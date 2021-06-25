Правильный полив и защита от палящего солнца. Как спасти урожай в саду и огороде в аномальную жару

Аномальная жара в столичном регионе мучит не только людей, но и растения. Рекордные +37 в самый разгар дачного сезона могут лишить жителей Подмосковья собственного урожая. Но есть способы спасти овощи, зелень и цветы — если правильно поливать и ухаживать за садом и огородом.

Температура в Москве и Московской области который день переваливает за отметку в +35°С. Солнце нещадно палит, и даже вечером облегчение наступает незначительное. При этом у многих на дачах остались грядки, сады и огороды, с которых люди привыкли собирать урожай. Жара же может поставить крест на всех стараниях этого года. Но эксперты считают, что этого можно избежать.

Правильный полив

Самое важное в таких погодных условиях, уверен председатель общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов, — это правильно поливать растения. Причем если возможности остаться на даче надолго нет, а приехали вы в жаркий день, лучше полить в жару, чем не поливать совсем.

«Главное — по листу не поливать, то есть не дождевать растения в теплице, потому что если влага попадает на листья тех же томатов и огурцов, это провоцирует грибные болезни», — объяснил он.

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Главный принцип хорошего полива, по мнению Туманова, в том, чтобы пролить достаточный слой земли, потому что корневые системы у большинства овощей уходят вглубь, а не остаются на поверхности почвы.

«Поливать нужно так, чтобы до корней проливалась вода, исходя из строения корневой системы. Не имеет смысла на салат выливать много ведер воды, лучше — на морковку, например», — сказал он.

Чтобы проверить, правильно ли вы поливаете свои растения, Туманов предложил провести эксперимент: полить грядку так, как вы делаете это всегда, а через 10 минут чуть копнуть землю и посмотреть, насколько глубоко вы промочили землю. Автор книг по садоводству и огородничеству Октябрина Ганичкина уверена, что в жаркую и засушливую погоду растениям нужно по 15-25 литров воды на квадратный метр.

Как сохранить влагу?

Но даже при правильном поливе садоводы не должны забывать о том, что в засушливую погоду нужно еще и думать о том, как сохранить влагу в почве. Андрей Туманов уверен, что для этого достаточно разрыхлить почву, то есть разбить почвенную корку, из-за которой влага будет испаряться быстрее.

«Либо использовать что-то для укрытия поверхности земли: можно укрывной материал, а можно торф, компост, то есть что-то рыхлое, чтобы замульчировать хотя бы небольшим слоем», — объяснил он.

Октябрина Ганичкина добавила, что скошенную траву в качестве мульчирования использовать ни в коем случае нельзя, так как она будет только гнить и создавать благоприятную среду для развития болезней и появления вредителей.

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Андрей Туманов также отметил, что деревья поливать по поверхности почвы вообще не стоит. Если земля слишком сухая, следует сделать в зоне корней на периферии кроны небольшие ямки или шурфы и залить воду туда. Так, по мнению садовода, вы не будете тратить ни лишние силы, ни лишнюю воду на бессмысленный полив, который может и не дойти до корневой системы дерева.

«То есть, не смачивая поверхность, вы доставляете воду в корневую систему. А потом ямку можно засыпать или скошенной травой замульчировать и регулярно использовать, чтобы насытить влагой зону корней», — сказал Туманов.

Таким же образом, создавая небольшие ямки или шурфики, стоит поступать и при поливе помидоров, считает садовод. Если же просто поливать поверхность почвы в теплице, влажность и испарения могут привести к болезням растения.

«Например, берется пластиковая бутылка, горлышком вниз закапывается, а по бокам делаются дырочки. И просто в нее поливаете, тогда у вас вся влага уходит внутрь земли к корням, а поверхность остается сухой. А потом ее сверху крышечкой накрываете, чтобы не испарялась влага. Так на порядок медленнее испарение идет, потому что сверху лежит сухая почва», — объяснил Туманов.

Овощи в огороде

Октябрина Ганичкина объяснила «360», что опаснее всего жара этого сезона для огурцов и помидоров. Россияне могут остаться без собственного урожая, так как при такой сухой и жаркой погоде у томатов, например, цветки могут просто опадать, не пройдя процесс оплодотворения, а значит, не будет и завязей. Из-за высокой температуры воздуха листья томатов могут бледнеть и скручиваться, что тоже является сигналом того, что урожай может пропасть.

«Чтобы сохранить завязывание плодов, нужно внутри дорожки пролить почву по 15-20 литров на квадратный метр. Стекло теплиц можно немного забелить и тоже полить, чтобы не было так жарко внутри», — сказала она, добавив, что удержать влагу в помидорах также можно, немного замульчировав землю торфом.

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Огурцам нужно чуть меньше воды, но ничуть не меньше ухода. По словам Ганичкиной, поливать их нужно из расчета от 12 литров на квадратный метр. К тому же огурцы любят высокую влажность воздуха, а потому важно не забывать их опрыскивать — но тоже в свое время.

«Опрыскивать нужно не в такую жаркую погоду, чтобы ожоги были, а утром. Вечером же в теплице не рекомендуют поливать, потому что может возникать конденсат, падать на растения, тогда будут сплошные ожоги», — сказала она.

Источник фото: Pixabay

В открытом же грунте огурцы проливают только вечером, а днем Ганичкина советует накрывать их очень тонким укрывным белым материалом, чтобы листья не желтели от жары и сухости, не становились жесткими и ломкими.

«Лист — это сердце. Завязи все будут высыхать, желтеть, огурчиков не будет. В 19-20 часов лучшее время для полива в такую жару для огурцов», — уверена она.

Также вечером стоит поливать морковь и свеклу, причем следует обращать внимание на то, чтобы ботва не увядала, иначе клубни будут плохо храниться.

Дополнительные средства

Химией в огороде садоводы пользоваться не рекомендуют. Но Октябрина Ганичкина посоветовала присмотреться к гидрогелю на основе крахмала — его, уверена она, бояться не стоит. Но важно обращать внимание на состав и на то, чтобы гранулы были мелкими.

«Если взять ведро земли и столовую ложку гидрогеля, все перемешать, тонким слоем замульчировать огурцы и помидоры, влага из почвы почти не испаряется. Тогда даже в жару можно поливать два раза в неделю», — заключила она.

На кабачки, тыквы и патиссоны в жару следует набрасывать укрывной материал, потому что из-за маленькой корневой системы им все время нужна вода. Не помешает и замульчировать их землей с гидрогелем.

Источник фото: Pixabay

Андрей Туманов добавил, что для растений длинного дня лучше всего использовать темный укрывной материал, чтобы искусственно создавать им ночь, когда это нужно.