Хороводы, крестный ход и купание с чемпионами. Как прошло Крещение в Подмосковье

В ночь с 18 на 19 января православные верующие отмечают праздник Крещения. Специально по этому случаю в Московской области оборудовали больше 200 мест для крещенских купаний. Площадки украсили, а рядом с ними верующих угощали горячим чаем. «360» узнал, как встретили праздник жители и гости Подмосковья.

«Мира и добра»

С праздником Крещения Иисуса Христа в реке Иордан поздравил жителей Подмосковья губернатор региона Андрей Воробьев.

В своем поздравлении, которое опубликовано на его странице в Instagram, он пожелал крепкого здоровья, мира и добра.

«Дорогие жители, поздравляю вас с Крещением Господним! <...> Чтобы в каждый дом сегодня пришло обновление и очищение!» — написал губернатор.

Хороводы в Егорьевске

В Егорьевске организованы сразу несколько купелей. Рядом с ними для верующих развернули полевую кухню, где можно отогреться горячим чаем и подкрепиться выпечкой. Также для гостей праздника устроили веселые хороводы. Те, кто замерз, могли погреться у специальных очагов.

Многие жители Егорьевска уже совершили традиционный обряд и трижды окунулись в освященную воду. За процессом наблюдают спасатели, они обеспечивают безопасность гостей праздника.

Центральным местом крещенских купаний стал Княжеский пруд. Одним из первых в иордани искупался глава городского округа Дмитрий Викулов.

Самовар с чаем в Королеве

Жители и гости Королева также пришли к специально оборудованным местам для крещенских купаний. Возле храма для верующих организовали купель, где любой желающий мог совершить обряд. Переодеться можно было в специально установленных раздевалках.

Также всех пришедших ждали угощения: горячий чай прямо из самовара и печенья к нему.

Крестный ход в Истре

Главной площадкой праздника стала Истра — на территории историко-художественного музея «Новый Иерусалим» прошел крестный ход.

Оборудованные купели украсили ледяными статуями и подсветкой. Мужская и женская раздевалки также, как и в других городских округах, были отапливаемыми. На праздник Крещения в Истре пришли несколько сотен человек.

Спорт и праздник в Серпухове

На острове Русский крещенские купания впервые организовала Федерация бокса России. На площадке к середине ночи окунулись более тысячи человек.

Для обустройства иордани выбрали пологий спуск. Там смонтировали освещение, оборудовали места для обогрева и переодевания, а также площадки с горячим чаем и угощением. Также рядом с местом проведения традиционного крещенского обряда подготовили большую парковку для удобства тех, кто приехал к иордани на машине.

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев рассказал «360», что в эту ночь люди окунаются в купели, чтобы показать, что идут по жизни с верой в Бога.

Купели в Подольске

Жители Подольска могли совершить традиционный крещенский обряд в парке «Дубрава». Там были обустроены специальные купели и отапливаемые раздевалки. Последние были разделены на мужские и женские.

Перед тем, как каждый из желающих вошел в купель и трижды окунулся, вода была освящена. Горожан на площадках для крещенских купаний ожидали горячий чай и различные угощения.

Песни и гуляния в Орехово-Зуево

Крещенские купания в Орехово-Зуево прошли под песни, пляски и игру на гармони. На территории городского округа организовали сразу несколько купелей. На каждой площадке установили обогреваемые раздевалки и горячий чай с угощениями. На местах работали волонтеры.

Особое внимание уделили безопасности. На точках дежурили медики и спасатели. Они следили за состоянием совершивших обряд людей.

Крещенские купания в Балашихе

Все места для крещенских купаний в Балашихе, как и в других городских округах Подмосковья, оборудовали теплыми раздевалками (отдельно для мужчин и для женщин) и полевой кухней, чтобы люди могли согреться горячим чаем после окунания.

Сами купели украсили фигурами изо льда, также там установили специальные подсветки, которые не только выполняли декоративную функцию, но и помогали людям не оступиться в темноте.

Пять купелей в Красногорске

В Красногорске для жителей и гостей города оборудовали пять купелей. Каждая из точек гостеприимно принимала жителей.

Совершить омовение все желающие могли до 23:00 19 января.

Также в городе продлили работу автобусов по некоторым маршрутам в ночь с 18 на 19 января. Общественный транспорт по выделенным маршрутам работал до 03:00.

Жители и гости со всех городских округов Подмосковья публиковали в соцсетях кадры с традиционного окунания в Крещение. Купели и иордани были организованы в Красногорске, Пушкино, Балашихе и других городах.