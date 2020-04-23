Французы проверят, как никотин защищает от коронавируса. А пока риск умереть у зараженных курильщиков все же больше

Французские ученые полагают, что никотин способен помочь в борьбе с коронавирусом. Согласно их исследованию, у курильщиков меньше шансов на заражение. Теперь они ждут одобрения от органов здравоохранения на проведение клинических испытаний никотиновых пластырей.

Исследование в крупной парижской больнице предполагает, что вещество в табаке — возможно, никотин — уменьшает шансы заражения COVID-19 у курящих. Об этом пишет The Guardian.

Команда в больнице Пити-Сальпетриер опросила 480 пациентов с коронавирусной инфекцией. Среди них 350 были госпитализированы, остальные были амбулаторными больными. Среди поступивших в больницу со средним возрастом 65 лет только 4,4% были постоянными курильщиками. У амбулаторных пациентов со средним возрастом 44 года процент курильщиков был 5,3%.

Получается, среди выборки людей одного и того же возраста и пола число курильщиков было меньшим.

Согласно данным парижских больниц, из 11 000 пациентов, поступивших в больницу с COVID-19, 8,5% были курильщиками. Всего во Франции курящих примерно 25,4% от взрослого населения.

Исследование в Китае обнаружило схожие результаты. Там из тысячи человек, зараженных коронавирусом, только 12,6% были курильщиками. При этом общий процент курильщиков в стране — 28.

Известный французский нейробиолог Жан-Пьер Чангекс предположил, что никотин может препятствовать проникновению вируса в клетки организма. Это предотвращает его распространение.

«Наше перекрестное исследование убедительно свидетельствует о том, что у тех, кто курит каждый день, вероятность развития симптоматической или тяжелой инфекции Sars-CoV-2 значительно ниже, чем у населения в целом», — пишут авторы эксперимента.

Впрочем, не стоит радоваться и думать, что теперь курить можно и нужно. Ученые предупреждают — курение несет в себе другие потенциально смертельные риски для здоровья. Если курильщик все-таки заразится коронавирусом, то его могут ждать более серьезные симптомы и долгий период болезни.

Шансы попадания в реанимацию и возможность летального исхода также увеличивается. Это связано с токсическим воздействием табачного дыма на легкие. Об этом напомнил и глава Генеральной дирекции здравоохранения Франции Жером Саломон.

«Я призываю французов не путать направление исследования и ясный факт. Есть факт в том, что у курильщиков также может быть тяжелое течение болезни и госпитализация в отделения реанимации», — передают его слова РИА «Новости».

Исследование воздействия никотина пока является гипотезой, а не подтвержденным фактом. Его результаты должны быть проверены клиническими исследованиями, в которых передовым работникам здравоохранения, пациентам с COVID-19 и лицам, находящимся в отделении интенсивной терапии, будут назначаться никотиновые пластыри.

Ученые ждут одобрения клинических испытаний от органов здравоохранения страны.

Тем временем врачи продолжают спорить о пользе гидроксихлорохина в борьбе с коронавирусом, а в России COVID-19 предложили лечить гелием.