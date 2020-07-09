Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали по подозрению в организации убийств. Он уже далеко не первый глава региона, который попал под суд в современной России. Вспоминаем, за что заводили дела против других губернаторов.

Сергея Фургала подозревают в связях с крупной ОПГ и причастности к убийствам нескольких предпринимателей в середине 2000-х. В ЛДПР, членом которой является Фургал, это дело критикуют: в частности, Жириновский заявил, что ЛДПР может в знак протеста выйти из состава Госдумы. Самому же Фургалу теперь грозит срок.

Так или иначе, Сергей Фургал — далеко не первый губернатор в современной России, у которого возникли проблемы с законом.

Под суд попадали как действующие губернаторы, так и те, кто уже успел сложить свои полномочия. Как правило, речь шла о взятках и превышениях полномочий.

Так, в 2011 году был арестован губернатор Тульской области Вячеслав Дудка, занимавший свой пост с 2005 года. Его обвиняли в получении взятки размером в 40 миллионов рублей от компании «Гринн» в обмен на выделение земли под строительство торгового центра. Следствие длилось до 2013 года, и в результате бывший губернатор получил 9 лет и 6 месяцев колонии строгого режима, а также штраф в 900 тысяч рублей. В 2018 году Дудка вышел на свободу по УДО.

В 2014 году году было возбуждено уголовное дело против экс-губернатора Новосибирской области Василия Юрченко. За два месяца до этого он был освобожден от должности, которую занимал с 2010 года, в связи с «утратой доверия президента». Юрченко осудили по статье о «превышении должностных полномочий». СМИ писали, что его признали виновным в том, что в 2010 году он по заниженной стоимости продал земельный участок, находившийся в собственности государства. В результате этой сделки бюджету Новосибирской области был нанесен серьезный ущерб — около 20 миллионов рублей. В итоге в 2017 году Юрченко приговорили к трем годам условно. Любопытно, что это не единственная судимость бывшего губернатора: в том же 2014 году он был осужден по той же статье за перевод местного полигона боеприпасов в земли сельскохозяйственного назначения. Однако дело было прекращено в 2017 году, а через 3 года Юрченко даже удалось отсудить более 200 тысяч рублей за «незаконное преследование».

Впрочем, Юрченко еще, можно сказать, легко отделался. Два громких дела против губернаторов было возбуждено в 2015 году. В сентябре еще действующего главу Республики Коми Вячеслава Гайзера обвинили в мошенничестве и организации преступного сообщества: по версии следствия, в республике много лет действовала преступная группа, включавшая в себя местных политиков и крупных предпринимателей, которые выводили бюджетные деньги в офшорные компании. Общий ущерб оценивали в размере от одного до пяти миллиардов рублей. Кроме Гайзера по этому делу проходили еще 18 человек, включая Владимира Торлопова, который был губернатором Республики Коми с 2002 по 2010 год, а при Гайзере был членом Совета Федерации. В итоге Гайзер был приговорен к 11 годам колонии строгого режима, а Торлопов — к 6,5 годам колонии общего режима. Ни тот, ни другой вину свою так и не признали.

Источник фото: РИА «Новости». Экс-глава Республики Коми Вячеслав Гайзер

В марте того же года прямо на своем рабочем месте был задержан губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин. Также был арестован его советник Андрей Икрамов. Их обвиняли в неоднократном получении крупных взяток. Хорошавин до последнего утверждал, что невиновен, но в конце концов был приговорен к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 500 тысяч рублей.

Экс-губернатор Брянской области Николай Денин в 2015 году был осужден за превышение должностных полномочий: в 2011–2012 году он перечислил из резервного фонда области более 21 миллиона рублей птицефабрике, принадлежавшей родственникам губернатора. В том же году Денина приговорили к четырем годам колонии общего режима. Впрочем, уже в 2018 году ему удалось выйти по УДО, так как он вернул растраченные деньги в государственный бюджет.

В 2016 году в Москве задержали губернатора Кировской области Никиту Белых. Главу региона взяли с поличным, при получении взятки от члена совета директоров «Нововятского лыжного комбината» Юрия Зудхаймера. В 2018 году Белых признали виновным и приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Впоследствии экс-губернатор пытался обжаловать приговор, но безуспешно.

Также по обвинению в получении взяток был в 2017 году задержан губернатор Удмуртской республики Александр Соловьев. По версии следствия, Соловьев получал взятки в размере более 139 миллионов рублей от компаний, занимавшихся строительством мостов через Каму и Буй. В настоящий момент бывший глава Удмуртии находится под домашним арестом. Вину свою отрицает.

Источник фото: РИА «Новости». Бывший глава Удмуртии Александр Соловьев в Басманном суде

А вот бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков успел уйти со своего поста за полтора года до задержания в 2019 году. Его, а также директора ОАО «Ивановский бройлер», обвинили в растрате более 700 миллионов бюджетных средств — большая часть из них была незаконно переведена на счет группы компаний «Продо», считает следствие. В этом году экс-главу Ивановской области по состоянию здоровья перевели под домашний арест.

В том же 2019 году к четырем годам условно приговорили бывшего главу Еврейской автономной республики Александра Винникова. Он занимал пост губернатора с 2010 по 2015 год, а в 2018 году осужден по статье о «подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность». Речь шла о закупке медицинской техники для местного онкологического диспансера по завышенной цене, в результате чего бюджет пострадал на 24 миллиона рублей.

Все еще под арестом находится Леонид Маркелов, бывший глава республики Марий Эл, подавший в отставку в 2017 году и в этом же году арестованный по подозрению в получении взяток. В прошлом году суд еще обнаружил у Маркелова незадекларированное имущество на сумму более 2 миллиардов долларов.

Источник фото: РИА «Новости». Бывший губернатор Республики Марий Эл Леонид Маркелов

Сразу против двух бывших губернаторов Челябинской области были возбуждены уголовные дела — против Михаила Юревича и Бориса Дубровского. Причем оба скрываются от следствия: один в Великобритании, другой — в Швейцарии. Юревич был губернатором с 2010 по 2014 год и в этот период, по версии следствия, брал взятки от компаний, занимавшихся ремонтом дорог, в обмен на выгодные госконтракты. Что касается Дубровского, занимавшего пост с 2014 по 2019 год, то его обвиняют в превышении должностных полномочий финансовых махинациях при содействии компании «Южуралмост».

Впрочем, некоторым главам регионов удавалось избежать наказания вполне законным методом. Так, например, в 2010 году суд оправдал Леонида Короткова, который с 2001 по 2007 год занимал пост губернатора Амурской области и был обвинен в незаконном повышении цен на электричество, чтобы содержать футбольный клуб «Амур» из Благовещенска.

Также суд в 2012 году вынужден был прекратить дело против экс-главы Иркутской области Александра Тишанина, который был губернатором с 2005 по 2008 год. Не было состава преступления. Ранее его обвиняли в растрате бюджетных средств путем размещение облигационного займа в банке.

В 2003 году уголовное дело возбудили против Михаила Машковцева, бывшего тогда губернатором Камчатской области. Его обвиняли в халатности при подготовке к отопительному сезону. Спустя год возбудили еще и дело за нанесение ущерба природным ресурсам, так как он дал разрешение на безлимитный вылов лосося. Впрочем, уже в 2005 году дела переквалифицировали и закрыли из-за истечения срока давности.

А вот Алексею Баринову, бывшему в 2005–2006 годах главой Ненецкого автономного округа, удалось оправдаться лишь частично: в 2007 году суд признал его виновным в приватизации квартиры, принадлежавшей компании «Архангельскгеолдобыча» и приговорил к трем годам условно.