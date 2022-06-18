Как совместить работу в выходные и общение с семьей

Летом многие семьи стараются проводить выходные за городом — где-нибудь на даче, на базах отдыха. Именно в это время начинаются семейные конфликты, связанные с тем, что «папа все время работает». И тогда выходные не сближают членов семьи, а наоборот, отталкивают их друг от друга. Семейный психолог Андрей Зберовский в разговоре с «360» объяснил, как мужчины могут проводить время с семьей и при этом не остаться без работы.

Далее — прямая речь.

Выберите часы для звонков

Если речь идет о каких-то постоянных звонках на тему работы, я советую мужчине выбрать несколько точных моментов времени, скажем, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00 или какие-то другие часы, когда вы договариваетесь со своими коллегами о созвоне. И вся семья знает, что есть конкретные три-четыре периода времени, когда папа занят, но во все остальные моменты времени он не берет трубку, не звонит беспрестанно и никто не звонит ему.

Четкая детализация и определение моментов созвонов по работе сразу освобождает много времени, и все члены семьи рады

Просыпайтесь в выходные раньше всех

Если необходимо поработать с документами, с ноутбуком, с компьютером, желательно, чтобы мужчины просыпались все-таки раньше. Потому что на выходных многие члены семьи, особенно дети, любят поспать и до 9, и до 10, и до 11, и до 12.

Поэтому, дорогие мужчины, у вас есть утреннее время, чтобы вы поработали. А для этого вечером ложитесь спать в разумные сроки и, конечно, не перебарщивайте с алкоголем, чтобы утром вы были работоспособны

Источник фото: РИА «Новости»

Работоспособное утро, пока все спят, — это прекрасная возможность сделать свои дела и потом провести весь день со своими членами семьи.

Работайте после обеда, пока все спят

Совет номер три связан с тем, что, опять же, есть моменты отдыха семьи после обеда. Маленькие дети, жена, да и многие домочадцы, пожилые родители любят вздремнуть часок-другой после обеда.

Вот вам еще один временной лаг, когда вы можете позаниматься вашей работой, не вызывая раздражение у членов семьи, которые хотят с вами общаться, просят помочь о чем-то на дачном участке, по дому и так далее.

Когда не работаете, общайтесь с семьей

Я очень советую, чтобы когда вы не работали, вы все-таки именно общались с членами семьи.

Источник фото: РИА «Новости»

Потому что очень много раздражения, очень много жалоб на то, что папа говорит, что ему нужно много работать, но при этом он просто сидит в телефоне, смотрит какое-то видео, играет в компьютерные игрушки. И тем самым он и не работает, и не общается. Он как бы физически рядом, но не с членами своей семьи. Этого, дорогие папы, пожалуйста, не допускайте.

Если это выходные, если это ваша семья, будьте добры, проведите их максимально комфортно и сделайте свою работу, которая, конечно, очень нужна, но сделаете ее как можно менее заметной для ваших членов семьи

И тогда ваше лето будет гораздо комфортнее. И самое главное, оно обязательно поспособствует улучшению ситуации, улучшению атмосферы в семье, чего я вам искренне желаю.