Как «остудить пукан» после такого. Почему священники стали позволять себе много лишнего в выражениях

В последнее время священники Русской православной церкви (РПЦ) сделали несколько несдержанных высказываний, чем вызвали общественный резонанс. Недавно, клирик Дионисий Васецкий посоветовал девушке «остудить пукан», прокомментировав ее высказывание в социальной сети. Буквально на следующий день отец Александр Копейкин назвал «сектантами» родителей, которые выступили против школьного молебна. В том, с чем может быть связано такое поведение священнослужителей, разбирается «360».

«Причина излишней вольности священнослужителей, я думаю, в отсутствии такта, образования и воспитания, в частности. Но в основном это, конечно, чувство вседозволенности. Понимаете, на самом деле быть верующим человеком теперь не просто, но люди чувствуют себя защищенными сверх меры. Может это, конечно, благодаря вот этому закону об оскорблении их чувств, может они подумали что теперь не просто они защищены от каких-то нападок. А еще может быть кому-то это дает уверенность, что они теперь имеют право вести себя подобным образом», — пояснил в беседе с «360» богослов Денис Батарчук.

Он отметил, что здесь не стоит искать какую-то тенденцию. Все зависит от каждого конкретного священнослужителя — кто-то способен позволить себе подобные высказывания, а кто-то нет.

Священник, доцент Свято-Тихоновского Гуманитарного Университета, кандидат исторических наук Андрей Постернак придерживается похожей точки зрения. Он считает, что у каждого священника, как и у любого простого человека, есть свои представления о жизни и взгляды. И они, как и каждый человек, могут быть «не очень осторожными, не очень аккуратными» с какими-то вещами.

Источник фото: РИА «Новости»

Это не связано с тем, что они такие плохие священники или в силу своих убеждений демонстрируют какие-то радикальные, грубые взгляды, которые не совпадают с общественным мнением. Просто очевидно, что иногда это выхватывается еще из контекста, с одной стороны. А с другой — действительно, какие-то неосторожные, неправильные слова, они потом начинают тиражироваться, и на основании этого потом формируется общественное мнение — такое антиклерикальное, настроенное против священников Андрей Постернак Священник, доцент Свято-Тихоновского Гуманитарного Университета, кандидат исторических наук

Он подчеркнул, что не стоит судить обо всех священнослужителях на основании нескольких конкретных высказываний. По его словам, среди священников много образованных людей, у которых совершенно другие взгляды. Они уважительно относятся к своим прихожанам, людям, с которыми они общаются в СМИ, в обществе.

Богослов Денис Батарчук отметил, что священник волен высказываться на любые темы, на которые он считает нужным.

«Вопрос не в том, о чем он говорит. Священнику приходят люди с различными вопросами, и он должен быть готов ответить на любые вопросы: и провокационные, и широкопрофильные. Вопрос — как священник не должен [говорить]. Церковь считает, что он является неким образом божьим, неким особым церковным представителем, взирая на которого нужно видеть все лучшее, что может быть в человеке вообще», — пояснил он.

Источник фото: РИА «Новости»

В свою очередь, священник Андрей Постернак дополнил, что любое высказывание должно быть уважительными по отношению к своему собеседнику, и не должно провоцировать какую-то негативную реакцию. Он подчеркнул, что в церкви нет каких-то жестких предписаний вроде воинского устава.

Однако священнослужители не могут принимать участие в каких-то политических партиях или занимать какие-то руководящие должности, которые будут способствовать расколу общества. Кроме того, если речь идет о каких-то внутрицерковных вещах, то в церкви, как и в армии, существует своя дисциплина и субординация — священники не могут критиковать друг друга и священноначалие.

«Иначе церковь перестанет существовать именно как церковь. Все-таки это не просто общественная организация, это установление Божие. В нем не может быть расколов, должно быть послушание священноначалию», — пояснил он.

«Я думаю, что с количеством священнослужителей уменьшилось, к сожалению, и качество образования, и качество той самой пресловутой культуры. Церковь так стремится заполнить все новодельные храмы, которые она построила, так стремится их укомплектовать, что за количеством, естественно, пропадает качество. Это совершенно очевидно, это аксиома, не требующая доказательств», — заключил богослов Денис Батарчук.