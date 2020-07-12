Разжечь костер и не смотреть на мох. Как себя вести, если заблудился в лесу?

Люди часто теряются в российских лесах — только за последние недели было несколько достаточно громких случаев. Как подготовиться при походе в лес и что делать, если заблудился, — в материале «360».

35-летняя жительница чукотского села Янракыннот пропала без вести около двух недель назад — ушла из дома и не вернулась. В эти выходные ее нашли, причем совершенно случайно: сотрудники национального парка «Берингия», проводя обычный осмотр территории, увидели на горизонте медленно двигавшуюся точку. Сначала ее приняли за животное, но потом увидели, что силуэт принадлежит человеку.

Оказалось, все эти две недели женщина бродила по тундре и питалась одними растениями. Она была истощена, но выжила. На фоне других подобных историй «путешествие» жительницы Чукотки выделяется своей длительностью: все-таки две недели в тундре протянет далеко не каждый человек. Обычно при благоприятном исходе потерявшихся в лесу находят в крайнем случае через несколько дней.

Так, например, в прошлом месяце пенсионера угораздило заблудиться в одном из лесов Тверской области. Житель деревни Вишенки, которая расположена в Калининском районе, ушел за грибами и ягодами, однако обратной дороги не нашел. А потом еще и телефон разрядился, в результате чего он остался один в лесу и без связи. Погода осложнила и без того непростое положение: по всей Тверской области шли ливни и грозы. Пришлось подключать волонтеров из поисково-спасательной группы «Сова», и те за одну ночь нашли мужчину и доставили его домой. Спасатели назвали это «маленьким чудом».

Также в начале июня в лесу в районе поселка Лель Пермского края потерялся 10-летний мальчик. Он уехал к реке на велосипеде вместе со своими друзьями, однако на обратном пути товарищи разъехались. В итоге три дня ребенок бродил по лесу, пока сам не вышел к населенному пункту Гайнского района. За это время к поискам успели подключиться сотрудники полиции, МЧС, Следственного комитета, а также добровольцы и спасатели. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», в какой-то момент даже обнаружили следы медведя. Худшие опасения не сбылись и все закончилось благополучно.

Целую ночь идти по дороге, залитой водой, пришлось на прошлой неделе смоленскому грибнику, заблудившемуся в лесных массивах Новодугинского района. К счастью, он успел перед тем, как телефон разрядился, позвонить жене, а та уже сообщила в местную поисково-спасательную службу «Сальвар». Спасатели нашли мужчину достаточно быстро. Правда, уставшего и насквозь промокшего грибника пришлось вывозить на тракторе до ближайшего населенного пункта — сам он идти был уже не в силах, а машина через эти дебри бы не проехала.

Как готовиться к походу

Любопытно, что, хотя часто теряются дети и пенсионеры, но, по мнению правоохранителей, наиболее распространенные «жертвы» запутанных маршрутов и бескрайних российских лесов — это мужчины 50-60 лет, уверенные в своих силах и знании местности.

В разговоре «360» Николай Ковалев, координатор волонтеров поисково-спасательного отряда «Полярная звезда», отметил также, что чаще всего теряются грибники из близлежащих населенных пунктов, которые в какой-то момент заходят в лесные дебри. И именно такие люди становятся наиболее уязвимыми перед силами природы, поскольку, в отличие от туристов, не планируют долгие походы и, следовательно, не берут с собой достаточно еды и воды.

Поэтому первое правило — это заранее определиться с целью похода. И если речь идет о походе за грибами и ягодами на 2-3 часа, то не углубляться далеко в лес. На всякий случай следует брать с собой лекарства и еду с расчетом хотя бы на двое суток. Кроме того, нужно обязательно сообщить близким, чтобы они знали, где искать.

Если же речь идет о полноценном туристическом походе на несколько дней с палатками, то идти нужно по согласованным туристическим маршрутам. По словам Ковалева, в начале таких маршрутов обязательно должны быть контакты региональных спасательных служб и МЧС. Поэтому нужно сразу уведомить о том, что туристическая группа пошла по этой тропе — тогда в случае непредвиденной ситуации можно будет легче и быстрее организовать оперативные поиски.

Что делать, если заблудился в лесу

По словам Ковалева, лучшее, что может сделать человек, понимающий, что он заблудился — это остановиться и разжечь костер. Конечно, желательно сразу сигнализировать о своей беде. Но даже если мобильной связи нет, все равно лучше ждать — если вы заранее сообщили о своем походе, то найдут вас с большой долей вероятности достаточно скоро.

Как заявил Ковалев, исходя из опыта его поисково-спасательной группы, попытки людей самостоятельно найти дорогу только осложняют поиски. Часто у заблудившихся начинаются слуховые галлюцинации — им кажется, что дорога или населенный пункт где-то рядом, а на самом деле они еще больше углубляются в дебри.

На нашей практике почему-то чаще всего бабушки и дедушки оказываются в самых труднодоступных местах. Они пробираются через чащи, болота, заваленные деревья, заросли крапивы… Даже нам, молодым, тяжело потом выводить их оттуда. Николай Ковалев координатор волонтеров поисково-спасательного отряда «Полярная звезда».

Конечно, определенные способы выбраться из леса самостоятельно существуют. Самое простое — это так называемые линейные ориентиры: дороги или ЛЭП. Если вы их видите — то идите вдоль них. Вероятнее всего, они выведут к населенному пункту. Но далеко не во всех частях леса они видны.

Самое главное — никогда не ориентируйтесь на мох! Он растет везде. Солнце и луна тоже для большинства людей совсем не ориентир. Николай Ковалев координатор волонтеров поисково-спасательного отряда «Полярная звезда».

И самое главное, всегда надо рассчитывать свои силы и не ставить заранее непреодолимых целей: лес может быть гораздо запутаннее, чем кажется на первый взгляд.