эксперименты, ремонтируют оборудование, да еще нужно два часа ежедневно посвящать физкультуре. Вечером — подготовка к следующему рабочему дню. Ревин рассказал, что называл это «домашним заданием».
Жизнь в космосе
Свободные минуты космонавты стараются потратить на общение с родными. Это миф, что на МКС члены экипажа мало общаются. Во-первых, они на связи с Землей. Во-вторых, могут позвонить родным, а еще они никогда не бывают на станции поодиночке.
Вечером, собравшись за столом поужинать, прекрасно, когда дружеская компания, обмениваемся информацией и эмоциями, которые мы приобрели в течение рабочего дняСергей Ревинкосмонавт.
Кроме того, космонавты могут на станции слушать музыку. Причем прослушивание начинается еще на Земле. Каждый член экипажа «Союза» (а с 2011 года долететь до станции можно только на нем) выбирает себе пять песен. В итоге получается 15. Когда они садятся в корабль за 2,5 часа до вылета, им включают эти песни.
На станции музыкальный выбор побольше — 90 Гб.
Музыка звучит на станции постоянно. Кому если что не нравится, у него есть наушникиОлег Артемьевкосмонавт.
Уединиться можно и в собственной каюте, опять же, если есть время. Она, конечно, не похожа на шикарные апартаменты, зато в каюте есть иллюминатор с видом на Землю, чему может позавидовать любой отель.
Здесь же космонавты спят, в специальных мешках.
Еще один стабильно популярный вопрос — что космонавты едят. Как рассказал Олег Скрипочка, у них разработано разнообразное меню на 16 дней, потом цикл повторяется. Там есть мясо, каши, супы, десерты.
«Рацион питания повторяется каждые 16 суток. Продукты есть в сублимированном виде. Например, творог с орехами. Во внутренний пакет нужно добавить воды, получится готовое блюдо», — отметил Скрипочка.
Космонавт поделился лайфхаками, которые они придумали на борту МКС. Поскольку еда там в буквальном смысле летает, к пакетам с супом они приделывают прищепку. Суп едят с помощью трубочки.
У космонавтов есть режим. Утром и вечером, как и все, они чистят зубы. К этому в условиях невесомости тоже нужно привыкнуть.
Многих пользователей Google волнует, как космонавтам удается сохранять форму, несмотря на то, что они проводят так много времени в замкнутом пространстве. Этот вопрос стал особенно актуален сейчас, когда мир попал на изоляцию.
Космонавты признаются, что в невесомости растерять форму легко, поэтому их надо обязательно два раза в день заниматься спортом. Общее время тренировки — два часа. Но и тут не без секретов. Чтобы потренироваться на беговой дорожке или на велотренажере, нужно себя прикрепить.
«Чтобы стоять на велодорожке, нужна обязательная система притягов. Сила притяги может регулироваться в зависимости от рекомендаций специалистов», — сообщил Олег Скрипочка.
А велотренажер на МКС вообще без сидения.
Путь на МКС
Попасть на МКС можно только одним способом — прилететь на корабле «Союз». Зато мало кто знает, что от космодрома до станции может быть три разных пути.
«До станции мы летим разными путями. Можем долететь за двое суток, можем — за шесть часов, сейчас уже отработана схема, когда мы попадаем на станцию за три часа, но космонавты еще так не летают», — поделился Артемьев.
Пользователей также волнуют скафандры. На самом деле у космонавтов их два.
Скафандр „Сокол“ космонавты используют для полета с Земли к МКС и при возвращении на Землю. Этот скафандр предохраняет от нештатных ситуаций, например, от разгерметизацииАлексей Овчинин.
А вот то, что многие видели на фотографиях, — это скафандры «Орлан». В них члены МКС и выходят в открытый космос. В отличие от «Соколов», «Орланы» универсальные, они все время хранятся на МКС, но подгоняются под каждого члена экипажа.
12 апреля отмечается День космонавтики. По этому случаю компания Google совместно с Роскосмосом выяснила, что больше всего хотят знать о покорителях космоса российские пользователи, и проанализировала самые популярные запросы за последний год.