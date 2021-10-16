Как подобрать шапку на осень и не навредить коже головы. Советы стилистов

С каждым днем становится все холоднее и ясная погода сменяется дождем и ветром. Самое время начать носить шапки. По просьбе «360» врачи и стилисты рассказали, какие головные уборы будут актуальны в этом сезоне и не навредят коже головы.

Шапка для осенней погоды

Имиджмейкер и шопер-стилист Юлия Макушева напомнила «360», что в холодный период лучше всего голову будут согревать шерстяные головные уборы, однако есть множество красивых альтернатив.

Сейчас популярны лаковые шляпы. В плане фасонов люди покупают кепки, сейчас также актуальны панамки. Однако не все их приемлют, и идут они далеко не каждому. Но панамки сделают любой образ актуальным и нестандартным Юлия Макушева.

Другой актуальный фасон — облегающие голову шапки и популярные в советские годы «шапки-петушки». В этом сезоне цвет головных уборов может быть любым. По словам Макушевой, чем ярче будет цвет шапки, тем она актуальнее.

От дождливой погоды, которая в последнее время все чаще настигает россиян, защитят шапки-ушанки. Но и им есть модная альтернатива. Стилист посоветовала присмотреться к стеганым шапкам, панамкам и кепкам, которые не пропускают воду. Отлично подойдут также кожаные головные уборы.

Здоровье головы

К выбору шапки на холода нужно подойти с умом, но также не забывать и про уход за своим головным убором. Трихолог и дерматовенеролог Юлия Нагайцева объяснила «360», что люди очень часто пренебрегают стиркой своих шапок.

«Почему-то у нас шапку стирают крайне редко. В лучшем случае раз в месяц. Есть и те, кто не стирает вообще и не считает это нужным», — рассказала трихолог.

Но именно в такой пагубной привычке и кроется беда, особенно если шапка сделана из синтетики. По словам Нагайцевой, от синтетических материалов, которые не продуваются, и от стайлинговых средств на голове образуется парниковый эффект.

«Эти шапки годами не стираются, а люди носят их, особенно те, у кого нарушение эндокринной системы. У таких людей очень часто потеет кожа головы, она почти все время влажная, и это идеальная среда для размножения бактерий», — рассказала трихолог.

Эти факторы могут обострить себорейный дерматит. Это довольно распространенное кожное заболевание, появляющееся чаще всего на голове, написал сайт kp.ru. Чаще всего им болеют те, кто подвержен стрессу и мало двигается. В группе риска находятся еще подростки и взрослые мужчины и женщины, у которых много андрогенных гормонов. Заболевание характеризуется зудом, появлением перхоти и корочек.

Нагайцева отметила, что пациентам, которые входят в группу риска, рекомендуют использовать натуральные материалы и стирать шапку как можно чаще. При этом не стоит наносить на голову лекарственные препараты и надевать вслед за этим шапку. Дополнительно Нагайцева посоветовала иметь несколько шапок на холодный сезон.

Трихолог заключила, что на зиму стоит присмотреться именно к натуральным материалам, которые смогут долго прослужить и не навредить коже головы.