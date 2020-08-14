Как правильно писать: «Белоруссия» или «Беларусь»? Объяснение филологов

В последние дни российские СМИ все чаще пишут «Беларусь» вместо «Белоруссия». По нормам русского языка это ошибка, подчеркивают филологи. Вероятнее всего, таким образом журналисты проявляют солидарность и выказывают поддержку братскому народу.

Белоруссия или Беларусь?

По нормам нашего языка правильное написание страны — Белоруссия, по правилам национального языка республики — Беларусь, пояснил «360» Анатолий Баранов, доктор филологических наук, профессор, заведующий отделом института русского языка РАН.

«Мы говорим „Германия“, но по-немецки Германия — „Дойчланд“. Представьте, если мы все будем писать „Дойчланд“? Здесь аналогичная ситуация. По нормам русского языка — Белоруссия. Мы все любим эту страну, уважаем ее традиции и историю, но говорим на русском языке», — подчеркнул профессор.

Писатель и профессор МГУ Владимир Елистратов подтвердил, что по нашим правилам нужно писать Белоруссия. Говорить «Беларусь» — такая же ошибка, как писать «Таллин» с двумя буквами «н» на конце.

«Нормы второй половины ХХ века и начала ХХI говорят, что правильно „Белоруссия“. В качестве какого-то реверанса можно, конечно, „Беларусь“ говорить. Но тогда давайте и „Кыив“ говорить. И английские названия… „Ланден“ давайте говорить», — добавил филолог.

Политика в названии

Вероятнее всего, споры о названии носят политический характер, считает Баранов. Точно так же некоторые говорят и пишут «Кыргызстан» вместо «Киргизия». Или «в Украине» вместо «на Украине».

«На Украине считается правильным говорить „в Украине“, потому что считается, что „на Украине“ унижает государственный статус. Поэтому давайте, пожалуйста, все русские, говорите „в Украине“. Это опять-таки неправильно. Мы с вами говорим на русском языке, живем в Российской Федерации. Соответственно, должны говорить по-русски», — пояснил он.

Баранов не исключил, что со временем под влиянием политики языковые нормы изменятся. И правильными станут «в Украине» или «Беларусь». Но пока этого не произошло, нужно говорить и писать по-русски правильно.

Солидарность и поддержка

В свете последних протестных настроений в Белоруссии, многие российские СМИ и пользователи соцсетей искажают название республики. По мнению Баранова, в большинстве случаев журналисты делают это намеренно, а не от безграмотности. Таким образом они выражают поддержку братскому народу.

«Это носит политический подтекст — выражение солидарности с теми событиями, которые происходят в Белоруссии, согласие с той позицией, которую разделяют протестующие. Но это не имеет никакого отношения к правилам русского языка», — уточнил профессор.

По мнению Елистратова, ошибочное написание — это «неграмотность, которая прикрывается солидарностью», а у некоторых — это следствие банального невежества. Но россияне, считает он, не должны идти на поводу у других стран и менять или нарушать языковые нормы в угоду кому-то.

«Это все равно что исключать из русского языка слово „негр“. Сейчас дипломы про это пишут, что это неприлично. Мы живем в своем языковом мире, и это прекрасно!» — заключил он.