Правильный полив и защита от палящего солнца. Как спасти урожай в саду и огороде в аномальную жару
Аномальная жара в столичном регионе мучит не только людей, но и растения. Рекордные +37 в самый разгар дачного сезона могут лишить жителей Подмосковья собственного урожая. Но есть способы спасти овощи, зелень и цветы — если правильно поливать и ухаживать за садом и огородом.
Температура в Москве и Московской области который день переваливает за отметку в +35°С. Солнце нещадно палит, и даже вечером облегчение наступает незначительное. При этом у многих на дачах остались грядки, сады и огороды, с которых люди привыкли собирать урожай. Жара же может поставить крест на всех стараниях этого года. Но эксперты считают, что этого можно избежать.
Правильный полив
Самое важное в таких погодных условиях, уверен председатель общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов, — это правильно поливать растения. Причем если возможности остаться на даче надолго нет, а приехали вы в жаркий день, лучше полить в жару, чем не поливать совсем.
«Главное — по листу не поливать, то есть не дождевать растения в теплице, потому что если влага попадает на листья тех же томатов и огурцов, это провоцирует грибные болезни», — объяснил он.
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Главный принцип хорошего полива, по мнению Туманова, в том, чтобы пролить достаточный слой земли, потому что корневые системы у большинства овощей уходят вглубь, а не остаются на поверхности почвы.
«Поливать нужно так, чтобы до корней проливалась вода, исходя из строения корневой системы. Не имеет смысла на салат выливать много ведер воды, лучше — на морковку, например», — сказал он.
Чтобы проверить, правильно ли вы поливаете свои растения, Туманов предложил провести эксперимент: полить грядку так, как вы делаете это всегда, а через 10 минут чуть копнуть землю и посмотреть, насколько глубоко вы промочили землю. Автор книг по садоводству и огородничеству Октябрина Ганичкина уверена, что в жаркую и засушливую погоду растениям нужно по 15-25 литров воды на квадратный метр.
Как сохранить влагу?
Но даже при правильном поливе садоводы не должны забывать о том, что в засушливую погоду нужно еще и думать о том, как сохранить влагу в почве. Андрей Туманов уверен, что для этого достаточно разрыхлить почву, то есть разбить почвенную корку, из-за которой влага будет испаряться быстрее.
«Либо использовать что-то для укрытия поверхности земли: можно укрывной материал, а можно торф, компост, то есть что-то рыхлое, чтобы замульчировать хотя бы небольшим слоем», — объяснил он.
Октябрина Ганичкина добавила, что скошенную траву в качестве мульчирования использовать ни в коем случае нельзя, так как она будет только гнить и создавать благоприятную среду для развития болезней и появления вредителей.
Андрей Туманов также отметил, что деревья поливать по поверхности почвы вообще не стоит. Если земля слишком сухая, следует сделать в зоне корней на периферии кроны небольшие ямки или шурфы и залить воду туда. Так, по мнению садовода, вы не будете тратить ни лишние силы, ни лишнюю воду на бессмысленный полив, который может и не дойти до корневой системы дерева.
«То есть, не смачивая поверхность, вы доставляете воду в корневую систему. А потом ямку можно засыпать или скошенной травой замульчировать и регулярно использовать, чтобы насытить влагой зону корней», — сказал Туманов.
Таким же образом, создавая небольшие ямки или шурфики, стоит поступать и при поливе помидоров, считает садовод. Если же просто поливать поверхность почвы в теплице, влажность и испарения могут привести к болезням растения.
«Например, берется пластиковая бутылка, горлышком вниз закапывается, а по бокам делаются дырочки. И просто в нее поливаете, тогда у вас вся влага уходит внутрь земли к корням, а поверхность остается сухой. А потом ее сверху крышечкой накрываете, чтобы не испарялась влага. Так на порядок медленнее испарение идет, потому что сверху лежит сухая почва», — объяснил Туманов.
Овощи в огороде
Октябрина Ганичкина объяснила «360», что опаснее всего жара этого сезона для огурцов и помидоров. Россияне могут остаться без собственного урожая, так как при такой сухой и жаркой погоде у томатов, например, цветки могут просто опадать, не пройдя процесс оплодотворения, а значит, не будет и завязей. Из-за высокой температуры воздуха листья томатов могут бледнеть и скручиваться, что тоже является сигналом того, что урожай может пропасть.
«Чтобы сохранить завязывание плодов, нужно внутри дорожки пролить почву по 15-20 литров на квадратный метр. Стекло теплиц можно немного забелить и тоже полить, чтобы не было так жарко внутри», — сказала она, добавив, что удержать влагу в помидорах также можно, немного замульчировав землю торфом.
Огурцам нужно чуть меньше воды, но ничуть не меньше ухода. По словам Ганичкиной, поливать их нужно из расчета от 12 литров на квадратный метр. К тому же огурцы любят высокую влажность воздуха, а потому важно не забывать их опрыскивать — но тоже в свое время.
«Опрыскивать нужно не в такую жаркую погоду, чтобы ожоги были, а утром. Вечером же в теплице не рекомендуют поливать, потому что может возникать конденсат, падать на растения, тогда будут сплошные ожоги», — сказала она.
В открытом же грунте огурцы проливают только вечером, а днем Ганичкина советует накрывать их очень тонким укрывным белым материалом, чтобы листья не желтели от жары и сухости, не становились жесткими и ломкими.
«Лист — это сердце. Завязи все будут высыхать, желтеть, огурчиков не будет. В 19-20 часов лучшее время для полива в такую жару для огурцов», — уверена она.
Также вечером стоит поливать морковь и свеклу, причем следует обращать внимание на то, чтобы ботва не увядала, иначе клубни будут плохо храниться.
Дополнительные средства
Химией в огороде садоводы пользоваться не рекомендуют. Но Октябрина Ганичкина посоветовала присмотреться к гидрогелю на основе крахмала — его, уверена она, бояться не стоит. Но важно обращать внимание на состав и на то, чтобы гранулы были мелкими.
«Если взять ведро земли и столовую ложку гидрогеля, все перемешать, тонким слоем замульчировать огурцы и помидоры, влага из почвы почти не испаряется. Тогда даже в жару можно поливать два раза в неделю», — заключила она.
На кабачки, тыквы и патиссоны в жару следует набрасывать укрывной материал, потому что из-за маленькой корневой системы им все время нужна вода. Не помешает и замульчировать их землей с гидрогелем.
Андрей Туманов добавил, что для растений длинного дня лучше всего использовать темный укрывной материал, чтобы искусственно создавать им ночь, когда это нужно.