Как шампунь связан с ожирением. Ответ только в голове у блогерши

Американский блогер и самопровозглашенный нутрициолог Элен Чехуполос сделала страшное открытие и не замедлила поделиться им с 11 тысячами подписчиков. Оказывается, люди не могут похудеть из-за шампуня.

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На своей странице в Instagram она опубликовала фотографию с флаконом шампуня Pantene, и заявила, что проблемы с весом напрямую связаны с его повседневным использованием.

«Сначала калории, потом гормоны, затем проблемы с кишечником… И все это мой шампунь?!» — ужаснулась она. Элен заявила, что управление весом это не только подсчет калорий.

«Погуглите слово обесогены. Это химические вещества, которые помогают вашему телу создавать и накапливать жир. Они содержатся в шампунях, зубной пасте, квитанциях из продуктового магазина, занавесках для душа, косметике, парфюмерии и многом другом», — заявила консультант по здоровому образу жизни. А еще надо отказаться от антибиотиков.

В доказательство своих слов она привела некие опыты, проведенные на мышах. Якобы они доказали, что обесогены тотально вредны для здоровья.

Источник фото: Instagram

«Мышь, которая подверглась воздействию этих химических веществ, продолжает набирать вес на протяжении всей своей жизни, в то время как вторая остается худой», — заявила она.

Самые легковерные пользователи немедленно публично заявили, что теперь они точно знают, что именно стало источником их проблем с желудочно-кишечным трактом и прочих заболеваний.

«Очень полезная информация! У меня проблемы с щитовидной железой, и теперь я буду искать товары и продукты без этой гадости. Бренды зарабатывают миллионы на нашем здоровье», — пожаловалась подписчица Элен.

Но наиболее здравомыслящие подняли самозваного эксперта по здоровью и фитнесу на смех.

Хлоя Эллиотт написала: «Это следующий уровень фетфобии. Поощрение женщин думать и беспокоиться о количестве калорий в шампуне и его влиянии на увеличение веса. Иисус заплакал».

С ней согласился еще один пользователь: «Кто-то явно неправильно понял термин «насыщенные волосы».

Источник фото: Twitter

«Такие люди, как она, набивают карманы слезами и страхами простодушных людей с помощью бессмысленных утверждений и тактики запугивания. Это отвратительно, неэтично и за пределами моего понимания», — написал другой пользователь.

Источник фото: Twitter

«С нетерпением жду момента, когда худые люди откажутся от душа потому, что он помогает набрать вес», — язвительно ответил на пост инфлюенсера другой комментатор.

Источник фото: Twitter

Когда дискуссия достигла точки обсуждения того, что следует делать с доморощенными экспертами и как бы ввести ответственность за подобные идиотские советы, Элен закрыла свой аккаунт. Напоследок она попыталась дать отпор хейтерам: «Как обычно, когда я поднимаю некоторые вопросы, на меня выливается ушат ненависти. Я не собираюсь подавать все не серебряном блюде, люди сами должны учиться. Но многие хотят только запугивать и грубить».

Однако недоверие пользователей было подтверждено генеральный директором компании здорового питания The Healthy Happy Co Белиндой МакДугалл.

«Говорить, что шампунь может стать причиной увеличения веса просто смешно. Химические вещества в косметике могут быть вредны для здоровья. Но лишние килограммы связаны с тем, что мы едим», — заявила она.

По данным Национального института исследований США, термин обесогены появился только в 2006 году. Так называются химические вещества, которые теоретически могут влиять на гормоны человека, которые контролируют вес. Но большинство современных ученых скептически относятся к этой идее, ведь она не подкреплена исследованиями.

Профессор Ричард Шарп, ученый из Центра репродуктивной биологии при Медицинском научно-исследовательском институте королевы в Эдинбурге сообщил, что не может полностью опровергнуть связь обесогенов и лишнего веса, но пока не убежден в каком-либо реальном эффекте.

Профессор Рассел Винер, президент Королевского колледжа педиатрии и здоровья детей, назвал заявление блогерши чистым безумием, и обвинил в разжигании истерии.

Профессиональный диетолог Дженни Росборо с прискорбием констатировала, что в Сети нет механизмов регулирования количества людей, которые забрасывают пользователей квазиполезными советами.

Сама разобиженная блогерша сообщила СМИ, что видит свою миссию в том, чтобы нести женщинам информацию о здоровом образе жизни.

«Проблема, с которой мы все сталкиваемся сегодня, заключается в том, чтобы знать, какие продукты хороши для нас, а какие — плохи. Я считаю, что сейчас в товарах повседневного употребления слишком много потенциально вредных ингредиентов», — заявила она.