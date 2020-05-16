Нам говорят о санитарных мерах в самолетах и поездах. Как о пассажирах заботятся на самом деле

Российские границы закрыты, то есть ездить и летать можно только в пределах страны. Свои коррективы вносит и масочный режим. Соблюдается ли он в самолетах и поездах?

Реальность РЖД

В начале этой недели РЖД сообщили, что будут продавать билеты на поезда дальнего следования с учетом социальной дистанции до конца мая. Меры начали действовать еще в начале апреля из-за ситуации с коронавирусом, то есть прошло уже полтора месяца. Соблюдение дистанции означает, что пассажиры не могут купить билеты на соседние места. Например, на одном ряду из четырех мест будут заняты только два — те, которые около окна.

В то же время глава РЖД в начале мая говорил, что в пассажирском комплексе в полной мере выполняются требования Роспотребнадзора, а периодичность мероприятий по санитарной обработке увеличена в два раза.

«360» пообщался с пресс-службой Федеральной пассажирской компании («дочка» РЖД) и вопросы о принятых мерах безопасности в подвижных составах. По информации ФПК, начиная с 23 января при подготовке в рейс в вагонах обеззараживаются все поверхности. Проводят уборку вагонов даже в пути следования, это делается четыре раза в сутки, протираются в том числе ручки и поручни в вагоне.

Также в поездах есть ультрафиолетовые лампы, безопасные для человеческого организма.

В самих вагонах работают сотрудники, которые обеспечены масками, перчатками и антисептиками. В поездах есть бесконтактные термометры, которыми проверяют пассажиров при отправлении.

Что касается размещения, то в купе могут посадить только двух человек, а в плацкарте — одного. На сидячих местах пассажиры располагаются в одном ряду через одного. Если же едет семья, то там ограничения по рассадке не распространяются.

Также в каждом вагоне есть памятки для пассажиров о мерах предосторожности, которые необходимо предпринимать, чтобы избежать заражения, в том числе носить маски. О необходимости соблюдения этих правил пассажирам также рассказывает начальник поезда по радиосвязи.

Источник фото: РИА «Новости»/Михаил Воскресенский

Реальность пассажиров

«Жирным» отмечены важные детали, на которые следует обратить внимание. Ведь пассажиры поездов видели совсем другую, не такую строгую обстановку в поездах.

«360» пообщался с пассажиром Игорем, который 11 мая ездил из Москвы в Петербург на «Ласточке». У него были сидячие места.

Вагоны были полупустые, пассажиры старались рассаживаться, рассеиваться, выдерживая между друг другом ощутимую дистанцию, но делали это они, скорее, по собственной инициативе, никаких требований к пассажирам по этому поводу со стороны проводников я не наблюдал Игорь.

По пути в Петербург поезд делал несколько остановок, и в него заходили люди в основном в масках и перчатках. Однако сам Игорь снял СИЗ (средства индивидуальной защиты), как только сел на свое место. Никто из проводников не пытался контролировать происходящее в вагоне.

Пассажирам поезда, где ехал Игорь, действительно измеряли температуру, но сделали это почему-то минут через 40 после отправления.

Пассажирка Екатерина Шингарева ехала 1 мая из Москвы в Петербург на «Сапсане» (принадлежит РЖД), и температуру ей тоже измерили минут через 30 после отправления. Девушка думала, что пассажиров заставят сидеть в масках, но ничего такого не было.

Буквально на днях — 10 мая — Шингарева поехала из Москвы в Ульяновск.

До Ульяновская я ехала в плацкарте, никаких особо мер безопасности нет. Единственное, что в купе не приносят еду, но те же шоколадки, печеньки приносят на общем подносе. Изменений особых нет. Также измеряют температуру, когда вы уже едете, то есть спустя полчаса. Никто не настаивает на том, чтобы вы сидели в масках Екатерина Шингарева.

По словам Шингаревой, проводники в поезде не носили маски или перчатки, в составе нет никаких антисептиков или очистителей воздуха.

Меры от S7 Airlines

Пресс-секретарь группы компаний S7 Airlines Надежда Хаитова по просьбе «360» рассказала о соблюдении санитарных норм при масочном режиме. По ее словам, при уборке на всех бортах в обязательном порядке применяются моющие дезинфицирующие средства. И особое внимание уделяется тем поверхностям, с которыми контактируют пассажиры чаще всего: складные столики, подлокотники, все ручки и багажные полки.

В состав аптечек добавили медицинские маски и перчатки, пассажиров обеспечивают антибактериальными салфетками перед вылетом и во время обслуживания питанием, а мыло в туалетных комнатах заменено на антибактериальное.

Кроме того, пассажиров стараются сажать с соблюдением дистанции, то есть чтобы они сидели через ряд или место друг от друга.

Источник фото: РИА «Новости»/Александр Кряжев

Пассажиры S7 Airlines

«360» удалось пообщаться с двумя пассажирами S7 Airlines, которые относительно недавно летали по России этой авиакомпанией. Елена Струкова 7 мая с семьей полетела из Мурманска в Москву. По ее словам, в мурманском аэропорту все было строго по правилам: люди сами соблюдали дистанцию, все сотрудники были в масках, а в зале ожидания пассажиры тоже старались не находиться близко друг к другу.

Рассадка была через ряд, когда регистрировалась. То есть первый ряд — и потом на третий [сажали]. У нас была рассадка по одному человеку на ряд. Перед нами сидел один мужчина и сзади одна женщина, рассаживали в шахматном порядке. У нас не ходили, не гоняли. Летели не все в перчатках, но практически все, 99%, были в масках. Сотрудники тоже в масках Елена Струкова.

Другой пассажир S7, Александр Новиков, летел самолетом авиакомпании 10 апреля из Домодедово в аэропорт Сочи. По его словам, тогда пассажирам никто не говорил, как правильно рассаживаться, бортпроводники не предлагали маски или перчатки и не контролировали наличие этих средств.