Как в Подмосковье будут работать детские сады. Ответы на главные вопросы

Детские сады в Московской области пока еще не начали работать в своем обычном режиме. Воспитанников принимают только дежурные группы. У многих жителей Подмосковья есть вопросы, как записать ребенка в детский сад, можно ли попасть в дежурную группу, а также когда дошкольные учреждения начнут работать в полную силу. На все вопросы ответила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Как работают дежурные группы?

Все детские сады Московской области работают в режиме дежурных групп. В каждой из них может быть не более 12 детей. В помещениях соблюдаются все меры безопасности. Проводится дезинфекция, работникам и воспитанникам измеряют температуру. Воспитатели регулярно проходят тестирование на коронавирус.

«Мы регулярно увеличиваем число дежурных групп исходя из потребностей жителей. Если неделю назад их было три тысячи пятьсот, то сейчас — почти пять тысяч. А детей в них сейчас порядка пятидесяти тысяч», — рассказала Ирина Каклюгина.

Чтобы жителям было удобно, начиная с понедельника в каждом детском саду Подмосковья будет как минимум одна дежурная группа. За исключением тех учреждений, где сейчас идет ремонт перед новым учебным годом. Но их немного — около 30.

Как получить место в дежурной группе?

Отдать ребенка в дежурную группу могут работники предприятий и организаций, которые уже возобновили свою работу после снятия ограничений. К примеру, уже открылись торговые центры. Если родители малыша работают там, их ребенку предоставят место в дежурной группе.

Это же касается и индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Для них также не существует каких-либо ограничений Ирина Каклюгина министр образования Московской области.

Для того, чтобы получить место в дежурной группе, лучше за несколько дней обратиться в свой детский сад. Можно просто позвонить или написать воспитателю. Лучше это сделать пораньше, как минимум за два дня.

После этого нужно получить два документа. Первый — это заявление с обязательным указанием места работы папы и мамы. Его можно отправить по электронной почте или сфотографировать и отправить сообщением в мессенджере. Но нужно обязательно убедиться, что в детском саду получили ваше заявление. Оригинал нужно взять с собой, когда в первый раз ребенка поведете в дежурную группу.

Предоставлять справку с места работы не нужно. Требовать ее в детском саду не имеют право. Достаточно только указать, где вы работаете, в заявлении. Если все же руководство учреждения требует доказательств, что вы работаете именно там, то можно обратиться в управление образования по месту жительства.

«Также с этого дня мы открываем горячую линию для тех родителей, которые столкнулись с трудностями при записи детей в дежурную группу. Ее номер 8 (925) 011−99−38. Этот телефон можно найти на сайте министерства», — рассказала министр образования.

Второй обязательный документ — это медицинская справка для ребенка. Но для этого необязательно отправляться в поликлинику. Медицинских работников приглашают прямо в детский сад, где они могут осмотреть воспитанника и тут же выдать разрешение на посещение дежурной группы.

Когда детские сады начнут работать как раньше?

Переход к новому снятию ограничений принимается на основании ряда показателей: наличие свободных коек и проведение тестирований. Еще одним важным показателем является коэффициент распространения инфекции. Он показывает, скольких людей может заразить больной человек до того, как отправится в изоляцию.

Чтобы перейти на третий этап, когда начнут работать детские сады, этот коэффициент не должен превышать 0,5. В Подмосковье он сейчас находится на отметке в 0,8.

«Как только он опустится, мы обязательно откроем детские сады. Прогнозы здесь делать сложно, но если динамика будет позитивной, как сейчас, то, возможно, по данным Роспотребнадзора, на третий этап мы перейдем в июле», — пояснила министр.

Но при этом она уточнила, что это только прогноз, если положительная динамика сохранится.