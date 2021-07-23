Как вернуться к тренировкам после ковида: 5 советов

Одна из главных опасностей коронавируса — непредсказуемость. Одни люди переносят болезнь легко и быстро выздоравливают, другие же болеют тяжело и восстанавливаются очень долго. Поэтому врачи считают — если и возвращаться к тренировкам после ковида, то делать это следует осторожно, начиная с низких нагрузок. «360» подготовил пять советов.

1. Возвращаем форму постепенно

Уже через две-три недели после исчезновения симптомов коронавируса можно приступать к занятиям спортом. Однако не нужно сразу возвращаться в тренажерный зал. На этом этапе будет достаточно прогуляться пару раз в день примерно по 30 минут.

Из-за долгой изоляции вам покажется, что этого недостаточно. Но из-за более длительных прогулок вы можете быстро устать, ваш пульс поднимется и дышать станет сложнее. Поэтому не спешите — увеличивайте нагрузку постепенно.

2. Едим полезное

Главное правило любого восстановительного периода: приемы пищи должны быть частыми и небольшими. Для начала отлично подойдут отварные и приготовленные на пару овощи, куриная грудка, индейка. Чуть позже в меню можно добавить рыбу. Старайтесь есть богатую белком пищу, а сладости замените на сухофрукты.

При восстановлении важно следить за своим самочувствием. Если желудок плохо реагирует на тот или иной продукт, лучше вернуться к нему позже. Либо помочь организму, пропив специальные добавки, например, живые культуры «Велбио» или пищеварительные ферменты «Велзим» от компании Vitabiotics.

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3. Не забываем про мотивацию

Вернуться в зал после болезни всегда тяжело, но когда нет интереса и мотивации, это становится практически невозможным. Поэтому используйте разные виды физической активности. Сходите на йогу, поплавайте в бассейне или посетите занятия по гимнастике или растяжке.

Однако покупать несколько абонементов на разные тренировки довольно дорого, поэтому обратите внимание на самый просторный фитнес-курорт в Москве SelfClub. В этом клубе под одной крышей расположились тренажерный зал, аквазона с панорамными окнами, банный комплекс и пляж с выходом в бассейн. Работают площадки для outdoor-программ, поле для мини-футбола, теннисный корт, SPA&Wellness-центр, ресторан с верандой на свежем воздухе и детский спортивный клуб.

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4. Дальше — больше!

Первые результаты придут очень быстро, но не форсируйте события. Сейчас риск сорваться и бросить тренировки особенно велик. Ваш организм уже адаптировался к первым нагрузкам после долгого перерыва, далее прогресс замедлится. Теперь важно не пропускать занятия и начинать постепенно наращивать нагрузку.

5. Наращиваем интенсивность

Наше восстановление начиналось с пеших прогулок, пришло время добавить ускорения и бег. Будет очень полезно чередовать ходьбу с бегом и добавлять другие кардионагрузки, например велосипед.

Если же вам уже не терпится взяться за железо, тогда из упражнений в тренажерном зале рекомендуем «пуловер» — отлично увеличивает силу межреберных мышц и объем грудной клетки.