Как стать президентом? Отвечают действующие и бывшие мировые лидеры

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев поделился советом с теми, кто хочет стать президентом. Ранее по этой теме уже высказывались Владимир Путин, Барак Обама и Владимир Зеленский. «360» собрал небольшой гайд для тех, кто хочет управлять страной.

Дмитрий Медведев поделился советом для желающих стать президентом в интервью «Комсомольской правде». По его словам, в любой должности, а тем более в должности президента, самое главное — это работать по-серьезному. Он отметил, что необходимо принимать взвешенные решения и ответственно относиться к своим обязанностям.

Источник фото: kremlin.ru

«Мне кажется, это главное качество для любого человека. Работоспособность и сила воли для того, чтобы достигнуть успехов. И на государственной должности, и в любой другой деятельности. Вот такой лайфхак», — сказал бывший президент.

Действующий президент России Владимир Путин тоже давал советы будущему главе государства. Это было в 2016 году на собрании с лауреатами Всероссийского конкурса «Учитель года России». Тогда, как пишет «Интерфакс», Путина попросили обратиться к будущему президенту, который пока еще учится в одной из школ.

Источник фото: kremlin.ru

«Учиться как следует. Настойчиво, усердно и по-честному относиться к тому делу, которым он занимается сегодня. К тому, что на сегодняшний день является для него главным», — поделился советом Владимир Путин.

Президент Украины Владимир Зеленский советы давал пока только политикам и чиновникам, но они вполне пригодились бы и будущим лидерам страны. В мае предыдущего года он опубликовал в Instagram снимок, где вместе со своими коллегами ест шаурму. Зеленский подчеркнул, что в этом нет ничего страшного, неудобного и тем более постыдного. Более того, он посоветовал и другим чиновникам иногда так питаться. По мнению президента, это помогает быть ближе к народу.

Наиболее охотно советы по этому вопросу раздавал Барак Обама. Впервые речь об этом зашла в 2009 году, когда он только пришел к власти. Во время его визита в один из университетов студент заявил, что тоже мечтает в будущем стать президентом, и спросил у Обамы пару советов.

«Прежде всего я хочу, чтобы все присутствующие былиосторожны с тем, что вы публикуете в Facebook», — цитирует его слова The Wrap.

Он подчеркнул, что в эпоху интернета нужно быть крайне осторожным. Все, что человек когда-либо писал в Сети, может потом где-нибудь всплыть. И даже если вы уже не будете согласны с написанным, доказать это будет тяжело. Из-за этого можно легко лишиться желаемого.

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Далее Обама рассказал, что очень важно хорошо учиться, особенно если «вы не из какой-то политической семьи». Это необходимо для того, чтобы выполнять свою работу идеально. Он также посоветовал не идти в политику только потому, что это может дать чувство важности и известность. Для того, чтобы выполнять работу президента хорошо, нужно быть по-настоящему увлеченным этим.

В 2019 году он дал еще два совета, пишет Business Insider. Во-первых, президенту необходимо иметь вокруг себя команду с разнообразными точками зрения. Во-вторых, не нужно смотреть телевизор и читать социальные сети. Они создают много шума и затуманивают мнение.

Последним советом он поделился в 2020 году, высказываясь на тему того, как лучше всего справляться с кризисом. Основной совет бывшего президента Обамы для лидеров прост: говорите правду.

«Говорите правду. Говорите ее ясно. Говорите ее с состраданием. Говорите ее с сочувствием к тому, что переживают люди», — передают его слова Inc.

По его словам, самая большая ошибка лидера в таких ситуациях — это дезинформация населения. Необходимо быть с ним честным.