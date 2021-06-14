Как разбогатели Ротшильды? Секреты успеха знаменитой династии банкиров

Семья Ротшильдов — богатейшие люди планеты. Их состояние, по данным издательства Bloomberg, составляет 2,5 триллиона долларов. Немаленький бюджет Нью-Йорка — 85 миллиардов. А это уже больше половины бюджета всего Евросоюза. Как же им удалось сколотить такое состояние? Корреспондент канала «360» рассказал об их пути и раскрыл, где правда, а где мифы.

Мифы о богатстве династии

Самая любопытная версия успеха династии — Ротшильды разбогатели благодаря фейковой новости. Дело было во время войны с Наполеоном. А точнее, во время битвы при Ватерлоо. Основатель династии Майер Амшель Ротшильд сначала продавал монеты, затем занялся банковским делом. Его сыновья тоже были в бизнесе. Один из них, Натан Ротшильд, и решил сорвать куш на наполеоновском сражении.

Натан Ротшильд якобы присутствовал при самой битве в 1815 году, когда Наполеону противостояла коалиция европейских государств во главе с Великобританией. Когда Ротшильд понял, что Наполеон проиграл, он поспешил в Лондон, но там сообщил всем, что поражение потерпели европейские союзники. Рынок ценных британских бумаг рухнул в связи с новостью о проигрыше битвы. А сам Ротшильд скупил аблигации по дешевке. Когда стало ясно, что проиграл Наполеон, облигации подорожали, и бизнесмен озолотился на их продаже, заработав от 20 до 135 миллионов.

По другой легенде, которая также связана с Ватерлоо, Ротшильд также первым узнал о поражении Наполеона. И рискуя жизнью, отправился в Англию. Был сильный шторм, но Натан уговорил моряка в обмен на крупное вознаграждение все-таки выйти в море. Дальше в столице он сразу же скупил бумаги, которые после официального известия о победе союзников, стали дороже. И вновь остался с многомиллионной прибылью.

Эта история даже вошла в биографию Ротшильдов. Но в итоге оказалась фейком. Сочинил небылицу в 1846 антисемит Жорж Дарнавелл. Среди всех евреев особенно горячо он ненавидел именно богатых Ротшильдов. Натана Ротшильда тогда уже не было в живых, и он не мог защитить свою репутацию. Как назло в Великобритании процветали антисемитские настроения, поэтому утку Дарнавелла с удовольствием приняли за чистую монету.

«Оказывается, у нашей психики есть такой механизм: та информация, которую мы получаем первой, считается достоверной. И даже если после этого мы обладаем более детальной информацией, нам все равно сложно переключиться», — пояснила Екатерина Тихонова, психолог.

Даже сами Ротшильды позднее во все это поверят и попытаются оправдаться. Они сказали, что Натан поделился информацией об исходе сражения с правительством.

Как же было на самом деле?

Правда всплывала постепенно и не столь очевидно. Сначала в газетах времен битвы при Ватерлоо не обнаружили никаких новостей о падении рынка и скупке облигаций. Именно этими статьями в качестве доказательств прикрывались сторонники теории аферы Ротшильда.

И только ближе к концу 20 века появились опровержения. Доказано, что первым новости о результате битвы при Ватерлоо узнал не Натан Ротшильд, а некий господин С. из Дувра. И это он бросился в Лондон с новостями. Об этом написали минимум три лондонские газеты. Узнал и Ротшильд. Прогнозируя ситуацию на рынке, он, действительно, купил акции. Но в реальности сумма, которую он выиграл с последующей продажи, была значительно скромнее. И уж тем более на рынок Натан никак не повлиял, учитывая информацию из тех экономических сводок 1815 года.

В чем секрет Ротшильдов?

Упомянутый в самом начале Майер Амшель Ротшильд был успешным банкиром и имел 10 детей. Жил он в Германии, но своих сыновей отправил в разные города продолжать отцовское дело. Так, у каждого был свой банк, и в итоге Ротшильды создали сеть. Натана, например, отправили в Англию. В итоге Ротшильды создали международный рынок облигаций.

При этом, семья, действительно, сколотила значительную часть состояния во времена войны с Наполеоном. Британское правительство тогда охотно занимало деньги, чем и воспользовались банкиры. В итоге выпуск облигаций был огромным. В том самом 1815 году

Натан Ротшильд провел с британским правительством операции на 10 миллионов фунтов. Эта сумма в те времена была колоссальной. А рынок ценных бумаг в фаворе до сих пор.

«Сейчас очень востребованы акции, облигации, инвестиции в недвижимость, криптовалюта и все ценные бумаги, они сейчас на пике находятся. И я хочу сказать, что не надо ничего придумывать, изобретать, а просто посмотрите, как в свое время Ротшильд сделал и как приумножил свой капитал», — рассказала Анна Ланская, финансист, предприниматель.

А еще у Натана был талант контрабандиста. И когда Великобритания переживала экономическую блокаду из-за Наполеона, Ротшильд переправлял партии золота в Европу

Ну и напоследок секрет успеха от Натана Ротшильда, которым он как-то поделился со своими братьями: «Я не читаю книг. Не играю в карты. Не хожу в театр. Единственная моя радость — работа».

Выходит, деньги любят тех, кто любит работать. Для полноты картины тут просится фраза Стива Джобса: «Работать не 12 часов, а головой».