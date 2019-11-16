Как настоящая. Ученые создали голограмму, которую можно услышать и потрогать

Британские ученые предложили миру очередное изобретение, польза которого пока не ясна, но он однозначно еще немного приоткрыл дверь в футуристическое будущее. Они создали голограмму, которую можно услышать и даже потрогать руками. Но ничего сверхъестественного в этом изобретении нет — просто мозг человека очень легко обмануть.

Ученым из Сассекского университета в Великобритании удалось создать голограмму, которую человек может почувствовать как настоящее физическое тело. Впервые подобный эксперимент — по «оживлению» голограмм — делали инженеры американского Университета Бригама Янга, штат Юта.

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Они использовали лазеры для управления крошечной частицей в воздухе, освещали ее лампами RGB (red-green-blue — три основных цвета, за счет которых можно воссоздать всю палитру цветов, видимых человеку, — прим. ред.), создавая тем самым 3D-эффект.

Британские ученые вместо лазеров использовали ультразвуковые датчики для генерации звуковых волн. Именно за счет них исследователи смогли управлять легким двухмиллиметровым полистироловым шариком.

Под воздействием звуковых волн шарик перемещается в пространстве так быстро, что человеческий глаз не успевает заметить само движение — отсюда и голограмма из обычного шарика от мягкой игрушки или кресла-мешка. Получается такой же эффект, как при эксперименте Пикассо со светом и выдержкой — вместо двигающегося источника света на фотографии человек видит фигуры, которые этим светом нарисованы.

Только в этом случае фотографии нет — ученые расставили свет таким образом, что человек наяву видел след от движений крошечного шарика — такими набивают игрушки-антистресс.

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Технология не ограничивается созданием простого эффекта для глаз. Помимо простого изображения, которое человек научился проецировать достаточно давно, звуковые волны могут заставить шарик вибрировать, создавая тем самым звуки, доступные человеческому слуху.

Таким образом, голограмма может говорить сама, без использования сторонних динамиков. Но это еще не все.

Исследователи считают, что теперь они смогут заставить голограмму имитировать и тактильные ощущения. Например, чтобы можно было почувствовать трепетание крыльев голографической бабочки, если достаточно близко поднести руки. В будущем такая технология вполне может заменить очки виртуальной реальности, которые сейчас продолжают набирать популярность среди геймеров.