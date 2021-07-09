Как не загубить огород и избежать солнечного удара в жару. Инструкция для дачников

В столичный регион вернулась жара. В знойную погоду соблюдать определенные правила необходимо не только в городской черте: на дачах тоже стоит быть аккуратными, чтобы не навредить не только себе, но и растениям.

В Гидрометцентре пообещали, что жарко в Москве и Подмосковье будет минимум до середины следующей недели. Воздух прогреется до +34 градусов. Ожидается высокий ультрафиолетовый индекс: после полудня под солнцем лучше не находиться.

Главное — поливать вовремя

Дачникам в таких условиях немного проще: от зноя можно спрятаться в тени деревьев на участке. Но уход за огородом никто не отменял. Автор книг по садоводству и огородничеству Октябрина Ганичкина в беседе с «360» заметила, что для меньшего испарения влаги почву стоит мульчировать.

«Поливать в открытом грунте лучше вечером, потому что за ночь растения „нахватаются“ воды. А в теплицах надо поливать только утром. Если вечером — конденсат будет капать, помидоры и огурцы могут заболеть», — пояснила она.

Огурцы, кабачки и тыкву Ганичкина посоветовала прятать под тонким укрывным материалом, чтобы от солнца они не горели. Таким способом сохранится листва растения.

«У огурца лист — это как сердце. Хороший зеленый лист — и завязи пойдут, огурчики», — сказала писатель.

В теплице можно забелить верх — развести мел или известь и побрызгать по кровле, чтобы меньше просачивалось солнечных лучей. Такой способ подойдет для стеклянных парников. Необходимо открывать двери и форточки теплиц — немного освежить растения на ночь. И не забывать про полив.

«Если сейчас +32…+33, то надо поливать немного прохладной водой [температурой] 23-24 градуса. Дорожки в теплицах проливают, чтобы больше влаги было. Огурцы поливают каждый день, а помидоры — дважды в неделю при такой жаре», — заключила Ганичкина.

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Работаем по утрам и вечерам

В борьбе за урожай не стоит забывать и о собственном здоровье. Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал в интервью РИА «Новости», что заниматься садом и огородом лучше рано утром или вечером, когда жара уже спала.

«Понятно, что в борьбе за урожай многие дачники не могут совсем отложить работу в саду. Но перенести ее нужно на ранние утренние и на вечерние часы», — подчеркнул он.

Физические нагрузки в жару опасны, особенно если дело касается пожилых людей. В самые жаркие часы лучше устроить себе сиесту — отдохнуть, создав в помещении комфортную температуру.

Поездку на дачу лучше отложить, если появились головная боль, головокружение, слабость, тошнота или одышка. Подобное состояние может указывать на тепловой или солнечный удар. Наличие этих и других симптомов говорит о необходимости побыть в тени, выйти из душного помещения или машины, выпить прохладной воды и обтереться влажным полотенцем.

«Если состояние не нормализуется, следует обратиться за медицинской помощью», — заключил Тяжельников.