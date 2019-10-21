Как спустить полмиллиона за 13 часов. Показываем самый роскошный рейс в мире от Singapore Airlines

Итак, Арнас вылетел на лайнере Airbus A380 в Люкс-классе из лондонского аэропорта Хитроу в Сингапур. Расстояние — 10 865 километров, лететь около 13 часов. Почти за полмиллиона рублей эксперт получил собственную каюту в 15 квадратных метров с двуспальной кроватью и кожаными креслами по бокам.

Из Хитроу в первоклассный салон его доставили на специальном багги, что стало для путешественника «забавным сюрпризом».

Источник фото: The Points Guy UK / youtube

Он поселился в «кресле» 1А, одном из шести люксов. Приветствовали Джина закусками с икрой и шампанским, кроме спального места и кресел для отдыха его ждал шкаф, куда можно положить все свои вещи.

«Шкаф для одежды достаточно большой, чтобы взрослый мог просидеть в нем весь полет», — улыбается Джин.

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«Пространство совершенно нереальное. Наличие 15 квадратных метров на борту кажется супер роскошным. И поскольку у меня не было соседа, они отдали мне вторую половину блока, поэтому у меня было целых 30 квадратных метров личного пространства», — добавил он.

Джин объяснил, что задние два люкса слева и справа являются соло-сьютами, а два передних слева и два передних справа можно объединить.

Затем односпальные кровати можно превратить в двуспальную для пар — или очень счастливых индивидуальных путешественников, таких как Джин.

Помимо огромного размера люкса, лучшей частью полета было «супер дружелюбное» обслуживание. Из еды ему подали лосося и икру, а из напитков — на выбор французское шампанское премиум-класса Dom Perignon или Krug Champagne.

Источник фото: The Points Guy UK / youtube

Нашлись и минусы

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В салоне этого самолета нет места для «общего» отдыха, например, бара как в самолетах Etihad Airways или Emirates. Также на лайнерах сингапурских авиалиний нет душа. Туалет он признал великолепным, но «душ поднимает сервис на новый уровень».

Тем не менее, его полет оказался намного лучше, чем он ожидал. Так как «экипаж был приятнее, чем где бы то ни было. Еда и напитки были на уровень лучше, чем на авиалиниях подобного класса». Также Джин отметил, что салон оставил просто неизгладимое впечатление.

«Это был лучший полет в моей жизни», — подвел итог путешественник.

Источник фото: The Points Guy UK / youtube

Оплатить такой полет можно, кстати, и накопленными милями, но обойдется он примерно в 125 тысяч миль. А вот платить из своего кармана слишком дорого, признался Джин. Вы должны быть миллионером, чтобы платить такие деньги за одну поездку.