Как принимать квартиру от застройщика с чистовой отделкой. Советы от профи

Кривые стены, щели в окнах, отсутствие трассы под вентиляцию, плесень и многое другое — все это можно встретить в новостройках. Чтобы не попасть на кругленькую сумму, нужно тщательно подходить к приемке квартиры, особенно если в ней есть отделка от застройщика. Ведь симпатичный косметический ремонт может спрятать много критически важных дефектов.

Покупатели квартир в новостройках часто жалуются на дефекты, с которыми застройщики сдают квартиры с ремонтом. В начале апреля «360» рассказывал о проблемах, с которыми столкнулись собственники квартир в жилом комплексе «Жулебино парк» от компании ПИК. Там под свежей отделкой обнаружилась плесень, а из криво поставленных окон сильно дуло.

До и после

Покупательница квартиры в ЖК «Жулебино парк» Наталья рассказывала «360» о том, что в ее квартире были кривые стены и дверные проемы, из-за чего межкомнатные двери не закрывались.

Под плиткой в ванной и прихожей оказались пустоты, а окна закрывались неплотно, в потолке нашли дыру, из-за которой постоянно намокала краска, а сами натяжные потолки при открытых окнах втягивались, обнажая неплотно закрепленные коммуникации, протянутые под ними.

Спустя три недели, по словам Натальи, выяснилось, что акт о недоделках в квартире по какой-то причине до застройщика не дошел.

«Менеджер кормил обещаниями. Но благо в соседский чат слили телефон прораба. Я связалась с ним напрямую. В ту же минуту он прислал электриков, чтобы исправить все по электрике. Из больших недочетов оставалось исправить натяжные потолки и межкомнатные двери, которые не закрывались», — рассказала она.

Еще спустя неделю Наталья снова связалась с менеджером застройщика, потому что работы в очередной раз остановились и откладывались при каждой беседе с прорабом. После первых майских праздников рабочие наконец пришли исправлять проблему с потолком и межкомнатными дверями. Собственница отметила, что не закрывавшиеся двери полностью заменили, хотя Наталья сама этого не ожидала. Претензий к переделкам не оказалось.

Главное — контроль

Часть мелких, по мнению собственницы, недочетов все же осталась, но Наталья решила не добиваться и их исправления, так как они не столь существенны или просто не исправляются в принципе.

«Кривые стены, полы и оконные рамы — это слишком сложно для исправления. Поэтому тоже решили не заморачиваться, чтобы не терять время, силы и нервы», — объяснила она.

С пустотами под плиткой собственники решили разобраться самостоятельно — через год провести ремонт санузла и заменить все, включая облицовочную плитку. Кафель в прихожей и кухне, где также были пустоты, Наталья уже поменяла за свой счет.

В целом я понимаю, что подрядчик просто не успевает исправить все недоделки во всех квартирах. У них будто не хватает ресурсов. Но если контролировать, звонить каждый раз, то недочеты исправляют. Если этого не делать, то и исправлять ничего не будут Наталья собственница квартиры в ЖК «Жулебино парк».

Застройщик устранил порядка 70% недочетов, которые заносили в акт при осмотре квартиры, подсчитала Наталья. «На неровные стыки между обоями, царапины на подоконнике не обращаем внимания. Слишком мелко и не видно глазу», — добавила она.

Приемка «бетона»

Чтобы провести прием квартиры с ремонтом от застройщика успешно и без лишних хлопот, чаще всего нанимают профессионала из компании, специализирующейся на приемке, уверен эксперт агентства недвижимости Dream Realty Антон Борисов. Это может оказаться более затратным, зато риск пропустить важные недочеты сводится к минимуму.

Если вы все же решаете проводить приемку самостоятельно, эксперт советует обзавестись тепловизором, электронными уровнями и тестером напряжения. Первый прибор поможет проверить, нет ли в стенах и окнах трещин или зазоров, из которых в холодную погоду в квартиру будет задувать.

«Первым делом бетон нужно смотреть — это конструктив, это стены, чтобы не было нигде продувания и промерзания. Потому что в теплую погоду может быть непонятно, что из стены где-то дует, что-то промерзает. <…> Тем более что все это будет закрыто отделкой», — отметил Борисов.

Электронный уровень поможет понять, ровные ли в квартире стены и пол, а тестер напряжения — в порядке ли розетки и соответствует ли их мощность заявленной. Следом за этим стоит проверить и остальные коммуникации: исправность вытяжки, работу воды и канализации, правильность подключения труб.

Особенное внимание также стоит уделить окнам. Борисов отметил, что это одна из наиболее дорогостоящих частей квартиры, так что невнимательность в этом вопросе может стоить не одну сотню тысяч рублей. Обратить внимание стоит и на состояние потолков — даже самые небольшие протечки могут испортить ремонт.

«Нужно смотреть на состояние стекол, чтобы не было царапин сколов, растворов застывших, потому что не все можно просто губкой смыть. То же самое с оконными рамами. Все механизмы нужно проверять — насколько правильно стеклопакет установлен, чтобы он нормально открывался, ниоткуда не дуло», — сказал он, отметив, что здесь также поможет тепловизор.

Приемка отделки

При проверке качества чистового ремонта от застройщика в первую очередь, по словам Борисова, смотрят на ровность стен. Однако именно здесь чаще всего возникают проблемы — отклонения от нормы есть практически в каждой квартире в новостройке, если она не относится к премиум-классу.

Чтобы исправить такой недочет, нужно снимать практически всю остальную отделку. Поэтому в большинстве случаев жильцы, как это сделала Наталья, закрывают на неровность стен глаза. Тем более что застройщик чаще всего пытается спрятать искривления за рельефными обоями, а работы по выравниванию стен проводит очень неохотно.

Следующая деталь, на которую Борисов советует обратить внимание, — ровность дверных проемов, обрамления дверей, наличников и порожков, а также работа механизма. Все недочеты нужно максимально подробно заносить в специальный акт, а по возможности эксперт советует и снимать «косяки» на камеру — на случай судебных разбирательств.

«Нужно проверить, чтобы визуально нигде не отклеивались обои, оборваны нигде не были. Все покрытия, плитка везде должна лежать ровно. Если где-то будет отколото и оборвано, потом заменить будет проблемно — даже просто в цвет попасть», — добавил Борисов.

Однако эксперт подчеркнул, что чем больше недочетов будет указано в акте, тем дольше застройщик будет их исправлять. С мелкими и некритичными «косяками» отделки можно разобраться самостоятельно, если времени на препирания нет, а конструктивные недочеты спускать на тормозах нельзя ни при каких обстоятельствах.

«Застройщику проще сильно не заморачиваться, он будет торопить провести приемку быстро — чтобы быстрей подписали акт [приема-передачи]. На это не нужно вестись, нужно четко все посмотреть, потому что потом предъявлять претензии будет некому», — добавил Борисов.

Важно также перед приемкой и освежить в памяти условия договора, так как часть недоделок может быть просто не предусмотрена в документах. «Бывает, что вы думаете, что это недочет, а на самом деле этого в плане и нет. Живой пример: в жилом комплексе делали чистовую отделку, но не прокладывали трассы под кондиционеры. И в планах этой трассы нет, так что предъявить застройщику это нельзя», — заключил эксперт.