Как Rambler свою репутацию на «афишу» прибили

«Компания Афиша», которая входит в Rambler Group, обратилась в Палату по патентным спорам Роспатента с требованием запретить МТС и «Яндексу» использовать товарные знаки со словом «Афиша». Это не первый спор, связанный с именем компании — только в этом месяце она подавала иски в адрес стримингового сервиса Twitch, а также против создателей компании Nginx. «360» разбирается, что стоит за последним спором — серьезная претензия или хитроумный пиар-ход.

Ранее газета «Ведомости» рассказала, что дочка Rambler Group ООО «Компания Афиша» обратилась в Палату по патентным спорам с претензиями против МТС и «Яндекс». Она требовала запретить компаниям использовать слово «Афиша».

Дочка Rambler Group зарегистрировала товарный знак «Афиша» раньше своих конкурентов — об этом говорят данные Роспатента. Однако там же зарегистрировано большое количество других товарных знаков, в названии которых присутствует слово «афиша». В их числе — «МТС. Афиша» и «Яндекс.Афиша», которые появились в списках в марте и июне 2019 года. По имеющейся информации, претензии от «Компании Афиша» получили только они — других обладателей этого слова в своем названии фирма не затронула.

Сегодня Палату по патентным спорам Роспатента отказала удовлетворить обращение члена Rambler Group в адрес «МТС.Афиша». Победители решили отыграться, и опубликовали в своем Twitter пост, который состоит исключительно из слова «Афиша».

«Яндекс» vs. Rambler

Претензию к «Яндексу» Палата по патентным спорам рассмотрит 26 декабря, однако эксперты уверены, что исход будет таким же, как и в случае с МТС.

Представитель Уполномоченного по защите прав предпринимателей в сфере интеллектуальной собственности при президенте РФ Анатолий Семенов уверен, что в споре, который начала «Компания Афиша», для нее нет особой перспективы. Об этом он заявил «360».

«Компания Афиша» вряд ли является сильным элементом. Просто товарные знаки сравниваются по элементам, которые обладают определенной силой. Ясно, что «Афиша» слаборазличительная. Когда вы говорите «афиша», вы же не думаете про Rаmbler Анатолий Семенов.

Семенов отметил, что для определения узнаваемости среди населения необходимо проводить ряд социологических вопросов не только в столице страны, но и в остальных городах России.

«И если, условно говоря, в Урюпинске или во Владивостоке на слово афиша все дружно скажут „ну, конечно, это Rаmbler“, тогда, наверно, да (можно назвать сильным элементом — прим. „360“). Но я почему-то в этом не уверен, что Rаmbler сможет это доказать. Ясно, что сильным элементом тут является не слово „афиша“, которое у всех одинаковое, а „Яндекс“, Rаmbler и МТС», — пояснил он.

Он подчеркнул, что сама по себе регистрация товарного знака не запрещает использовать слово «афиша». Эксперт привел в пример название компаний Coca-Cola и Pepsi Cola — они не упрекают друг друга в том, что них слово Cola общее.

«С точки зрения того, что случилось с МТС, я думаю, что ситуация будет примерно такая же. Вряд ли у Афиши от Rаmbler есть шанс запретить Афишу от „Яндекс“», — заключил Семенов.

PR-эксперт, основатель и руководитель KiBrand Кира Железняк придерживается такой же позиции. Она уверена, что у ООО «Компания Афиша» практически нет шансов на успешный исход спора против «Яндекса».

«Я даю вам 85% того, что Rаmbler проиграет в этом споре», — подчеркнула она в разговоре с «360».

Все ради пиара?

За последнее время имя Rambler Group связано с несколькими крупными скандалами. 16 декабря компания «Рамблер Интернет Холдинг» подала в суд на стриминговый сервис Twitch за распространение «пиратских трансляций» футбольных матчей Английской премьер-лиги. Кроме того, она потребовала обязать нарушителя заплатить компенсацию в размере 180,3 миллиарда рублей. Однако через несколько дней обе компании решили вопрос мирно, и Rambler Group отозвала свой иск.

Еще раньше компания заявила права на веб-сервис Nginx, который принадлежит ее бывшим сотрудникам Илье Сысоеву и Максиму Коновалову. Истец уверен, что они занимались созданием сайта в свои рабочие часы, а значит всеми правами должен обладать именно Rambler. 12 декабря в московском офисе IT-компании Nginx провели обыски в рамках уголовного дела по статье нарушении «авторских и смежных прав группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере». Его возбудили 4 декабря против «неустановленных лиц». Однако и в этом случае уголовное дело было решено отозвать.

«У профессионалов в этой сфере складывается впечатление, что это похоже на какую-то болезнь первого курса. Знаете, когда первокурсник медицинского института обнаруживает у себя симптомы всех болезней, про которые он прочитал в учебнике. То, что сейчас происходит с Rаmbler, очень напоминает действия первокурсника, который прочитал часть четвертую Гражданского кодекса РФ и решил попробовать ее в действии — оспорить просто все, что движется», — прокомментировал поведение компании Семенов.

Он отметил, что результативность от этого «не очень высокая», потому что ни по одному из споров компания не смогла добиться того, чего требовала. Он предположил, что все эти иски затеяли исключительно ради пиара.

«Отскок дохлой кошки» — как я написал в одном из блогов. Это действительно такая попытка напомнить о себе. Может, это на кого-то и воздействует, может, они пытаются надуть цену своим интеллектуальным активам, показав, насколько они ценные с точки зрения судебных споров Анатолий Семенов.

Железняк, в свою очередь, отметила, что на пиар-ход в чистом виде поведение Rambler Group не похоже.

«Очень похоже на то, что данные действия Rаmbler имеют прямое отношение к их маркетинговой политике. Конъюнктура рынка, на которой присутствует копания Rаmbler, довольно агрессивна. И вполне вероятно, что в соответствии с этим они выбрали такую же агрессивную маркетинговую стратегию. Такой вид стратегии, как правило, предполагает стремление к лидерству, практически полному захвату рынка, монополизации на всех возможных фронтах борьбы с конкурентами. Поэтому и тактические действия они совершают соответствующие», — заключила она.