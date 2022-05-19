Как жить в трудные времена

Пережить трудные времена кризисов непросто. Справиться с ними помогут регулярный спорт, упорная работа, поддержка отношений с близкими и открытость новым возможностям, уверен семейный психолог, доктор культурологии Андрей Зберовский. «360» публикует его монолог.

Трудные времена — это понятие, которое всегда было в человеческой истории. Мы понимаем, что в жизни каждого человека трудные времена приходят с какой-то периодичностью, поэтому нужно иметь моральную готовность преодолеть все сложности.

Тот исторический опыт, который у нас сохранился, дает правильные подсказки, как пережить кризисы.

Пять советов

Во-первых, в трудные времена самое главное — сохранить здоровье, поэтому надо заниматься спортом, физической культурой, делать утреннюю зарядку, соблюдать здоровое питание без переедания и гулять перед сном. Все это нужно делать, поскольку в здоровом теле здоровый дух.

В трудные времена нужно сэкономить на здоровье, то есть не тратить время на докторов, на лечение и на санатории. Нужно быть в хорошей физической форме, и она зависит только от вас.

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Во-вторых, вложитесь в работу. Если вы будете зарабатывать деньги, если будете делать карьеру и считаться ценнейшим сотрудником в коллективе, то всегда сможете преодолеть трудный период, потому что вы будете с работой и с доходом.

В-третьих, обязательно укрепляйте отношения с близкими, родственниками, друзьями и знакомыми — со всеми теми людьми, кто к вам хорошо относится. Именно эти люди могут в трудный момент жизни подставить плечо, а вы подставляйте плечо им. Это человеческая солидарность.

В-четвертых, будьте готовы к гибким действиям в своей жизни. Возможно, потребуется поменять работу или переехать. Возможность приспосабливаться к альтернативным вариантам — это очень хорошее подспорье, потому что гибкость всегда полезна. Альтернативность и гибкость — полезный ресурс для выживания в трудный период.

В-пятых, в самое трудное время находите место для чувства юмора. Находите возможность улыбнуться, отвлечь себя чем-то позитивным от любых, даже самых тяжелых и мрачных новостей.

Эти пять советов обязательно повысят ваши шансы быть более успешным даже в самый тяжелый период. Используйте его не для депрессии, а для улучшения своих жизненных, социальных, финансовых и прочих возможностей — на благо вас, ваших близких и вашей семьи.