Украшения могут нанести вред здоровью. Как не дать себя обмануть в ювелирном магазине

Покупка украшений в ювелирных магазинах нередко может обернуться обманом. Недобросовестные продавцы пользуются тем, что клиенты не знают матчасть. О том, как не попасться на уловку жуликов, рассказал «360» специалист школы «Ювелирный цех» Дмитрий Селиверстов.

В первую очередь нужно обратить внимание на пробу или процент содержания золота в драгоценном металле. Он обозначается цифрами. На каждом ювелирном изделии стоит клеймо, в котором указывается проба. Самой распространенной считается 585-я. В таком сплаве содержание золота 58,5%, остальная часть — серебро, медь, палладий и никель.

«Если на изделии нет клейма или ника производителя, это должно насторожить», — отметил Селиверстов.

Отдельный вопрос — украшения, которые привозят из-за границы. На них могут стоять непонятные пробы, за точность которых продавцы, скорее всего, не смогут отвечать.

«Очень много изделий к нам приезжает из Китая с очень странными готовыми китайскими пробами. Они не всегда говорят о том, что изделия качественные и соответствуют металлу, из которого сделано украшение», — пояснил он.

Российским пробам можно доверять, так как их очень сложно подделать. Оригиналы можно посмотреть на сайте Пробирной палаты. Если у изделия нет клейма, значит, оно не проходило экспертизу в России и за его качество мало кто может поручиться, предупредил специалист.

Понамешали

Бывают случаи, когда изделие изготавливают из нескольких сплавов драгметаллов, но при продаже указывают более высокую пробу, чтобы искусственно задрать цену. По словам ювелира, распознать это самостоятельно невозможно.

«Все это маскируют и закрашивают. Узнать можно только через экспертизу. Эксперты делают химические пробы, микрошлифы, смотрят на зернистость, проводится рентген-анализ», — пояснил он.

Есть расхожее мнение о том, что золото, имеющее красный оттенок, говорит о том, что в его составе много меди. Но Селиверстов объяснил, что это не обязательно так. К тому же медь — это еще не самый плохой вариант.

«Медь с точки зрения Китая — это дорогой металл. И это не самая плохая примесь. Опять же китайские производители могут добавить что-то более дешевое, аллергенное. Плохие примеси глазами не распознать. Только под микроскопом можно распознать какие-то их следы», — добавил он.

Золото никогда не ржавеет

Чаще всего стоит задуматься о качестве украшения, если с ним что-то происходит в процессе носки. Например, через неделю появилась сухость кожи, возникла сыпь или появились зеленые следы. Дорогие металлы таких побочных эффектов, как правило, не дают.

«В нашей практике была пара таких случаев. Но это было связано с местом работы человека или особенностями его организма», — рассказал Селиверстов.

Если оказалось, что ювелирный магазин вас надул, доказать это, к сожалению, будет очень сложно. По закону ювелирные украшения не подлежат возврату.

«Это очень старый закон, который не менялся последние десятки лет. Сейчас как раз идет его редактирование», — пояснил специалист.

По его словам, чаще всего крупные магазины и бренды делают свою экспертизу и доказывают, что было механическое воздействие. Это очень трудно оспорить в досудебном порядке.

Один из последних случаев ювелирного обмана произошел в Москве в начале июня. Жительница столицы обратилась в полицию, заявив, что купила бриллиантовые серьги и кольцо в салоне. А потом ей показалось, что камни в украшениях облагороженные. То есть они подверглись не только огранке. Экспертиза ее опасения подтвердила.

После этого, по данным «Вечерней Москвы», обманутая женщина потребовала от магазина вернуть ей деньги, но получила отказ. После этого она обратилась в полицию. Свой ущерб пострадавшая оценила в 167 тысяч рублей.