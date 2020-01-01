Звезды, конкурсы, ледовое шоу и салюты. Как встретили Новый год в Подмосковье

Жители Московской области с музыкой встретили Новый год. К празднованию наступления 2020-го каждый муниципалитет подготовил специальную программу. «360» собрал лучшие моменты праздника из разных уголков Подмосковья.

В Химках центром празднования стал парк культуры и отдыха имени Толстого на берегу канала Москвы. Там еще в за два часа до полуночи стартовала концертная программа: выступали звезды эстрады, диджеи, костюмированный оркестр. В полночь химчане смогли увидеть новогодний салют, а потом в парке проходила дискотека.

В Щелкове к празднику организовали детские программы. Юные жители этого города, как и полагается, встречали Новый год в компании Деда Мороза и Снегурочки.

В Серпухове праздник начался в 23:00 31 декабря. Для взрослых и детей устроили программу с участием Деда Мороза и Снегурочки, гости смогли увидеть танцевальное шоу от диджеев, конкурс двойников. В честь праздника в Серпухове организовали лотерею с возможностью выиграть памятные подарки. А с 01:00 1 января в городе началась дискотека.

В Коломне к празднику начали готовиться еще за пару недель: там заработала рождественская ярмарка. На сам Новый год центром праздника стала Советская площадь, где установили главную городскую елку. Там была музыка, конкурсы, а в полночь жители и гости Коломны смогли насладиться праздничным салютом.

В Истре тоже устроили концерт к Новому году. А совсем скоро там стартует специальная программа «Сказочное рождество», которая продлится с 6 по 8 января.

В Рузе в честь Нового года устроили танцы. Перед зданием администрации с 1 января проходят уличные гулянья. Свои концертные программы организовали три дома культуры, но, судя по Instagram, большинство жителей отправились в центр.

Жители Орехово-Зуева собрались на Новый год, чтобы в компании Деда Мороза водить хоровод вокруг елки.

В Реутове праздничную программу устроили в центральном городском парке и на площади перед администрацией. Жителей развлекали артисты, Дед Мороз и Снегурочка, были танцы и конкурсы. А на 1 января в Реутове запланировали провести двухкилометровый забег, он должен стартовать в эти минуты.

Новогодняя ночь в Одинцове началась с ледового шоу. Потом перед жителями выступили Альбина Джанабаева, группы MBAND, «Лето», ансамбль русской песни «Россияночка».