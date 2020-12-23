Как проявляется COVID-19? Главные симптомы болезни

Каждый день во всем мире выявляют сотни тысяч заболевших COVID‑19. Как правило, у них наблюдаются симптомы, схожие с гриппом или ОРВИ, но при этом есть и отличительные признаки вируса. «360» составил пошаговую инструкцию, в которой подробно рассказал, какие симптомы чаще всего сопровождают COVID.

У заразившихся коронавирусом, как правило, наблюдается высокая температура и боль в горле. Также у пациентов затруднено дыхание или появляется отдышка.

При COVID-19 у заболевшего могут проявляться те же симптомы, что при ОРВИ: пациент может чихать и кашлять, также у него может наблюдаться заложенность носа.

Одним из главных симптомов COVID-19, на который жалуются пациенты, отсутствие запахов и вкусов. Часто болезнь сопровождается головной болью и слабостью. Также пациенты могут испытывать боль в мышцах и груди.

В некоторых случаях возможна тошнота, рвота и диарея. Иногда COVID-19 имеет и внешние проявления: сыпь на коже и пятна на ногтях. Кроме того, у некоторых заболевших наблюдаются нарушение речи и проблемы с координацией.