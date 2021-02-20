Два неудачных побега в итоге сделали дочь эмира Дубая Мохаммеда ибн Рашида аль-Мактума принцессу Латифу заложницей в собственной семье. На последней видеозаписи, которую 35-летняя «пленница» смогла передать друзьям, она говорит, что опасается за свою жизнь. Друзья принцессы сильно обеспокоены этим, ведь с тех пор, как контакт с Латифой был потерян, «прошло уже много времени». «360» разбирался в том, что на сегодня известно о судьбе так и не сбежавшей принцессы.

На кадрах, которые оказались в распоряжении программы «Би-би-си» Panorama («Панорама»), принцесса Латифа говорит, что когда после попытки побега, ее поймали при помощи спецназа и доставили обратно в ОАЭ, но уже под стражу. После этого связь с принцессой прервалась — сейчас ее друзья призывают ООН вмешаться в ситуацию, сообщила «Би-би-си News. Русская служба новостей».

При этом власти Дубая и ОАЭ ранее заявили, что принцесса Латифа находится в безопасности. Семья Латифы утверждала, что девушка благополучно восстанавливалась дома после тяжелого испытания, которым, как они настаивают, было неудавшееся похищение, а вовсе не ее самостоятельно спланированный побег, уточнило USA Today.

Видеообращения

Все ролики были записаны в течение нескольких месяцев на телефон, который Латифа смогла тайно получить примерно через год после того, как ее вернули в Дубай. Принцесса записывала их в ванной комнате, поскольку лишь там была дверь, которую Латифа могла закрыть изнутри.

В своих обращениях девушка подробно описала, как оказывала сопротивление солдатам, во время неудачного побега, пиналась, дралась, и даже укусила одного из сотрудников спецслужб. Потом, по словам принцессы, ей вкололи транквилизатор и пришла в себя она только когда самолет, на котором ее возвращали, приземлился в Дубае.

Латифа также рассказала, что ее держали одну на вилле, которую переоборудовали в тюрьму — там были заперты окна и двери, а снаружи дежурили полицейские. По словам девушки, полиция угрожала ей тем, что они вытащат ее на улицу и расстреляют, если она не будет сотрудничать с ними. Также ей угрожали тем, что она всю жизнь просидит в тюрьме и «никогда больше не увидит солнце».

Говоря о причинах побега, Латифа отмечала, что ее отец не разрешал ей жить свободной жизнью: ей нельзя садиться за руль, путешествовать или покидать Дубай. Так, девушка не смогла уехать учиться в другую страну.

Неудачный побег

Впервые Латифа пыталась сбежать в 16 лет. Попытка провалилась. Осуществить побег удалось только после знакомства с французским бизнесменом Эрве Жобером. Также в организации побега Латифе помогала ее инструктор по капоэйре Тийна Яухиайнен. Впоследствии она и отдала видеообращение Латифы в СМИ.

Побег был совершен 24 февраля 2018 года. В тот день Латифа и Яухиайнен отправились на надувной лодке и гидроцикле в международные воды. Там их уже ожидал Жобер на яхте, которая ходила под американским флагом.

Но свободу принцесса так и не почувствовала. 4 марта, когда до цели оставались всего 80 километров, яхту захватили арабские спецслужбы и береговая охрана Индии. Как утверждает Яухиайнен, спецназовцы забросали пассажирский отсек дымовыми шашками — так они заставили ее и Латифу выйти из ванной. Принцессу вернули в Дубай.

После публикации видеообращения Латифы мировая общественность давила на ОАЭ и требовала предъявить доказательства того, что Латифа жива и здорова. В итоге в декабре 2018 года власти разрешили провести встречу Латифы с Мэри Робинсон, которая по просьбе своей подруги принцессы Хайи прилетела в Дубай.

Она присутствовала на обеде, где виделась с Латифой. Журналистам она рассказала, что и ей, и принцессе Хайе показали свидетельства биполярного расстройства у Латифы. Но теперь Робинсон считает, что на самом деле заболевания у принцессы нет. Больше Латифу не видели.

Еще один побег

Уже в 2019 году мир снова поразила история побега от арабского шейха. На этот раз одна из его жен, принцесса Хайя, бежала в Великобританию с двумя своими детьми и обратилась с просьбой о выдаче ордера о защите от посягательств шейха. После восьми месяцев разбирательств суд удовлетворил ее просьбу. Все это время эмир Дубая требовал отдать ему детей.

В одном из своих видеообращений Латифа также рассказала, что одна из ее сестер бежала из Дубая в 2000 году в Великобританию. Однако ее насильно вернули на родину и поместили в «больницу-тюрьму».

Отец Латифы, шейх Мохаммед бин Рашид Аль-Мактум является одним из самых богатых глав государств в мире. Он правитель эмирата Дубай и вице-президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).