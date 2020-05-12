«Город перестал быть похожим на призрак». Как в Италии начали жить после спада эпидемии коронавируса

Италия постепенно выходит из режима изоляции. Количество новых зараженных с каждым днем уменьшается. В понедельник их число было самым низким начиная с 4 марта. Жители Рима рассказали «360», какая сейчас обстановка в городе и есть ли улучшения.

Общее число погибших от коронавируса в Италии составляет 30 739 человек. На данный момент инфицированы 82 488 человек, а выздоровели 106 587. В стране начался заметный спад заболеваемости. Это сказалось и на режиме изоляции. Как рассказала студентка из Рима Ида, страна вступила во вторую фазу. Теперь можно выходить на улицу и видеться с родственниками.

По словам гида Юлии, более существенные изменения в стране произойдут с 18 мая. Пока людям разрешили гулять и заниматься спортом в парках, соблюдая дистанцию. Можно купаться в море, но нельзя загорать. Спортсменам позволили возобновить тренировки, но делать это можно только единолично, то есть групповые занятия все еще под запретом. Подростки могут гулять группами по три человека, соблюдая дистанцию в метр и в масках.

Передвигаясь по городу, необходимо иметь при себе бланк. Он содержит информацию о цели выхода из дома. Как отмечает житель Рима Иван, если у человека нет документа с собой — это не проблема. Полиция не выписывает штрафы, а дает бланк прогуливающемуся, чтобы он заполнил его на месте. Главное — это наличие документов.

«Люди стали больше выходить на улицу. По крайней мере город перестал быть похожим на призрак. Большинство передвигается на велосипедах или гуляет в парках», — рассказала Ида.

Впрочем, как отмечает Иван, люди в основном гуляют в границах своих микрорайонов. Туристические места по-прежнему пустуют и напоминают «фильмы про последствия апокалипсиса и отсутствие человека в городе».

Заведения не спешат открываться. Полноценно восстановили работу все продуктовые магазины, а также сервисы по ремонту техники и магазины канцтоваров. Открылись фабрики, где люди могут работать в двух метрах друг от друга. А вот бары, рестораны и кофейни работают на вынос или с доставкой на дом. Университет, в котором учится Ида, будет закрыт до сентября. Все экзамены и обучение — онлайн.

«Сейчас ситуация, на мой взгляд, стала проще. Люди уже устали от изоляции, но тем не менее прекрасно понимают, что она необходима. Еще очень радует хорошая погода, что все-таки влияет на настроение», — говорит Иван.

Общее настроение в стране пока непонятное. Одни ждут вторую волну и уверены, что она будет хуже первой. Другие с надеждой ждут возможности поехать на море и забыть это все как страшный сон. Подростки испытывают полную апатию. И все-таки большинство приняли эту ситуацию, а ослабление мер изоляции уменьшает напряжение в людях.