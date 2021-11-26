Убийства по найму без шансов на успех. Как в России нанимают киллеров

Благодаря бдительности москвички полицейские смогли задержать наемного убийцу. Следователи рассказали, что благодаря новым возможностям науки и техники вычислять киллеров стало куда легче. Однако еще лучше, когда преступление удается предупредить, подослав к заказчикам подставного убийцу.

В Москве жительница дома на улице Нелидовской заметила у подъезда подозрительного мужчину в черной одежде и маске. Она вызвала полицию, и наряд задержал мужчину, у которого при себе оказался кухонный нож. Оказалось, что 26-летний житель Санкт-Петербурга был наемным убийцей.

Мужчина рассказал, что еще в сентябре получил от неизвестного в интернете заказ на убийство 60-летнего бизнесмена. Заказчик пообещал 500 тысяч рублей, прислал фотографию жертвы, его адрес и список мест, где предприниматель часто бывает. Даже перевел пять тысяч на дорогу до столицы.

Киллер приехал на автобусе Санкт-Петербург — Москва и рано утром 24 ноября уже стоял у дома бизнесмена. Там-то его и заметила бдительная москвичка. После того как у мужчины взяли признательные показания, ему предъявили обвинение в подготовке к убийству по найму.

Убийства по найму в России

В начале 2020 года была арестована депутат гордумы из Самарской области: она решила убить своего мужа, чтобы получить в наследство его деньги и имущество. Она наняла киллера.

Вместе с подругой она встретилась с убийцей в кафе и предложила за 400 тысяч рублей сделать себя вдовой. Мужчина согласился, получил адрес дома, работы и список мест, в которых часто бывает жертва, а также информацию о его автомобиле. Однако в момент передачи задатка оказалось, что «киллер» — сотрудник ФСБ.

История в Челябинске закончилась иначе. Мать и сын решили избавиться от главы семейства. Для киллера была куплена машина, убийце передали пистолет с патронами, нашли 400 тысяч рублей на оплату «услуги». Жена отправляла шифрованные SMS-сообщения о времени и маршрутах передвижения супруга.

Преступление удалось: в лесопосадке Челябинска наемный убийца дважды выстрелил жертве в спину и один раз в голову, бросил оружие в воду и скрылся на машине, которой управлял его друг. Однако следователи все же нашли всех действующих лиц. Киллера лишили свободы на 10 лет, жену убитого — на девять, а сына на 15,5 года.

Нынешней осенью киллера решили нанять пенсионеры. Участники неофициальной организации «Граждане СССР» заказали убийство председателя религиозного движения. Исполнителю в награду пообещали дать влиятельный статус в своем движении, потребовав в обмен прислать фото убитого. Для преступления они выдали монтажный нож, женский чулок и медицинскую маску. Роль киллера опять сыграл полицейский.

В отделении МВД жертву загримировали под труп и сделали фото. Когда пенсионеры получили доказательство преступления и начали праздновать, в помещение ворвался наряд полиции. Теперь 60-летнему мужчине и 70-летней женщине грозит до 15 лет тюрьмы.

Киллеры водятся в интернете

Профессор криминалистики Анатолий Кустов рассказал «360», что наемных убийц чаще всего находят по интернету, уже в личных сообщениях уточняя, кого нужно устранить и какая будет оплата труда. Если же хотят нанять профессионального убийцу, то обращаются к местным авторитетам или ворам в законе.

«Рецидивисты редко берут такие заказы. Чаще это наемники — профессиональные киллеры. Непрофессионалов или бывших стрелков-спортсменов задействуют, когда речь идет о бытовом убийстве: нужно убрать мужа, жену или любовницу, престарелого родственника, от которого ждут наследства», — пояснил Анатолий Кустов.

Следователи, как правило, понимают, с кем имеют дело, еще при осмотре места преступления. По гильзам определяется тип оружия, собирают микрочастицы, отпечатки пальцев. Однако иногда для раскрытия таких преступлений нужно время — бывает, что расследование длится пять-восемь лет.

Заказчики ищут убийц по знакомым

Криминалист, бывший оперативный сотрудник МВД Михаил Игнатов уточнил, что нередко наемных убийц находят через знакомых или товарищей, у которых есть связи с криминальным миром: говорят, что есть специфическая задача, и озвучивают сумму. То есть работает теория «шести рукопожатий», пояснил собеседник «360».

«Так и выходят на потенциальных исполнителей. И те, кто берется исполнить заказ на убийство того или иного человека, как правило, даже и знать не знают, кто конкретно имеет интерес, — действует куча посредников. Причем таким наемным убийцей может быть любой гражданин нашей страны», — отметил Михаил Игнатов.

Он рассказал, что совершить преступление может человек с серьезными материальными проблемами: попал в долговую яму, нужно срочно закрыть кредит, иначе вышвырнут вместе с семьей из квартиры, нужно срочно отдать долги. Таким людям уже все равно, и они согласны подзаработать любым способом.

«Подробностей раскрывать не буду, но сейчас появились очень хорошие наработки по раскрытию заказных убийств. Поэтому не только непрофессионалу, но и даже закоренелому преступнику остаться незамеченным и не оставить каких-то следов практически невозможно. Современная наука помогает делать такое, что еще 10-15 лет назад казалось невозможным», — подчеркнул Михаил Игнатов.

Непрофессионалы «грязно» работают

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов в разговоре с «360» отметил, что услугами рецидивистов и профессионалов сегодня пользуются довольно редко. Сегодня чаще всего заказы на убийства берут люди в тяжелом положении, которых полицейским, как правило, несложно вычислить.

«Обычно свои заказы они выполняют не очень чисто, кроме того, настоящий уровень расследования преступлений правоохранительными органами достаточно высок. Заказчик и исполнитель знают друг друга, поэтому таких убийц легче найти и вычислить. С профессионалами дело обстоит иначе», — рассказал Максим Калинов.

По его словам, раскрыть заказные убийства, совершенные профи, намного тяжелее. Тут как раз трудно установить связь между заказчиком и исполнителем, так как почти всегда они не знакомы.