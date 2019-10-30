Как шампунь связан с ожирением. Ответ только в голове у блогерши
Эксперты предупредили об опасности советов блогеровПодробнее
На своей странице в Instagram она опубликовала фотографию с флаконом шампуня Pantene, и заявила, что проблемы с весом напрямую связаны с его повседневным использованием.
«Сначала калории, потом гормоны, затем проблемы с кишечником… И все это мой шампунь?!» — ужаснулась она. Элен заявила, что управление весом это не только подсчет калорий.
«Погуглите слово обесогены. Это химические вещества, которые помогают вашему телу создавать и накапливать жир. Они содержатся в шампунях, зубной пасте, квитанциях из продуктового магазина, занавесках для душа, косметике, парфюмерии и многом другом», — заявила консультант по здоровому образу жизни. А еще надо отказаться от антибиотиков.
В доказательство своих слов она привела некие опыты, проведенные на мышах. Якобы они доказали, что обесогены тотально вредны для здоровья.
«Мышь, которая подверглась воздействию этих химических веществ, продолжает набирать вес на протяжении всей своей жизни, в то время как вторая остается худой», — заявила она.
Самые легковерные пользователи немедленно публично заявили, что теперь они точно знают, что именно стало источником их проблем с желудочно-кишечным трактом и прочих заболеваний.
«Очень полезная информация! У меня проблемы с щитовидной железой, и теперь я буду искать товары и продукты без этой гадости. Бренды зарабатывают миллионы на нашем здоровье», — пожаловалась подписчица Элен.
Но наиболее здравомыслящие подняли самозваного эксперта по здоровью и фитнесу на смех.
Хлоя Эллиотт написала: «Это следующий уровень фетфобии. Поощрение женщин думать и беспокоиться о количестве калорий в шампуне и его влиянии на увеличение веса. Иисус заплакал».
С ней согласился еще один пользователь: «Кто-то явно неправильно понял термин «насыщенные волосы».
«Такие люди, как она, набивают карманы слезами и страхами простодушных людей с помощью бессмысленных утверждений и тактики запугивания. Это отвратительно, неэтично и за пределами моего понимания», — написал другой пользователь.
«С нетерпением жду момента, когда худые люди откажутся от душа потому, что он помогает набрать вес», — язвительно ответил на пост инфлюенсера другой комментатор.
Когда дискуссия достигла точки обсуждения того, что следует делать с доморощенными экспертами и как бы ввести ответственность за подобные идиотские советы, Элен закрыла свой аккаунт. Напоследок она попыталась дать отпор хейтерам: «Как обычно, когда я поднимаю некоторые вопросы, на меня выливается ушат ненависти. Я не собираюсь подавать все не серебряном блюде, люди сами должны учиться. Но многие хотят только запугивать и грубить».
Однако недоверие пользователей было подтверждено генеральный директором компании здорового питания The Healthy Happy Co Белиндой МакДугалл.
«Говорить, что шампунь может стать причиной увеличения веса просто смешно. Химические вещества в косметике могут быть вредны для здоровья. Но лишние килограммы связаны с тем, что мы едим», — заявила она.
По данным Национального института исследований США, термин обесогены появился только в 2006 году. Так называются химические вещества, которые теоретически могут влиять на гормоны человека, которые контролируют вес. Но большинство современных ученых скептически относятся к этой идее, ведь она не подкреплена исследованиями.
Профессор Ричард Шарп, ученый из Центра репродуктивной биологии при Медицинском научно-исследовательском институте королевы в Эдинбурге сообщил, что не может полностью опровергнуть связь обесогенов и лишнего веса, но пока не убежден в каком-либо реальном эффекте.
Профессор Рассел Винер, президент Королевского колледжа педиатрии и здоровья детей, назвал заявление блогерши чистым безумием, и обвинил в разжигании истерии.
Профессиональный диетолог Дженни Росборо с прискорбием констатировала, что в Сети нет механизмов регулирования количества людей, которые забрасывают пользователей квазиполезными советами.
Сама разобиженная блогерша сообщила СМИ, что видит свою миссию в том, чтобы нести женщинам информацию о здоровом образе жизни.
«Проблема, с которой мы все сталкиваемся сегодня, заключается в том, чтобы знать, какие продукты хороши для нас, а какие — плохи. Я считаю, что сейчас в товарах повседневного употребления слишком много потенциально вредных ингредиентов», — заявила она.