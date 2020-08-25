Выгребные ямы унесли семь жизней за два дня. Как спастись, если угодил в нее?

За два дня в России семь человек погибли, упав в выгребные ямы. Обе трагедии произошли по одному сценарию — в люк провалился ребенок, а остальные бросились его спасать, но так и не смогли выбраться. Подробнее о том, как вести себя в такой ситуации и почему подобное продолжает происходить — в материале «360»

Выжил один из шести

В поселке совхоза «Воронежский» Новоусманского района Воронежской области маленькая девочка упала в выгребную яму. По предварительной информации регионального СК, это произошло 23 августа около 18:30.

Двое сестер — двух и восьми лет — вместе с родителями отдыхали на территории частного дома. Там же находилась сливная канализационная яма. В один момент младшая девочка наступила на край колодезного люка, который был приоткрыт. В результате крышка опрокинулась, и малышка провалилась вниз.

На помощь ребенку бросилась ее семья — сначала 35-летняя мать, затем — старшая девочка, а вслед за ними и 35-летний отец. Помогать прибежали и соседи - 23-летний мужчина и его 52-летний отец. В результате выбраться из выгребной ямы живым смог только последний. Его спасло резкое ухудшение самочувствия, после которого он сразу вышел на поверхность. Все остальные погибли — от удушья или отравления газом. У супругов остались еще две маленькие дочери.

СК по Воронежской области возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Расследование ведет первый отдел по расследованию особо важных дел аппарата следственного управления. Проверку начали и в прокуратуре региона. После трагедии местные власти проверят все коллекторы на безопасность.

Не последние жертвы

На следующий день после гибели пятерых человек в выгребной яме погибли еще двое. В этот раз жертвами стали подросток и его отец в Неклиновском районе Ростовской области.

«По предварительным данным, 24 августа 2020 года мужчина совместно с подростком, находясь на территории частного домовладения, расположенного в хуторе Курлацкий Неклиновского района, осуществляли прочистку трубы выгребной ямы», — сообщили представители регионального СК.

Во время очистительных работ 15-летнему парню стало плохо — он потерял сознание и упал в яму. Его 44-летний отец спустился вниз за ним, пытаясь помочь, однако тоже потерял сознание. Когда к месту происшествия приехала скорая помощь, они уже скончались.

Почему ситуация повторяется?

После трагедии в Воронежской области глава Новоусманского района Дмитрий Маслов поручил проверить все колодезные люки на безопасность.

«Проверке подлежат все колодцы и люки, которые расположены на муниципальной территории, в том числе частные коллекторы, которые выходят на территорию общего пользования», — сообщили «Известиям» в администрации. Кроме того, отдельную проверку проведут в школах и детских садах.

Подобные случаи гибели в России происходят довольно часто, и на это есть несколько причин. Обычно все происходит на частной территории — проверить такие колодезные люки и выгребные ямы власти не всегда могут, потому что они не находятся во владении муниципалитета.

Кроме того, многие люди пренебрегают техникой безопасности во время самостоятельной прочистки ям. Либо — во время их устройства. Чтобы правильно оборудовать выгребную яму, владельцы частных домов должны подавать заявку в местную администрацию. Устраивать септики, колодцы, канализационные сливы необходимо по специальным нормам — СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Что делать, если упал в выгребную яму?

Есть несколько простых правил, которые могут помочь человеку, который случайно провалился в выгребную яму. В таком случае нужно вести себя так же, как если провалился в болото — совершать как можно меньше резких движений и не барахтаться — в противном случае упавшего просто засосет с головой в эту массу.

Если сразу выбраться не удалось — не стоит тратить энергию и пытаться вылезти самостоятельно. Лучше позвать на помощь и дожидаться ее, крепко за что-нибудь ухватившись.

Если вы увидели, как в яму упал другой человек, не стоит бросаться вслед за ним. Помочь ему можно, протянув длинную крепкую палку или веревку, за которую он сможет ухватиться и выбраться. Однако сперва нужно позвонить в экстренные службы и скорую. В таком случае пострадавшему окажут своевременную помощь, когда вы его достанете — или вытащат спасатели, если вы не сможете помочь самостоятельно.