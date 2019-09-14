Как проходила свадьба Ксении Собчак. Репортаж из Instagram

В Грибоедовском дворце бракосочетания 13 сентября официально стали мужем и женой телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов. Чуть позднее состоялось венчание. Дальше был традиционный свадебный вояж по Москве, а затем виновники торжества и их гости отправились в Музей Москвы на банкет. Далеко не все приглашенные звезды стали «светить» в Instagram свое присутствие на свадьбе.

Сама Ксения Собчак опубликовала за день четыре поста. В одном — фотография браслетов верности с гравировкой «К+К=♥», во втором — снимок со спины шикарного платья, в третьем — традиционная демонстрация обручальных колец. Четвертый пост рассказывает о свадебных традициях обеих столиц.

Новоиспеченный супруг тоже отметился в соцсетях.

Приблизительно 300 человек пригласили Собчак и Богомолов на свое бракосочетание. Большинство из них — известные люди. И конечно почти у всех них есть Instagram, без которого публичному человеку нельзя никак.

Основательница агентства June & July Юля Прудько показала жаркий поцелуй молодых.

«Ксения, целуй его, он твой», — говорит в микрофон ведущий.

Судя по голосу, роль тамады выполняет актер Игорь Верник.

Дизайнер Александр Арутюнов тоже разместил короткое видео и пожелал молодоженам счастья и любви.

Кадры из той же локации запостила топ-модель и fashion-блогер Елена Перминова. На красном пьедестале молодые под крики «Горько!», звуки скрипок и фейерверки нежно целуются.

Издатель журнала «Собака.ru» Ника Белоцерковская, давняя подруга Ксении Собчак, на церемонию приехать не смогла, но поздравила через соцсеть.

Главный редактор журнала «Hello!» Светлана Бондарчук показала фрагмент вечера уже из зала, где проходил банкет. Видео очень трогательное: жених поет для своей возлюбленной.

Певец Филипп Киркоров посвятил молодоженам несколько сториз.

«Главное событие началось» — произнес он в первой из них и показал самое начало празднования в Музее Москвы.

На странице он также опубликовал фрагмент первого танца молодых. Киркоров рассказал своим подписчикам, что ни одна пара, у кого он пел на свадьбе, не развелась.

«Никогда не думала, что буду плакать на свадьбе у Ксюши Собчак», — написала продюсер Яна Рудковская.

Она стала настоящим репортером на мероприятии, посвятив новобрачным целых четыре поста.

Бывшая супруга лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова Матильда на своей странице в Instagram показала подписчикам фрагмент первого танца молодых.

«Здесь все сегодня плачут от избытка эмоций. Глядя на вас не возможно не верить в то самое чувство, ради которого стоить жить и ждать», — написала она.

На свадьбе Собчак и Богомолова также гуляли пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с супругой фигуристкой Татьяной Навкой, генеральный директор компании «Газпром нефть» Александр Дюков, мама невесты Людмила Нарусова, Глюкоза, Николай Басков и другие. Присутствовал также журналист и совладелец радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

«Там за углом машина стоит, давайте сбежим», — предложил он кому-то из приглашенных.

Ксения Собчак вышла замуж во второй раз. Ее мать, Людмила Нарусова, ранее делилась мечтой о свадьбе дочери и о внуках с журналистами. В феврале 2013 года мужем Собчак стал актер Максим Виторган. 18 ноября 2016 года Ксения стала мамой, родив сына Платона. Позднее последовал развод с Виторганом. Затем Ксения появлялась на светских мероприятиях вместе с режиссером Константином Богомоловым.

Для Богомолова это тоже не первый брак. С 2011 по 2018 год он был женат на актрисе Дарье Мороз. У них есть дочь Анна.