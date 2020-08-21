Как получить кешбэк за поездки по России. Инструкция

В России стартовала программа доступных путешествий по стране. За туристические поездки можно будет вернуть до 15 тысяч рублей. «360» составил подробную инструкцию о том, как получить кешбэк.

Вернуть часть средств, которые пошли на путешествия, россияне могут с 21 августа. Поездку нужно оплатить в период действия программы — по 28 августа включительно, начаться она должна до 20 декабря, а закончиться — до 31 декабря 2020 года.

Что за программа

Субсидию за отдых предложил предоставлять Ростуризм. В ведомстве заметили, что в рамках проекта у каждого россиянина будет возможность выгодно путешествовать по стране в 2020 году. Участником программы может стать любой гражданин РФ, взявший с собой на отдых семью или друзей.

«Наша цель — чтобы отдых стал доступным и как можно больше людей увидели прекрасные места нашей страны», — рассказали в Ростуризме.

За туры вернут от пяти до 15 тысяч рублей. Сумма зависит от того, сколько человек потратил на поездку. Если путевка стоила от 25 до 49,9 тысячи рублей, а путешествие длилось от четырех ночей, то кешбэк составит пять тысяч. Вернуть 10 000 можно при стоимости тура от 50 000 до 74 999. Если поездка обошлась в 75 000 рублей и дороже, то путешественник получит 15 000.

Деньги возвращают на карту «Мир». Начисление занимает до пяти рабочих дней с момента поступления информации об оплате оператору акции.

Как принять участие

Чтобы получить кешбэк, сначала нужно зарегистрировать карту «Мир»: оформить ее и зарегистрироваться в программе лояльности.

После этого уже можно выбирать тур или вариант проживания у партнеров-участников программы.

Обратите внимание, что оплачивать путешествие нужно онлайн зарегистрированной картой «Мир» на странице акции сайта отеля или туроператора. Причем сделать это необходимо до 28 августа включительно.

Чтобы получить возврат, нужно выбрать тур или проживание, которые завершаются до 31 декабря.

Куда ехать

Путешествовать в рамках программы можно по множеству направлений. В 78 регионов России можно поехать с 21 августа по 20 декабря 2020 года.

Направления с повышенным сезонным спросом будут доступны с 1 октября по 20 декабря. Это Краснодарский край, Крым, Севастополь, Республика Алтай и Алтайский край, Ставрополье и Калининградская область.

Не забывайте, что приобрести туда туры тоже необходимо с 21 по 28 августа.

Кстати, возврат начисляют как при покупке готовых туров, так и при самостоятельном путешествии и бронировании отеля. Полный список туроператоров и гостиниц, которые участвуют в программе, размещен на сайте проекта.