Правило трех «л», час для себя и помощь врача. Как распознать послеродовую депрессию и чем ее лечить

Послеродовая депрессия — это реальная болезнь, которая возникает примерно у 10-15% матерей. Есть мнение, что такой проблемы якобы нет, что это капризы и выдумки, тем более что «раньше такого не было». Но это не так. О возможных причинах возникновения послеродовой депрессии, ее профилактике и лечении «360» рассказала медицинский психолог Видновского перинатального центра Екатерина Бярбина.

Baby blues, депрессия и психоз

Послеродовая депрессия — это не единственное расстройство, которое может возникнуть у женщины после рождения ребенка. Так, у 85% женщин после родов возникает послеродовая хандра, или так называемый baby blues.

Такое состояние естественно и связано с гормональным перепадом. Оно не требует какой-то коррекции или лечения и проходит самостоятельно в течение нескольких недель. В это время женщина может испытывать грусть, сниженное настроение, появляется плаксивость. Тут, безусловно, важны поддержка и помощь близких.

«Если же через две недели и позднее это состояние не проходит, мы чувствуем усталость даже когда выспались, постоянно находимся в состоянии тревоги, страха, сниженного настроения, есть сильное чувство вины, что я нехорошая мама, я не справляюсь с ситуацией, то уже можно говорить о том, что это, скорее всего, депрессия, и уже требуется определенная помощь», — объяснила Бярбина.

Она пояснила, что хотя все молодые матери могут испытывать нехватку сна, перепады настроения, чувство усталости, но при возможности выспаться, поесть и отдохнуть это состояние проходит. Настроение улучшается, женщина снова испытывает радость от взаимодействия с ребенком, интерес к жизни. Но в случае с послеродовой депрессией это так не работает.

«Если мы говорим про послеродовую депрессию, то даже когда мы говорим, что у нас есть возможность поспать, это не получается из-за бессонницы. Сон поверхностный и тревожный, наблюдаются апатия, потеря интереса к жизни, часто потерян контакт с ребенком. С ним не хочется заниматься», — рассказала врач.

Эксперт уточнила, что сама по себе послеродовая депрессия может быть связана с суицидальными мыслями и намерениями и в отношении себя, и в отношении детей, но чаще это характерно для послеродового психоза. Это более серьезное психическое нарушение, в которое может перерасти послеродовая депрессия.

«Если послеродовая депрессия возникает у 10-15% женщин, то послеродовой психоз — это 1-2%. <...> Причинение вреда себе и детям больше свойственно для послеродового психоза», — отметила она.

Факторы депрессии

На возникновение депрессии может повлиять множество факторов. Тут играют роль и состояние психического здоровья женщины до беременности и родов, предрасположенность к психическим заболеваниям, их случаи в ее семье.

Бярбина указала на то, что при послеродовой депрессии у женщины необязательно нет связи с ребенком. Но она может выполнять свои обязанности механически. Другой вариант, когда возникает гипертревожность за младенца.

«Такие мамочки не спят ночами, слушают — дышит ребенок, не дышит, боятся за каждое действие, которое сделали. Если [это происходит] в течение первых нескольких недель и это первые роды, такая тревога нормальна», — сказала специалист.

Он пояснила, что человек перестраивается, знакомится с новой ролью, узнает себя с новой стороны. Это естественное состояние.

«Но если оно сохраняется больше двух недель, месяца после родов даже при поддержке близких, то тогда это все-таки говорит о том, что нужно проконсультироваться со специалистом», — посоветовала психолог.

Влияют не только гормоны

Врач подчеркнула, что на возникновение послеродовой депрессии, безусловно, влияют не только гормоны. Если бы это было так, то 100% женщин страдали бы от послеродовой депрессии.

«Да, гормональные горки очень сильные. Прогестерон, который очень сильно повышается во время беременности, после родов резко понижается, но тем не менее много других факторов», — пояснила Бярбина.

Если смотреть с точки зрения физиологии, важно понимать, как прошли сами роды — легко или с осложнениями, как чувствует себя сама женщина. Если была большая кровопотеря и развилась анемия, то это состояние тоже может быть похоже по симптомам на послеродовую депрессию: у женщины будет утомляемость, усталость, сниженный фон настроения. Могут повлиять нарушения щитовидной железы. Поэтому женщине очень важно бережно и к своему здоровью относиться, отметила она.

В числе психологических факторов эксперт выделила отношения женщины с матерью, ситуацию в семье, финансовое положение, возможную бытовую неустроенность.

Бярбина обратила внимание на распространенное мнение о том, что после кесарева сечения у женщины не может быть послеродовой депрессии или она возникает с меньшей вероятностью. По словам специалиста, все как раз наоборот.

«Раньше после кесарева сечения связь матери и ребенка выстраивалась сложнее и дольше из-за того, что операцию проводили под общим наркозом, момент запечатления привязки происходил позже. И это могло способствовать послеродовой депрессии», — пояснила собеседница «360».

