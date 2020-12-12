Заключенных отпускали, а россияне отдыхали. Как в стране проходил День Конституции

Конституцию России приняли 12 декабря 1993 года. После этого каждый год вспоминалась эта дата, иногда происходили интересные события. Было время, когда мы отдыхали 12 числа, а некоторые осужденные получали свободу.

В субботу в России вспоминают день принятия Конституции. 12 декабря 1993 года президент Борис Ельцин принял главный закон страны, за который проголосовали 58,43% россиян. По факту документ приняли именно 12 числа, но действовать он начал со дня опубликования — 25 декабря 1993 года.

Выходной день в честь принятия Конституции

Изначально по указу Бориса Ельцина День Конституции был выходным. Но первый праздник у россиян состоялся в 1994 году. Подготовка и принятие действующей Конституции проходили на фоне противостояния двух ветвей власти: исполнительной в лице президента Ельцина и законодательной в лице Верховного Совета России. Основной закон провозгласил президента главой государства и возложил на него обязанности по защите Конституции, прав и свобод человека и гражданина, охране суверенитета РФ, ее независимости и целостности.

Причем праздник в честь Конституции не был изобретением новых властей. День Конституции отмечали и в СССР, и дата тоже была приурочена к дню принятия разных редакций документа.

Выходным День Конституции был 12 лет — до 2004 года, когда появились поправки, отменившие решение сделать 12 декабря праздничным. В 2005 году россияне уже не отдыхали 12 декабря. И с тех пор этот день получил статус памятной даты.

Амнистия на 20-летие

На 20-летие принятия Конституции (2013 год) действующий президент Владимир Путин предложил амнистию для небольшой группы преступников. В список изначально попали пожилые, беременные и женщины с детьми, а потом — люди, совершившие ненасильственные преступления. Госдума приняла постановление 19 декабря 2013 года.

Амнистию принимали исходя из принципов гуманизма. От наказания освободили осужденных максимум на пять лет за преступления, совершенные ими до 16 лет. Также из тюрем вышли россияне от 16 до 18 лет, кто ранее не отбывал наказания в колониях. Третья группа освобожденных — осужденные на срок более пяти лет за умышленные преступления, совершенные в возрасте до 18 лет, но которые отбыли менее половины назначенного срока. В списке были также участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, военные и правоохранители.

По информации РИА «Новости», тогда освободили почти 16 тысяч человек.

Памятная монета

На 25-летие Конституции в 2018 году Центробанк выпустил памятную монету из медно-никелевого сплава номиналом 25 рублей. Она вышла тиражом миллион экземпляров и является законным средством наличного платежа в России.

На одной стороне монеты изображена книга с российским гербом, под ней корона с капителью ионического ордера. На другой — герб РФ с надписью: «Банк России / 25 рублей / 2018 г.»

Кстати

Ко Дню Конституции привязано еще одно важное событие: торжественное вручение паспортов школьникам. Документы дают подросткам, достигшим 14 лет.

А еще вы знали, что текст основного закона страны составлен без иноязычной политической лексики? То есть слов типа «парламент», «импичмент» или «сенатор» там нет. Более того, за 90 лет существования нашей страны сменилось уже пять конституций.