Непогода приводит к жертвам. Как защитить себя при потопе и тягуне?

Непогода в Краснодарском крае привела к гибели людей. Из-за потопа погибло несколько человек, в том числе детей. На море также утонули несколько человек. Спасатели дали рекомендации как вести себя при потопе и тягуне на воде.

В Краснодарском крае увеличилось число жертв потопа. 37-летняя мать и ее 14-летний ребенок погибли из-за того, что их автомобиль снесло течением в канаву. Она была полная от воды. Предварительно родитель и ребенок погибли от асфиксии.

Из-за потопа погиб и пожилой мужчина. Он был у себя дома в поселке Горское. Мужчина страдал от рака и не мог вставать с кровати. Известно о гибели еще мужчины и ребенка. Они ехали на лесовозе с местным жителем.

В Анапе во время купания погибли подросток и двое мужчин. Это произошло в селе Витязево на пляже «Ибица». Мальчик захотел искупаться в море, но тягун стал затягивать его. Отец и его приятель попытались вытащить мальчика, но с течением не удалось совладать. Им пытались помочь очевидцы, но безрезультатно.

Как справиться с потопом

Согласно МЧС, если человек услышал сигнал об угрозе наводнения, то он должен включить радио или телевизор, где могут передавать важную информацию. Спасатели советуют сообщить о явлении соседям и близким. Самое важное — это собрать документы, ценные вещи, лекарства и еду.

Но если человек оказался в зоне наводнения, то МЧС рекомендует подняться на верхний этаж здания, крышу или чердак. Можно взобраться и на возвышенности.

А до прибытия спасателей нужно подавать сигнал бедствия как днем, так и ночью. В светлое время суток — размахиванием белым или цветным полотном, а в темное — световым сигналом.

Но бывает и такое, что стихия застает врасплох прямо на улице. Заслуженный спасатель России, член общественной палаты Московской области Сергей Щетинин советует в первую очередь укрыться, если вы заметили смерч, ухудшение погоды или сильный дождь.

Надо укрыться в капитальных зданиях и сооружениях, а не ходить и снимать на телефон. Нужно отойти подальше от окон, чтобы падающие предметы не повредили стекло и вас Сергей Щетинин.

Спасатель добавил, что необходимо взобраться на верхний этаж и найти что-то, за что можно зацепиться. Если же человек живет в частном доме, то ему стоит залезть на крышу.

Щетинин отметил, что если у частного дома есть лодка, то на ней можно добраться до возвышенности.

«Я бы не рисковал вплавь, в воде все же есть предметы. Шансов на воде выжить достаточно немного, нежели оставаться в здании», — добавил спасатель.

Если же эвакуация неизбежна, то Щетинин советует собрать тревожный чемоданчик с документами и деньгами.

«Если вы хронический больной, то необходимы лекарства и питье, если есть грудные дети, то нужен небольшой запас питания», — объяснил Щетинин.

И только затем можно отключать выключать электричество и газ в доме. Спасатель также посоветовал написать записку своим близким и закрепить ее у двери в дом.

Выбраться из моря

Во время непогоды может возникнуть не только потоп, но и тягун на море, который может быть очень опасен. Заместитель директора по Физическому направлению Института Океанологии имени Ширшова РАН Петр Завьялов рассказал «360», что тягун появляется, когда из-за сильного ветра и особенностей геометрии береговой линии встречаются береговые струи разных направлений. Они создают мощную струю, которая направлена от берега к морю.

«Там могут наблюдаться большие скорости метр в секунду и два метра в секунду. Даже сильные пловцы не всегда могут выбраться из тягуна», — рассказал Завьялов.

Специалист объяснил, что не надо пытаться перебороть струю в море. Вместо этого нужно плыть вдоль берега, поскольку тягун обычно не широкий и можно рано или поздно выплыть из него.