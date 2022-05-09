Как прошел парад Победы: самые яркие моменты в фото и видео

В Москве прошел торжественный парад в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне. По Красной площади прошли 11 тысяч военных, в числе которых был и парадный расчет участников спецоперации по освобождению Донбасса. «360» собрал главные кадры с парада.

В Москве прошел парад в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Командовал парадом генерал армии Олег Салюков.

Принял парад генерал армии, министр обороны России Сергей Шойгу.

Перед началом пешей части парада президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы и заявил, что сегодня подписал указ о дополнительных мерах поддержки для семей военнослужащих, участвующих в российской спецоперации в Донбассе. Он подчеркнул, что сегодня российские военные защищают то, что в годы Великой Отечественной войны защищали их отцы и деды.

После речи президента началась пешая часть парада Победы 2022 года.

В составе пешей колонны по Красной площади прошли 33 парадных расчета, в числе которых были военные казаки и военнослужащие-женщины. Парадный расчет «Юнармии» возглавил олимпийский чемпион, гимнаст Никита Нагорный.

Впервые в параде приняли участие расчеты мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища. Всего по Красной площади прошли 11 тысяч военнослужащих.

Военная техника

В составе механизированной колонны по Красной площади прошла 131 единица военной техники. Открывал техническую часть парада по традиции танк Т-34-85, ставший символом Великой Отечественной войны.

Впервые по Красной площади в составе механизированной колонны прошла реактивная система залпового огня «Торнадо-Г» с автоматизированной системой управления наведением и огнем.

Источник фото: РИА «Новости» / Евгений Биятов

Также в параде Победы принял участие парадный расчет участников специальной военной операции России в Донбассе. Они проехали по Красной площади на БТР «Ракушка» под знаменем 106-й гвардейской тульской воздушно-десантной дивизии.

«Как и в годы Великой Отечественной, правнуки воинов-победителей под девизом „Никто, кроме нас!“ ведут бескомпромиссную борьбу по уничтожению нацизма, стоят на защите мирных граждан», — сказал диктор Антон Сунцов, преемник традиционного голоса парада Евгения Хорошевцева, скончавшегося в 2020 году.

Завершился парад Победы исполнением марша «Прощание славянки». После того, как оркестр покинул Красную площадь, Владимир Путин и Сергей Шойгу отправились в Александровский сад, чтобы возложить цветы к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата.

Воздушную часть парада в Москве отменили из-за плохой погоды.