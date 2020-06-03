Российские компании ждет сокращение штата. Кто в зоне риска и как не потерять работу?

Компания HeadHunter провела исследование среди российских компаний, которое показало, что больше трети из них собираются проводить сокращения. По оценкам, в среднем могут потерять работу 16% сотрудников. «360» узнал у кадрового эксперта, кто в зоне риска и как не потерять место.

По результатам исследования Head Hunter, 45% опрошенных компаний уже провели оптимизацию штата, тем не менее сокращения еще не окончены. Еще треть компаний собирается сократить порядка 16% сотрудников, при этом треть же планирует расширить штат.

Конец развлечений?

Однако люди, безусловно, будут терять работу. Сейчас под ударом находятся, прежде всего, различные компании из сферы развлечений, особенно там, где речь идет о больших скоплениях людей.

Независимый HR-эксперт Александр Сивогривов рассказал «360», что сейчас сложно предположить, когда индустрия развлечений вернется в свое прежнее состояние. Бары, рестораны, клубы, концертные площадки и другие структуры, обеспечивающие массовые мероприятия, сейчас оказались под запретом из-за эпидемической ситуации.

«А ведь помимо артистов на сцене такие мероприятия обслуживает еще огромное количество людей — те же концертные площадки, начиная от гардероба и заканчивая менеджерами», — все эти люди могут попасть под сокращения, считает Сивогривов.

Причем, как отмечает эксперт, сфера развлечений, скорее всего, будет трансформироваться и меняться, чтобы выжить в новых условиях. Туристическая индустрия также находится на грани выживания, ее сотрудники могут попасть под сокращение. Практически весь бизнес сейчас тоже переживает кризис, уверен Сивогривов. Основной причиной сокращений может стать именно нехватка средств.

У большинства компаний собственных накопленных средств нет, продаж, прибыли и выручки нет, перспективы на будущее очень туманны. В целом получается, что основная проблема в том, что нет денег, чтобы всем платить Александр Сивогривов независимый HR-эксперт.

Островок безопасности

При этом в относительной безопасности остаются различные продовольственные магазины, сервисы доставки, банковский сектор. Наиболее стабильная ситуация, по мнению эксперта, наблюдается в различных государственных структурах, в том числе в медицине, образовании и прочих.

Также останутся востребованы различные сервисы по оказанию услуг, например парикмахерские и салоны красоты. Сивогривов отметил, что высока вероятность сохранения различных ремонтных сервисов в нынешних условиях, потому что люди будут стараться покупать меньше новых вещей, соответственно, будет востребована починка старых — машин, бытовой техники и не только.

«Сейчас происходит смена парадигмы, потому что люди поняли, что нужна подушка безопасности, без многих вещей можно жить. Подобные изменения в сознании могут продолжаться еще на протяжении полугода, и здесь никто не может предсказать, как все обернется

Найти и не потерять

Как независимый HR-эксперт Александр Сивогривов рассказал «360», что для того, чтобы не потерять работу, но в то же время всегда быть готовым к переходу на новое место, каждому сотруднику стоит раз в два или три месяца переписывать свое резюме.

Такая «тренировка» поможет более объективно оценить свое развитие в должности, понять, появляются ли какие-то новые знания и навыки, насколько ты ценный сотрудник. При этом не стоит пытаться превратиться в лучшего сотрудника — резкое изменение не останется незамеченным, при этом, по словам Сивогривова, начальство поймет намерение, но может его не оценить.

Нужно понимать, что сейчас как никогда сотрудник и работодатель — это одна команда. Да, нужно брать какие-то дополнительные задачи, где-то перерабатывать Александр Сивогривов независимый НR-эксперт.

Кроме того, Сивогривов также рекомендует постоянно «жить просмотром вакансий» и смотреть на себя с точки зрения поиска работы, чтобы быть в курсе, что востребовано на рынке труда, какие знания и навыки, может быть, стоит подтянуть или освежить. Это, уверен эксперт, поможет не только «быть начеку», но и утвердиться на нынешнем месте.

«Если внутренне человек понимает, что для себя он план Б проработал и, если что, он выживет, то руководители видят в нем не загнанного и перепуганного, а нормального сотрудника. И это восприятие может стать едва ли не основополагающим», — заключил он.