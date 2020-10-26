От кастрации до сожжения заживо. Как в разных странах наказывают педофилов

Депутат Анатолий Выборный направит в правительство и Верховный суд законопроект о химической кастрации педофилов. Ее применяют к преступникам в США и странах Евросоюза. В других странах наказание жестче — от хирургической кастрации до сожжения заживо.

Депутат Анатолий Выборный подготовил законопроект о химической кастрации педофилов. Для этого парламентарий предлагает изменить статьи 99 и 101.1 УК РФ «Виды принудительных мер медицинского характера» и «Принудительное лечение в медицинской организации». На этой неделе, рассказал парламентарий «360», документ направят на отзывы в правительство и Верховный суд, затем его внесут в Госдуму.

Подавить и вылечить

За последние четыре года, сообщил Выборный, число сексуальных преступлений против детей и подростков выросло на 20%. В 2019 году их было 1266. Изучив уголовные дела авторы пришли к мнению, что одним лишением свободы проблему не решить.

«Когда человек, отбыв наказание, оказывается на воле, то, как правило, в течение пяти лет большая часть вновь совершает преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Мы понимаем, что если есть такое заболевание и психотерапия не дает эффекта, их нужно лечить. Избавить этих людей от самих себя, от такого влечения», — пояснил парламентарий.

В США, отметил депутат, педофилам предлагают добровольно пойти на химическую кастрацию, чтобы избавиться от сексуального расстройства. Если его подавить, то вероятность повторного преступления снизится до нуля. Многие преступники, желая избавиться от болезни, на нее соглашаются.

«Мы же хотим сделать первый шаг в этом направлении. Мы не предлагаем это как единственное наказание от этого зла. Мы предлагаем совокупность. Сегодня есть наказание в виде лишения свободы но это наказание, а не лечение. Поэтому наряду с теми репрессивные методами, которые предусмотрены мы предлагаем применять к ним меры принудительного медицинского характера, чтобы вылечить», — заключил Выборный.

Химическая кастрация

Химическую кастрацию широко используют в США и Европе, сообщил «360» глава юркомпании AVG Legal Алексей Гавришев. В частности, во Франции, Италии и Великобритании. Сама по себе мера не новая, здравое зерно в ней есть. В ряде американских штатов добровольное согласие на процедуру является альтернативой тюремному сроку.

«В России мера будет относиться к мерам принудительного медицинского воздействия. Процедуру нужно постоянно повторять. Педофилу условно по средам нужно принимать таблетку или является к врачу на укол. прием этих лекарств каким образом будет финансироваться и контролироваться? Есть случаи, когда педофилы, несмотря на прим лекарств, все равно попадались на рецидиве», — добавил Гавришев.

Такой громкий случай произошел в 1994 году в США, где 33-летний сосед изнасиловал и убил семилетнюю Меган Канку. До этого мужчина успел отсидеть срок за изнасилование двух детей и прошел процедуру химической кастрации. В 1996 году в США приняли «закон Меган», разрешивший создать общественные реестры осужденных педофилов с информацией об их местонахождении.

Во Франции, Бельгии, Дании педофилов тоже подвергают принудительной химической кастраций по решению суда. В Польше к ней добавляют три года лишения свободы. Тюремный срок сопровождает процедуру и в Германии с Израилем.

Хирургическая кастрация

Чехия осталась последней в Евросоюзе страной, где уже 20 лет для отбывших тюремный срок педофилов успешно применяется хирургическая кастрация. За эти годы в стране не было ни одного случая рецидива. С 2012 года операцию запрещено проводить в профилактических целях, даже если человек на ней настаивает. Вмешательству подвергают только тех, чье сексуальное преступление доказано. Альтернатива этому одна — фактически бессрочное пребывание в психиатрической лечебнице.

«Отбыв срок, осужденный насильник не может выйти на свободу, пока врачи и суд не решат, что он перестал быть опасным для общества. Для этого ему назначается лечение в психиатрической больнице. Оно может длиться и год, и пять лет, а может и всю жизнь… Но пациент может избежать этого, если добровольно согласится на кастрацию. После такой процедуры рецидивов у него уже быть не может, и суд спокойно выпускает его на свободу», — рассказывал kp.ru чешский сексолог Петер Вайс.

Казнь и не только

В Иране, Ираке, Саудовской Аравии, Китае, странах Африки и Латинской Америки, Пакистане, Южной Корее и на Кубе педофилов казнят. Зачастую способы для этого выбираются довольно жестокие. В Нигерии и на юго-востоке Африки, извращенцев публично сжигают заживо. Часто это происходит во время самосудов. В Йемене преступников публично расстреливают и транслируют казнь по телевидению. По мнению Гавришева, это служит своего рода наглядной профилактикой другим извращенцам.

В Иране насильников и педофилов публично вешают. В Индонезии избивают ротанговой плетью. Так насильника из города Банда-Ачех приговорили к 175 ударам, шесть из них мужчине скостили за полугодичное пребывание в СИЗО. Осужденный выдержал 52, а затем потерял сознание. Осмотрев его, медик вынес решение: «Будет лучше, если мы отложим это до тех пор, пока преступник не поправится и его снова не накажут», — сообщала The Daily Mail.

В России отменить мораторий для извращенцев в сентябре 2020 года предложил депутат Сергей Миронов. Применение химической кастрации парламентарий счел неэффективным. Если принудительно заставить человека принять лекарства, то через некоторое время они перестанут действовать.