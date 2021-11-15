Пойти на новый круг. Как работает ревакцинация от коронавируса

Ревакцинация — важная часть прививочной кампании. Она поможет восстановить защиту от коронавируса с учетом возникших штаммов. Повторно прививаться советуют не позже чем через полгода после первой прививки.

Есть ли побочные эффекты?

Не все вакцины дают защиту на всю жизнь. Например, вакцину от столбняка необходимо делать раз в 10 лет, от гепатита В — в пять лет, от гриппа — каждый год. Это и есть ревакцинация. Причем как в случаях с уже изученными заболеваниями, так и в ситуации с ковидом эта процедура безопасна.

На вопрос, были ли негативные последствия для организма у тех, кто несколько раз ревакцинировался от коронавируса, директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург уверенно ответил: «Абсолютно никаких».

«Были [случаи ревакцинации несколько раз], наблюдали за титром антител, все нормально, все хорошо», — рассказал ученый ТАСС.

На сегодня уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в среднем по России составляет 48,4%, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании президента с правительством. Этот показатель складывается из количества переболевших, вакцинированных и ревакцинированных граждан.

«Уровень коллективного иммунитета, который мы должны достичь, — 80% взрослого населения страны с учетом вакцинированных и переболевших. Мы с коллегами из регионов давно работаем в этом направлении, но на сегодняшний день видим, что для того, чтобы достичь этого показателя, нам нужно привить еще порядка 22 миллионов человек, а ревакцинировать — еще порядка девяти миллионов человек», — сказала Голикова.

Как часто нужно ревакцинироваться?

Врач-инфекционист Сергей Вознесенский ранее рассказывал, что коронавирус постоянно изменяется, а ревакцинация помогает бороться с его мутациями. Например, прививку от гриппа дорабатывают каждый год — и вакцинация от коронавируса пойдет по тому же пути.

Перед этим директор Центра имени Гамалеи подчеркнул, что проходить ревакцинацию в случае появления нового штамма надо раз в шесть месяцев. В ответ на вопрос, насколько критично проходить повторную иммунизацию, он сказал: «Очень критично».

«В методических рекомендациях Минздрава по вакцинации сказано, что раз в шесть месяцев в условиях сложной эпидобстановки надо ревакцинироваться. Я полностью это поддерживаю, ревакцинироваться „Спутником Лайт“, с моей точки зрения, в ситуации появления нового штамма надо действительно раз в шесть месяцев. А будет какой-то другой штамм — тогда и посмотрим, если там будут какие-то новые свойства этого штамма», — сказал ученый.

Гинцбург подчеркнул, что через полгода у человека снижается уровень антител на любой чужеродный антиген, если он постоянно с ним не сталкивается. Эту информацию подтвердил и министр здравоохранения Михаил Мурашко. Однако, по его словам, в «спокойной ситуации» достаточно будет ревакцинироваться раз в год. Министр напомнил, что делать это необходимо и переболевшим ковидом.

«Не нужно ходить каждый день проверять, какой у вас уровень антител, это бессмысленно. Вот именно задача по ревакцинации в установленные сроки является наиболее оптимальной», — подчеркнул Мурашко.

Сколько антител достаточно для защиты?

В начале ноября Гинцбург рассказал, что Центр имени Гамалеи совместно с депздравом Москвы провел исследование, в котором изучил данные четырех тысяч жителей столицы. Ученые выяснили, что для полной защиты от «дельта»-штамма коронавируса достаточно 300 антител.

«Мы выяснили, что 300 антител (международных единиц) защищают от „дельты“ полностью. Если меньше, то нужно вакцинироваться „Спутником Лайт“», — заявил Гинцбург.

Он отметил, что в случае выявления 350–400 антител после прививки однокомпонентным «Спутником Лайт» можно привиться вторым компонентом «Спутника V».

«Если у вас 500 единиц и больше, то это идеально для защиты от заражения коронавирусом», — подчеркнул Гинцбург.

Где и как можно ревакцинироваться?

Ревакцинация от коронавируса стартовала в России в конце июня. По словам Мурашко, для процедуры подходят все зарегистрированные в стране препараты. Он отметил, что хорошим вариантом может быть вакцина «Спутник Лайт».

С 22 июля ревакцинация от коронавируса стартовала во всех прививочных центрах столицы. Речь идет о 119 поликлиниках, 45 павильонах «Здоровая Москва», центрах госуслуг «Мои документы» и других популярных общественных местах.

В Московской области ревакцинацию можно пройти во всех прививочных пунктах. А старшие жители могут записаться на нее через клубы проекта «Активное долголетие».