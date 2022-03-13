Как в блокаде. Как нападали на российские посольства и школы за границей только в этом году

Случай нападения на германо-российскую школу в Берлине пополнил целую череду атак, которым подвергались российские объекты в ряде стран Европы. «360» собрал все случаи нападений на загранучреждения РФ, которые произошли с конца февраля.

В Дублине 7 марта неизвестный протаранил на грузовике ворота посольства России в Ирландии Источник фото: Следственный комитет РФ

Польша

Посольство России в Польше подверглось нападению 26 февраля.

Пресс-атташе дипмиссии Владимир Александров сообщил сайту телеканала «Звезда», что хулиганы облили краской табличку с надписью «Посольство» и обстреляли здание из рогатки металлическими шариками, выбив стекла в окнах жилых помещений. Злоумышленников задержали. Примерно в то же время неизвестные забросали пакетами с краской стены школы при российском посольстве. Этих вандалов не нашли.

Исландия

На посольство России в Исландии совершили нападение 27 февраля.

Посол РФ в Рейкьявике Михаил Носков рассказал, что после начала операции РФ на Украине у здания посольства 24 и 27 февраля устраивали акции протеста. Сами митинги проходили без нарушений порядка, но после акции 27 февраля один человек выломал ворота консульского отдела и попытался сбить камеру, его задержали. Посол также рассказал, что сотрудникам дипмиссии на электронную почту постоянно поступают оскорбления и угрозы.

Нидерланды

Здание российского посольства в Нидерландах 28 февраля несколько человек забросали пиротехникой. Злоумышленники также повредили автомобили дипмиссии.

Посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин 5 марта сообщил, что на территорию консульского отдела подбросили взрывное устройство. Оно не сработало, так как погас фитиль. Посол уточнил, что это был баллон с газом.

Литва

В Литве 5 марта напали на российского дипломата.

На сотрудника дипмиссии в Вильнюсе совершили нападение с применением физической силы, сообщал МИД РФ. Также предпринимались попытки давления на российского посла в Литве.

Канада

На российское посольство и генконсульство в Торонто напали 6 марта. Посол РФ в Канаде Олег Степанов сообщал, что агрессивно настроенные элементы пытались проникнуть внутрь зданий. Когда в ворота посольства въезжал один из автомобилей дипмиссии, по нему били палкой и пытались выбить стекло, один человек бросался на капот. Его успели задержать. Еще один злоумышленник пытался напасть на сотрудниц посольства в служебной зоне.

Австрия

Нападение на посольство России в Австрии совершили 6 марта. Неизвестный облил краской табличку на ограждении диппредставительства. В МИД Австрии направили протест в связи с этим. Шеф протокола австрийского дипведомства Энно Дрофенник выразил послу РФ Дмитрию Любинскому свое сожаление в связи с произошедшим, заявив, что власти разыскивают вандала.

Франция

Здание Россотрудничества во Франции подверглось нападению в ночь на 7 марта. Злоумышленники бросили в здание бутылку с зажигательной смесью, но она попала в забор. Никто не пострадал.

Посольство РФ направило в МИД Франции ноту после нападения.

Источник фото: Следственный комитет РФ

Ирландия

В Дублине 7 марта неизвестный протаранил на грузовике ворота посольства России в Ирландии.

Полицейские наблюдали за этим, но не предприняли никаких действий. Обошлось без пострадавших.

Источник фото: Следственный комитет РФ

Германия

Нападение на германо-российскую школу имени Ломоносова в Берлине совершили 11 марта. Неизвестные подожгли вход в спортзал. Никто не пострадал. Полицейские начали расследование и изъяли записи с камер, но пока никого не задержали. В МВД Германии заявили, что в курсе о произошедшем, но предложили обратиться в полицию или прокуратуру Берлина, передавал RT.

Как в блокаде

По факту нападений на посольства РФ в Нидерландах и Ирландии, а также на здание Россотрудничества во Франции СК России возбудил три уголовных дела, сообщал РБК.

Российские посольства в последнее время живут практически как в блокаде, заявила 6 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что все началось не сейчас, а нагнеталось на протяжении последних лет. Большая угроза жизни российским дипломатам существует как на Украине, так и в других странах, где есть «прокиевские режимные активисты», сказала Захарова. Представитель МИД рассказала, что угрозы поступают женщинам, детям, сотрудникам, соотечественникам и активистам в сфере культуры. Их «запугали экстремисты», избивали, приходили к ним домой, присылали конверты с неизвестными веществами.