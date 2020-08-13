Убийство 24-летней давности помогла раскрыть случайно найденная ДНК. Как это работает?

Полицейские штата Аляска нашли убийцу 17-летней Джессики Бэгген. Она была изнасилована и убита в 1996 году. Дело удалось раскрыть благодаря анализу ДНК. Преступника арестовать не смогли, так как он покончил с собой. Подробнее об этом и других преступлениях, раскрытых при помощи ДНК — в материале «360».

Убийство Джессики Бэгген

Бэгген пропала 4 мая 1996 года, на следующий день после своего 17-летия. Она исчезла рано утром, возвращаясь домой от сестры. Двумя днями позже ее тело было найдено похороненным недалеко от кампуса бывшего колледжа Шелдона Джексона. Следствие показало, что она была изнасилована и задушена. Через несколько дней один мужчина признался в ее убийстве. Военнослужащие заявили, что несмотря на наличие косвенных улик, никаких вещественных доказательств связи этого человека с этим делом не было. Он был признан невиновным по всем пунктам обвинения.

Как пишет CBS News, за прошедшие годы сравнения ДНК позволили выявить более 100 других потенциальных подозреваемых.

В надежде вдохнуть новую жизнь в дело в феврале 2019 года образец ДНК загрузили в общедоступную генеалогическую базу данных. К концу прошлого года 66-летний Стив Бранч стал новым подозреваемым. Следователи получили его ДНК от одного из родственников. Анализ определил, что обнаруженная ДНК на одежде и теле Бэгген принадлежала Бранчу. Это побудило следствие посетить его.

Следствие допросило Бранча в его доме 3 августа. Он отрицал свою причастность и отказался добровольно предоставить образец ДНК. Через полчаса после ухода органов он покончил с собой.

Расследование также установило, что примерно в то же время, когда Бэгген была убита, Бранч был арестован за домогательства в отношении другого подростка. Позже он был оправдан в суде.

Повторный анализ ДНК подтвердил, что убийцей был Стив Бранч.

«Хотя Бранч никогда не предстанет перед судом своих коллег по этому делу, мы наконец можем сказать, что дело Джессики раскрыто», — заявила на пресс-конференции комиссар Департамента общественной безопасности Аляски Аманда Прайс.

Убийство Тони МакКинли

Власти штата Флорида арестовали 57-летнего мужчину за убийство молодой женщины в 1985 году.

В последний раз Тоню МакКинли видели звонящей в ресторане в 1985 году. К утру 23-летняя женщина была найдена задушенной и изнасилованной на обочине дороги, пишет ABC News. У нее был маленький сын.

«Мы собрали доказательства, опросили ее друзей, семью и всех, кто мог встретиться с ней [той] ночью», — говорится в заявлении полицейского управления Пенсаколы.

Несмотря на наличие большого количества вещественных доказательств и десятков интервью, со временем след остыл. Найти преступника не удалось. За это время сын МакКинли успел вырасти, а родители похоронили дочь, не добившись правосудия. Убийца гулял на свободе.

Однако спустя 35 лет справедливость восторжествовала. Полиция обратила внимание на человека по имени Дэниел Уэллс после того, как член его семьи появился в их базе данных. Они «более года работали с генеалогией», пытаясь найти связь с подозреваемым. Офицеры наблюдали за Уэллсом и забрали один из его выброшенных окурков для анализа его ДНК. Она совпала с ДНК на месте преступления.

Убийство Хелен Прушински

В январе 1980 года 21-летняя Хелен Прушински была похищена, изнасилована и убита в округе Дуглас, штат Колорадо. Ее тело было найдено в поле, но полиция так и не опознала подозреваемого, пишет The Denver Channel.

Сыщики возобновляли работу над ее делом на протяжении сорока лет. Затем с помощью новой технологии ДНК в декабре прошлого года был найден подозреваемый. Им оказался Джеймс Кертис Клэнтон.

В случае с Прушински правоохранительные органы в 1980 году собрали множество доказательств ДНК и сохранили их должным образом. Это позволило нынешним детективам воспользоваться этими данными для нахождения убийцы.

Убийство Кристал Бесланович

Кристал Бесланович умерла в 1995 году в возрасте 17 лет от мощного удара по голове. Ее тело нашли на берегу реки Прово. Следы в то время вели только в тупик. Это дело не давало покоя шерифу Тодду Боннеру, который первым вел это дело. Спустя 18 лет он смог его раскрыть.

Прорыв случился в 2013 году, когда благодаря новым судебно-медицинским технологиям удалось извлечь ДНК из камня, которым была убита Кристал. Оно совпало с ДНК Джозефа Майкла Симпсона. В то время он был водителем курортного автобуса в том районе. Симпсон был арестован, передает Forensics Colleges.

Убийство Анны Палмер

Десятилетняя Анна Палмер была жестоко убита на пороге своего дома в 1998 году. Девочка получила множественные ножевые ранения, но у следствия не было ни свидетелей, ни улик, ни явных подозреваемых.

Как пишет Forensics Colleges, в 2009 году к делу подключились судебные аналитики. Они исследовали ногти девочки, используя видимые и альтернативные источники света, чтобы найти ДНК, не принадлежащую ей. Найденную ДНК они сопоставили с ДНК человека по имени Мэтью Брок. Он жил в квартале от Анны Палмер. На момент убийства ему было 19 лет.

Когда следствие выяснило, что убийцей был Брок, он уже сидел в тюрьме. На тот момент мужчина отбывал 10-летний срок за преступление на сексуальной основе в отношении ребенка. В 2011 году он признал себя виновным в убийстве Анны Палмер при отягчающих обстоятельствах и теперь находится в тюрьме пожизненно.

Убийство трех проституток

В конце октября 2013 года детективы выдвинули три обвинения в убийстве первой степени против 61-летней Донны Перри по обвинению в убийстве трех проституток в 1990 году из пистолета 22-го калибра.

В 1990 году следствие считало, что смерти трех женщин были связаны между собой, но до 2013 года это не было очевидно. Расследование смерти трех женщин было возобновлено в 2005 году, а в 2009 году доказательства ДНК отправили в федеральную базу данных. В конечном счете они совпали с ДНК Перри.

По сообщениям Forensics College, в 2012 году Перри уже была арестована по обвинениям в хранении незаконного огнестрельного оружия. Позже в шкафу Перри нашли и другие улики, доказывающие ее вину.

Интересно также, что до смены пола в 1990 году Донна Перри была Дугласом Перри.