Как пережить самоизоляцию. Советы космонавта, полярника и подводника

Сейчас почти все регионы России ввели режим самоизлояции. Это значит, что выходить из дома можно только в особых случаях, и то не надолго. Для многих вынужденное перманентное нахождение дома — тяжелая ноша. «360» поговорил с теми, кто привык к похожим условиям — с капитаном подводной лодки, космонавтом и полярником. Они рассказали, как не падать духом в сложившихся обстоятельствах.

Коронавирус посадил львиную долю населения Земли на вынужденную самоизоляцию, результаты которой не заставили себя ждать. В Венеции, например, очистилась вода в каналах, туда вернулась рыба, приплыли даже дельфины, во многие опустевшие города пришли звери, небо над Китаем очистилось впервые за много лет — свежий воздух, о котором уже забыли некоторые жители Поднебесной, вернулся из-за остановившихся заводов. Планета радостно принимает то, что человек наконец-то решил посидеть дома.

Но для самих людей эта самоизоляция оказывается далеко не так приятна. Многие люди привыкли вести активный образ жизни, каждый вечер выбираться в город с друзьями и почти не проводить время в четырех стенах. Но теперь возможности посидеть в любимой кофейне и погулять по городу нет — все закрыто, а людей предупреждают, чтобы те не выходили из дома без надобности.

Для кого-то необходимость посидеть в квартире пару недель оказалась в тягость, но некоторые проводят в условной изоляции не недели и даже не месяцы.

Продолжать общаться

Капитан 1-го ранга подводной лодки в отставке Сергей Апрелев вспоминает службу на подлодке не как время изоляции — действительно, команда может достигать 200 человек. Но и у оказавшихся запертыми по домам россиян тоже есть возможность общаться — даже больше, чем на судне с огромной командой.

«Сейчас все можно организовать по Skype — даже вечеринку. Это все-таки решение — если бы у нас не было связи, было бы сложнее», — сказал Апрелев.

Согласен с этим и летчик-космонавт, Герой России Андрей Борисенко, не один месяц проведший на МКС. А ведь на станции космонавты действительно одни, а вокруг только «холодный космос», даже не выглянешь на улицу, не вынесешь мусор, как это можно сделать сейчас. Тем не менее на МКС тоже всегда есть связь с Землей — с коллегами и семьей.

«Я думаю, что всем людям надо избавиться от этого слова и ощущения — изоляция. Можно отнестись к этому более спокойно, без ощущения того, что ты попал в какую-то ловушку, что тебе сложно и тяжело», — подчеркнул Борисенко.

При этом полярник с 30-летним стажем, участник множества экспедиций в Арктику и Антарктиду Николай Осокин отметил, что, по его мнению, все-таки сегодняшняя изоляция может быть тяжелее, чем добровольная зимовка с небольшой командой в бескрайних снегах.

«У нас главное — это моральная установка. Когда ты сам выбираешь, чего ты хочешь [, это проще], чем если тебя сегодня посадили и ты не можешь особенно двигаться никуда», — объяснил он.

Сделать больше

Более того, и Апрелев, и Борисенко сказали о том, что для себя сложившуюся сейчас ситуацию, обязывающую их оставаться дома, воспринимают как возможность сделать то, на что никогда не находилось времени.

«Меня сейчас искусственно ограничили в возможности перемещаться, и мне это помогает сделать гораздо больше, чем я мог бы, когда распылялся, ходил на какие-то встречи… Меня изоляция не очень страшит, тем более что это сейчас не та изоляция, которая ассоциируется с тюрьмой», — поделился Апрелев.

Николай Осокин согласен — самоизоляцию из-за пандемии вполне можно использовать в свою пользу.

«Обычно накапливается такое количество дел, которые никогда не успеваешь сделать, а сейчас есть возможность не откладывать», — считает он.

Борисенко подтвердил, что почти у каждого наверняка найдется гора мелких домашних забот, на которые никогда не хватает времени в обычной жизни: разобрать рабочий стол, почистить компьютер, систематизировать документы или что-то еще. Самоизоляция, по его мнению, — самое время для того, чтобы наконец всем этим заняться.

«Главное — найти себе занятие. Все имеют возможность выйти в интернет, в информационное пространство, почитать книги, пообщаться со своими родными и близкими. К этому просто нужно отнестись как к специфическому времяпрепровождению», — добавил Борисенко.