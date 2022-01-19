Хороводы, крестный ход и купание с чемпионами. Как прошло Крещение в Подмосковье
Крещенские купания проходят в Подмосковье — фото
В ночь с 18 на 19 января православные верующие отмечают праздник Крещения. Специально по этому случаю в Московской области оборудовали больше 200 мест для крещенских купаний. Площадки украсили, а рядом с ними верующих угощали горячим чаем. «360» узнал, как встретили праздник жители и гости Подмосковья.
«Мира и добра»
С праздником Крещения Иисуса Христа в реке Иордан поздравил жителей Подмосковья губернатор региона Андрей Воробьев.
В своем поздравлении, которое опубликовано на его странице в Instagram, он пожелал крепкого здоровья, мира и добра.
«Дорогие жители, поздравляю вас с Крещением Господним! <...> Чтобы в каждый дом сегодня пришло обновление и очищение!» — написал губернатор.
Хороводы в Егорьевске
В Егорьевске организованы сразу несколько купелей. Рядом с ними для верующих развернули полевую кухню, где можно отогреться горячим чаем и подкрепиться выпечкой. Также для гостей праздника устроили веселые хороводы. Те, кто замерз, могли погреться у специальных очагов.
Многие жители Егорьевска уже совершили традиционный обряд и трижды окунулись в освященную воду. За процессом наблюдают спасатели, они обеспечивают безопасность гостей праздника.
Центральным местом крещенских купаний стал Княжеский пруд. Одним из первых в иордани искупался глава городского округа Дмитрий Викулов.
Самовар с чаем в Королеве
Жители и гости Королева также пришли к специально оборудованным местам для крещенских купаний. Возле храма для верующих организовали купель, где любой желающий мог совершить обряд. Переодеться можно было в специально установленных раздевалках.
Также всех пришедших ждали угощения: горячий чай прямо из самовара и печенья к нему.
Крестный ход в Истре
Главной площадкой праздника стала Истра — на территории историко-художественного музея «Новый Иерусалим» прошел крестный ход.
Оборудованные купели украсили ледяными статуями и подсветкой. Мужская и женская раздевалки также, как и в других городских округах, были отапливаемыми. На праздник Крещения в Истре пришли несколько сотен человек.
Спорт и праздник в Серпухове
На острове Русский крещенские купания впервые организовала Федерация бокса России. На площадке к середине ночи окунулись более тысячи человек.
Для обустройства иордани выбрали пологий спуск. Там смонтировали освещение, оборудовали места для обогрева и переодевания, а также площадки с горячим чаем и угощением. Также рядом с местом проведения традиционного крещенского обряда подготовили большую парковку для удобства тех, кто приехал к иордани на машине.
Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев рассказал «360», что в эту ночь люди окунаются в купели, чтобы показать, что идут по жизни с верой в Бога.
Купели в Подольске
Жители Подольска могли совершить традиционный крещенский обряд в парке «Дубрава». Там были обустроены специальные купели и отапливаемые раздевалки. Последние были разделены на мужские и женские.
Перед тем, как каждый из желающих вошел в купель и трижды окунулся, вода была освящена. Горожан на площадках для крещенских купаний ожидали горячий чай и различные угощения.
Песни и гуляния в Орехово-Зуево
Крещенские купания в Орехово-Зуево прошли под песни, пляски и игру на гармони. На территории городского округа организовали сразу несколько купелей. На каждой площадке установили обогреваемые раздевалки и горячий чай с угощениями. На местах работали волонтеры.
Особое внимание уделили безопасности. На точках дежурили медики и спасатели. Они следили за состоянием совершивших обряд людей.
Крещенские купания в Балашихе
Все места для крещенских купаний в Балашихе, как и в других городских округах Подмосковья, оборудовали теплыми раздевалками (отдельно для мужчин и для женщин) и полевой кухней, чтобы люди могли согреться горячим чаем после окунания.
Сами купели украсили фигурами изо льда, также там установили специальные подсветки, которые не только выполняли декоративную функцию, но и помогали людям не оступиться в темноте.
Пять купелей в Красногорске
В Красногорске для жителей и гостей города оборудовали пять купелей. Каждая из точек гостеприимно принимала жителей.
Совершить омовение все желающие могли до 23:00 19 января.
Также в городе продлили работу автобусов по некоторым маршрутам в ночь с 18 на 19 января. Общественный транспорт по выделенным маршрутам работал до 03:00.
Жители и гости со всех городских округов Подмосковья публиковали в соцсетях кадры с традиционного окунания в Крещение. Купели и иордани были организованы в Красногорске, Пушкино, Балашихе и других городах.