Американка доверилась попутчику под Нижним Новгородом и была жестоко убита. Как не стать жертвой

Американскую студентку Кэтрин Сироу, пропавшую под Нижним Новгородом, изнасиловали и убили после поездки в машине с незнакомцем. Чтобы не попасть в такую ситуацию, нужно всегда быть внимательным, держать при себе перцовый баллончик и докладывать близким о своем передвижении. Об этом «360» рассказал эксперт по безопасности и выживанию Эдуард Халилов.

Преступник ищет легкую добычу

«Любой злоумышленник ищет легкую добычу. Каждый человек, который нарушает закон, надеется на то, что он ни с какими последствиями сам не столкнется. Поэтому нельзя быть легкой добычей для них. Для этого нужно предупреждать родных, куда поехали и с кем, когда планируете доехать до точки назначения, когда планируете выйти на связь», — объяснил Халилов.

Если что-то произошло, то родные должны примерно понимать, где все происходит. Они должны знать номер водителя и номер машины.

«Если вы садитесь, то собирайте данные и скидывайте кому-то из близких, даже фото машины. Во время движения просто звоните близким и говорите: „Я еду туда, на такой машине“. Водитель должен понимать, что в случае чего, его найдут очень быстро», — пояснил эксперт.

Перцовый баллон спасет жизнь

Эксперт по безопасности порекомендовал всем девушкам иметь при себе газовый перцовый баллон. Это средство самообороны нелетального действия, которое поможет защититься от нападения агрессора. Они продаются везде, стоят недорого, но при этом они эффективны.

«Один баллончик в руках девушки может спасти ей жизнь и здоровье. Кроме этого, если вы собираетесь куда-то ехать, лучше не провоцировать человека на насильственные действия. Со стороны девушки, например, это может проявляться в виде одежды», — рассказал собеседник «360».

В частности, короткая юбка и вызывающий вид могут натолкнуть человека на мысль, что ему все позволено. Тогда он переступит черту, которую никто не должен переступать.

Безопасная поездка

«Рекомендую все-таки пользоваться агрегаторами и не садиться в незнакомые машины, к „бомбилам“. Агрегаторы имеют базу данных на каждого водителя. Все это по крупицам дает гарантию, что злоумышленник ничего с вами не сделает», — отметил эксперт.

Также лучше садиться на заднее сиденье, пристегнув ремень безопасности. При этом можно снять видео для соцсетей, поставить геотег. Как отметил Халилов, по соцсетям в наше время очень быстро находят преступников. Водитель просто поймет, что не сможет совершить преступление и остаться незамеченным.

«Если у вас появляются сомнения и подозрения, то надо сразу звонить близкому и просить его встретить, назвав номер машины. Если начинается конфликт, то надо звонить в полицию. Сделать так, чтобы они слышали, что происходит в машине. Или отправить СМС», — посоветовал эксперт.

Он рассказал историю знакомого, которому в машине угрожали оружием. В этой ситуации мужчина решил привлечь внимание сотрудников ГИБДД на трассе. Он спокойно высунул руку в окно и показал неприличный жест. Инспекторы поняли, что творится что-то неладное, остановили машину и предотвратили преступление. Таким образом можно привлечь внимание и других водителей, когда рядом нет полицейских.

«Нужно действовать строго по ситуации. Надо сделать так, чтобы поездка была с проверенной компанией и человеком. Иногда нужно смотреть по сторонам, а не в телефон, быть внимательнее», — заключил собеседник.

В субботу под Нижним Новгородом нашли тело студентки. По предварительным данным, ее изнасиловал и зарезал водитель.