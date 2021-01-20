Прощальная речь под залпы пушек. Как Трампа провожали из Белого дома

Дональд Трамп покинул Белый дом за четыре часа до инаугурации нового лидера страны Джо Байдена. Вместе с первой леди он выступил с прощальной речью на авиабазе Эндрюс. Затем чета отправилась на самолете в резиденцию во Флориде.

Дональд и Мелания Трамп вышли из Белого дома утром 20 января. Они решили уехать за четыре часа до инаугурации нового президента. При этом чета нарушила традицию встречи следующего лидера страны и первой леди.

У входа в Белый дом Трампы сделали памятные кадры на красной дорожке. Для этого дня Мелания выбрала черный строгий костюм с юбкой-карандашом. Ее образ дополняли длинные перчатки, очки, а также аккуратно собранные волосы. Трамп предстал перед публикой в черном костюме, белой рубашке и с ярко-красным галстуком.

После фотосессии чета прошла по газону к вертолету, взявшись за руки. Трамп пропустил супругу на борт первой, а сам задержался на трапе. Президент помахал присутствующим, а затем зашел внутрь.

Когда все были готовы, вертолет взлетел. Сначала воздушное судно сделало почетный круг над Капитолийским холмом, а затем отправилось на авиабазу Эндрюс.

Там Трампа встречала толпа сторонников и близких людей, для лидера страны подготовили самолет для доставки в резиденцию и трибуну для прощальной речи.

После посадки на авиабазе Трамп выступил перед соратниками и родными людьми. Он поблагодарил вице-президента Майка Пенса и Конгресс за хорошую работу, а затем пообещал еще вернуться.

«Мы любим вас. Мы вернемся в том или ином виде. Пусть у вас все будет хорошо. Скоро увидимся», — заявил Трамп.

Он пожелал новой администрации успеха. Мелания же отметила, что для нее было величайшей честью быть первой леди страны.

Присутствующие проводили Трампов со сцены аплодисментами. Под крики толпы военные дали залпы из пушек, а затем заиграла музыка. После этого президент спустился к близким, где обнял дочь Тиффани. Затем Трамп пожал руку экс-главе аппарата Белого дома Марку Мидоусу.

Дональд и Мелания поднялись на трап самолета, откуда помахали всем собравшимся их проводить.

На самолете чета отправилась в загородную резиденцию Мар-а-Лаго в штате Флорида. Теперь Белый дом займет демократ Джо Байден, победивший на выборах президента США.