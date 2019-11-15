Как живой. Похороненный в соцсетях Дуэйн Джонсон анонсировал новый фильм
Псевдо-ВВС сообщила, что в возрасте 47 лет Джонсон погиб при выполнении очередного трюка. Статья сопровождалась роликом, только ссылка на нее была слишком длинная и на реальном сайте ее никому найти не удалось.
Как ни странно, нашлось очень много доверчивых людей, принявших за чистую монету шокирующее сообщение.
«О господи… Я не могу в это поверить! Спи спокойно, Дуэйн Джонсон!».
«Мой любимый актер. RIP».
В Twitter и Facebook мировая скорбь была оформлена под хэштегом #RIPTHEROCK. Нашлись, конечно, трезвые головы, заподозрившие неладное, но их слушать никто не стал.
«Это чертов фейк».
Это не первый раз, когда Джонсона «хоронят» и оплакивают фанаты. В 2011 и 2014 годах он уже становился жертвой фейков и активно опровергла слухи о своей смерти. В этот раз он не стал отвечать на запросы СМИ и воззвания поклонников.
Видимо, был очень занят. В Instagram он опубликовал фотографию с испытаний оборудования и спортивного инвентаря.
В Facebook разразился пространным постом с объяснением, почему он согласился на роль антигероя Черного Адама.