Сейчас используются другие виды наркоза и мамам даже после кесарева сечения сразу показывают ребенка, даже кладут на грудь. Поэтому, по мнению эксперта, прямой связи между этой операцией и расстройством психики нет.

Правило трех «л»

Понять, что с ней что-то не так, молодая мать может не сразу или вообще не осознать это из-за страха и чувства вины. Конечно, никто не должен во время планирования в обязательном порядке изучать признаки послеродовой депрессии, но все же важно знать определенные красные флажки, на которые стоит обращать внимание.

«Женщина часто считает, что это с ней что-то нет так, ведь все, например, устают. Она начинает думать, что она плохая мать, что она не создана для материнства — „все же справляются, а я не справляюсь“, и ищет причины в себе, уже находясь в депрессии. Наращивает чувство вины, не обращаясь к специалисту», — отметила Бярбина.

Ситуацию в таком случае усугубляет и негативное отношение со стороны близких и мужа. Они могут говорить, что раньше такого не было, все справлялись и это капризы.

«На самом деле сейчас в послеродовом периоде для женщин ситуация одна из самых сложных. Казалось бы, технически у нас есть все возможности, но первые 40 дней после родов — это правило трех „л“: любить, лежать и лениться», — подчеркнула эксперт.

Она обратила внимание, что раньше женщину никогда не оставляли одну на этом этапе, 40 дней после родов во всех культурах молодая мать лежала, отдыхала, ей приносили поесть, попить, она могла посещать баню, разные пеленания. Все женщины рода участвовали в помощи, окружали вниманием — и только потом она возвращалась к своим обязанностям.

Сейчас так часто бывают, что даже бабушки, дедушки и муж не помогают, женщина остается одна, сама с собой. Поэтому, по мнению специалиста, нельзя сказать, что раньше у бабушек не было послеродовой депрессии. Раньше было даже больше профилактики этого заболевания, чем в современных реалиях, подчеркнула она.

К кому идти и как лечить

При послеродовой депрессии женщина не всегда согласна идти к специалисту. Очень многие люди вообще негативно настроены к оказанию психологической помощи. Но иногда помощь может оказать необязательно именно психолог.

«Это даже может быть акушер-гинеколог, который ее посещает, чтобы женщина была услышана. И дальше ее уже могут направить», — пояснила Бярбина.

По словам специалиста, одно из основных направлений лечения — это медикаментозная терапия. То есть антидепрессанты. Многие современные препараты даже совместимы с грудным вскармливанием. Но назначать их может только психиатр, психотерапевт или невролог.

«Это одно из важнейших направлений. Плюс психотерапия. Обычно это когнитивно-поведенческая психотерапия», — уточнила она.

Во время такого лечения пациент не только беседует со специалистом, но может выполнять разные упражнения, ведет дневник этих упражнений. Все они направлены на то, чтобы научить человека заново получать удовольствие от тех вещей, которые радость не приносят.

Профилактика послеродовой депрессии

Говоря о профилактике послеродовой депрессии, Бярбина подчеркнула, что это психическое расстройство может возникнуть у любой женщины, даже если в ее семье все хорошо, у нее есть поддержка и она изучала этот вопрос. Поэтому женщине важно не брать на себя вину, что она чего-то не сделала, чтобы с ней такое не произошло.

«До беременности, на этапе планирования важно проработать свои отношения с матерью с психологом, если есть такая потребность. И вообще, знать о том, что есть такие состояния. Чтобы она понимала, что такое может быть, что это не потому, что она какая-то не такая, а 10-15% подвержены послеродовой депрессии», — добавила врач.

Психолог отметила, что было бы очень желательно, чтобы хотя бы первый месяц после родов женщина могла заниматься только младенцем, а все бытовые обязанности на себя взяли муж и родственники. А не наоборот, когда бабушки пытаются взять на себя заботу о ребенке, а мама должна стирать пеленки и убираться.

Также важно, чтобы у женщины была возможность каждый день хотя бы час посвятить только себе — погулять, отдохнуть, посмотреть сериал, чтобы восполнить свои ресурсы.

Бярбина добавила, что есть случаи, когда женщина сама не хочет помощи, думая, что она со всем справится сама, под давлением разных примеров успешных людей из соцсетей, которые рассказывают, как, сидя в декрете, они открывают бизнес и так далее. В этом случае опять же важно внимание близких, которые могут обратить внимание на проблему, даже если сама мать ее игнорирует.

Специалист подчеркнула, что у каждой женщины есть своя особая связь с ребенком. Материнство может быть очень разным, а материнский инстинкт не всегда проявляется ярко сразу с момента появления ребенка на свет.

«У кого-то это осознание приходит во время беременности, у кого-то во время родов, у кого-то намного позже. Но обязательно придет», — заверила она.

В заключение Бярбина дала несколько простых советов по тому, как можно справиться с сильной тревожностью. Во-первых, это режим. Важно стараться высыпаться, регулярно питаться. Огромное влияние оказывает физическая активность, простая зарядка, прогулка на 20 минут в лес. Никаких сложных рецептов тут нет, заключила врач.